 Fenomenul de vară care poate trimite copiii la spital: cum se manifestă „astmul de furtună” | adevarul.ro
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Fenomenul de vară care poate trimite copiii la spital: cum se manifestă „astmul de furtună”

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Medicii din Timișoara avertizează asupra fenomenului numit „astm de furtună”, care îi poate afecta inclusiv pe copiii fără un diagnostic anterior de astm. Aceștia transmit că, în România, nu există statistici care să arate câte asemenea episoade se produc.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

„Tusea puternică, respirația șuierătoare, senzația de apăsare în piept și lipsa de aer, apărute în timpul unei furtuni de vară, pot indica instalarea unei crize de astm. Fenomenul poartă numele de «astm de furtună» și îi poate afecta inclusiv pe copiii care nu au fost diagnosticați anterior cu astm.

În România nu există statistici care să arate câte asemenea episoade se produc. Fenomenul este mai degrabă nerecunoscut și subraportat. Copilul ajunge la camera de gardă cu dificultăți de respirație, iar cazul este înregistrat ca o criză de astm, un episod de bronhospasm sau o reacție alergică. Legătura cu furtuna și concentrația ridicată de polen trece de cele mai multe ori neobservată”, transmite marți, 21 iulie, Compartimentul de Pneumologie Pediatrică al Spitalului Judeţean Timişoara.

Instituția explică că astmul de furtună nu este o afecțiune distinctă, ci o reacție respiratorie acută produsă de combinația dintre cantitatea mare de polen din aer, umiditatea ridicată și curenții puternici care apar înaintea și în timpul unei furtuni.

„În mod obișnuit, ploaia este considerată benefică pentru persoanele alergice, deoarece curăță temporar aerul de polen. În cazul furtunilor puternice de vară, efectul poate fi însă exact invers. Curenții de aer aduc spre sol cantități mari de polen aflate în straturile superioare ale atmosferei. Din cauza umidității, particulele de polen absorb apă și se sparg în fragmente extrem de mici.

Dacă particulele întregi sunt oprite, de cele mai multe ori, în nas și în gât, fragmentele rezultate pot pătrunde adânc în căile respiratorii și pot ajunge până la nivelul bronhiilor. Odată inhalate, acestea pot provoca inflamația și îngustarea căilor respiratorii, declanșând o criză de astm”, spune prof. dr. Ioana Ciucă, medic primar pneumolog pediatru, coordonator Compartimentul de Pneumologie Pediatrică Spitalului Județean Timișoara.

Medicii din Timișoara avertizează că fenomenul îi poate afecta atât pe copiii diagnosticați cu astm alergic, mai ales dacă boala nu este ținută sub control, cât și pe cei cu alergii la polen care nu au fost diagnosticați anterior cu astm.

Recomandările medicilor

În timpul furtunilor, aceștia pot dezvolta pentru prima dată simptome respiratorii severe, precum tuse, respirație șuierătoare și senzația de sufocare.

Atunci când se anunță o furtună, recomandarea pentru părinții copiilor alergici la polen sau diagnosticați cu astm este să închidă ferestrele și să îi țină pe cei mici în interior. Copilul trebuie să urmeze tratamentul prescris și să aibă la îndemână medicația indicată pentru situațiile în care simptomele se agravează.

Tratamentul de control nu trebuie întrerupt doar pentru că, într-o anumită perioadă, copilul se simte bine. Tocmai administrarea corectă a acestuia reduce riscul apariției unei crize severe”, spune prof. dr. Ioana Ciucă.

Nu în ultimul rând, medicii avertizează că schimbările climatice pot favoriza apariția tot mai frecventă a episoadelor de „astm de furtună”, prin prelungirea sezonului de polenizare și creșterea cantității de polen din aer.

Ei recomandă părinților să solicite imediat ajutor medical dacă un copil respiră cu dificultate, nu poate vorbi din cauza lipsei de aer, respiră rapid, devine somnolent sau i se învinețesc buzele.

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