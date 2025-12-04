Netanyahu, decis să meargă la New York, deși primarul Mamdani a amenințat că-l va aresta

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a precizat că încă intenționează să ajungă la New York, după ce primarul ales Zohran Mamdani a ameninţat că-l arestează, în baza unui mandat internaţional emis pe numele său de către Curtea Penală Internaţională (CPI), relatează AFP, citată de News.ro.

„Da, voi veni la New York”, a declarat Netanyahu într-un interviu video acordat Formului Dealbook al cotidianulukii The New York Times (NYT), miercuri, fără să precizeze vreun eveniment sau vreo dată în vederea unei vizite.

Benjamin Netanyahu a fost întrebat dacă va încerca să se întâlnească cu Zohran Mamdani.

„Dacă îşi schimbă părerea şi ne recunoaşte dreptul de a exista, acest lucru va constitui o ocazie bună sî începem un dialog”, a răspuns premierul israelian.

În ianuarie 2026, Zohran Mamdani, care provine din aripa stângă a Partidului Democrat, va deveni primul primar musulman al Big Apple, în urma unei victorii în alegerile muncipale din noiembrie.



Zohran Mamdani a denunţat ofensiva israeliană în Fâşia Gaza

Mamdani a catalogat Israelul drept un „regim de aparheid” şi a denunţat ofensiva israeliană în Fâşia Gaza drept un „genocid”.

În mai multe rânduri, primarul ales a luat poziţie împotriva antisemitismului.

Primarul ales al New York-ului s-a angajat să trimită Poliţia Municipală să pună în execuţie mandatul de arestare a liderilor căutaţi de CPI, atât al lui Benjamin Netanyahu, cât şi al preşedintelui rus Vladimir Putin.

Curtea Penală Internațională, cu sediul la Haga, în Olanda a emis mandate de arestare pe numele lui Benjamin Netanyahu şi fostului său ministru al Apărării Yoav Gallant, pe care-i suspectează de crime împotriva umanităţii în Fâşia Gaza, în ofensiva israeliană de represalii împotriva unui atac al Hamas în sudul Israeulului la 7 octombrie 2023.

Nici Statele Unite şi nici Israelul nu recunosc CPI.

O arestare pare însă foarte improbabilă, în pofida declaraţiilor lui Zohran Mamdani, cu atât mai mult cu cât nu este sigur dacă are această autoritate.

La New York trăieşte cea mai mare populaţie evreiască din afara Israelului şi se află sediul ONU, unde Benjamin Netanyahu asistă cu regularitate la Adunarea Generală anuală.

Netanyahu a fost în mai multe rânduri şi la Washington, pentru a se întâlni cu Donald Trump, un apărător înflăcărat al Israelului, care a impus sancţiuni CPI.