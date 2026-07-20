 „God the Mother” - gruparea religioasă care „vânează” adepți în România: „Am fost băgată într-o cadă și mi s-a turnat apă în cap” | adevarul.ro
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Video „God the Mother” - gruparea religioasă care „vânează” adepți în România: „Am fost băgată într-o cadă și mi s-a turnat apă în cap”

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O organizație religioasă cu origini sud-coreene încearcă să își atragă noi adepți în România. Metodele insistente de recrutare folosite de membrii grupării „God the Mother” au stârnit îngrijorare și controverse pe rețelele de socializare.

Tanara cu biblia pe stradă. Foto: Magnific.com
Tinerii sunt recrutați pe stradă de membrii cultului religios. Foto: Magnific.com

Tot mai mulți români relatează pe rețelele de socializare că au fost abordați în ultimii ani de membri ai unei grupări religioase numite „God the Mother”. Întâlnirile ar fi avut loc în special în București, în apropierea facultăților, a stațiilor de metrou sau a centrelor comerciale, însă alți români spun că adepții cultului și-au făcut apariția și în alte orașe din România.

Unii au povestit că persoane de origine coreeană i-au abordat în locuri publice, invitându-i la discuții și studii biblice, în diverse locuri din București. Acolo le prezentau ideea unui „Dumnezeu Mamă” și le cereau numărul de telefon pentru a continua conversațiile. Pe măsură ce le câștigau încrederea, îi invitau să se boteze.

God The Mother, prezent în România

O internaută i-a îndemnat pe cei care au trecut prin astfel de experiențe să vorbească despre ele.

„Am văzut tot felul de videoclipuri pe subiectul acesta în ultimele zile. Nu am avut o astfel de experiență și nu locuiesc în Capitală, dar sunt curioasă ce părere aveți, dacă i s-a întâmplat cuiva de aici sau dacă credeți că se vor lua măsuri. Sincer, mă sperie foarte tare”, a fost mesajul acesteia, publicat pe platforma Reddit.

Unii comentatori i-au răspuns că interlocutorii au fost insistenți, i-au urmărit sau au încercat să îi atragă la întâlniri și activități organizate în apartamente ori în alte spații private.

Un internaut și-a amintit că a intrat în legătură cu un grup de coreeni după ce el și un coleg de facultate au fost abordați pe stradă.

Sursa: Nycyy / Tiktok

„Veniseră la mine și la un coleg de facultate cu un fel de chestionar. Spuneau că reprezintă o asociație și că sunt studenți străini. Cu un pretext sau altul, am ajuns de pe stradă într-un apartament, apoi am făcut schimb de date de contact și ne-au mai chemat la evenimente”, și-a amintit acesta.

Acesta adaugă că a participat împreună cu coreeni la activități de voluntariat, întâlniri culturale sau evenimente dedicate studenților străini, înainte ca discuțiile să capete o componentă religioasă.

„La un moment dat, mi-au arătat fotografia unei persoane despre care spuneau că este un fel de părinte spiritual și vorbeau despre diferite filozofii, fără să folosească prea mult termenul «religios». Nu am aflat exact care era scopul acelei asociații, pentru că, de la un moment dat, nu am mai auzit nimic de la ei. Privind în urmă, părea o organizație care încerca să pună bazele unui cult în România, doar că nu mi-am dat seama la vremea respectivă și nici nu era foarte evident. Totuși, pare să fie altceva decât ceea ce se discută acum despre «God the Mother».”, își amintește acesta.

Unii români au reclamat insistența cu care sunt abordați

O tânără a povestit că a fost abordată de două ori pe stradă și că, la prima întâlnire, o femeie a urmărit-o timp de câteva străzi.

„M-am așezat pe o bancă și nu am băgat-o în seamă până când a plecat”, a adăugat acesta.

Altcineva a susținut că asemenea grupări încearcă, în general, să atragă cât mai mulți adepți și să obțină bani de la aceștia.

„Obiectivul lor este să adune cât mai multe persoane, pentru ca șeful să câștige bani fără ca membrii să își dea seama. Alte culte și-au îndemnat adepții să se sinucidă în grup, susținând că vine sfârșitul lumii”, a completat acesta.

O tânără a relatat că a fost abordată de patru femei coreene în zona centrului comercial AFI din București.

„Mi-au cerut și numărul de telefon, dar apoi le-am blocat. Mai mult le-am enervat, pentru că mă prefăceam că nu înțeleg. Aveam prea mult timp liber pe atunci și le-am lăsat să îmi povestească. Din câte am văzut, fac parte din WMSCOG, iar obiectivul final ar fi să te stoarcă de bani și de timp”, a scris acesta.

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Organizația, prezentă în România de mulți ani

Unii români spun că prezența grupării în România nu este deloc recentă. O fostă studentă a povestit că a fost abordată în urmă cu câțiva ani de un bărbat coreean într-o stație de metrou.

„A început să îmi vorbească despre acest subiect. I-am dat un număr de telefon fals și i-am spus să discutăm mai târziu, pentru că mă grăbeam să ajung la cursuri. Nu l-am mai văzut de atunci”, își amintește ea.

O altă internaută a scris că adeptele grupării au venit chiar la locuința sa, în urmă cu 15 ani.

„Fetele erau adorabile și foarte insistente să mă alătur religiei lor. Au încercat vreo 20 de minute să mă convingă, apoi au înțeles că nu au cu cine și au plecat. Prefer asta decât să îmi bată preotul la ușă ca să îmi ceară bani”, a adăugat ea.

Alt român a asociat denumirea grupării cu un alt cult, apărut în Statele Unite și condus de o femeie care se prezenta drept „Mother God”.

„M-au abordat acum vreo cinci-șase ani, când eram studentă. Eram la Politehnică, așteptam o colegă, iar două coreence au intrat în vorbă cu mine. Mă plictiseam și mi-am spus: «Hai să văd ce prostii spun». Mi-au arătat un videoclip, mi-au vorbit despre «Dumnezeu Mama», iar apoi mi-au cerut numărul de telefon. Le-am dat numărul, iar când mi-au trimis un mesaj, le-am spus că au greșit numărul și să încerce în altă parte”, a povestit altcineva.

Pe platforma TikTok, mai mulți români au publicat recent clipuri în care au povestit despre interacțiunile cu adepții cultului, iar unii spun că au ajuns până la fi botezați.

O tânără își povestește experiența. Sursa: Nycyy / Tiktok

„Am fost botezată la God the Mother Cult. Am fost băgată într-o cadă și mi s-a turnat apă în cap”, a povestit o internaută, glumind pe seama experienței sale.

„Dumnezeu mama”, în centrul atenției

Potrivit site-ului oficial, World Mission Society Church of God se prezintă drept o biserică creștină neconfesională, înființată în Coreea de Sud, în 1964, de Ahn Sahng-hong. Organizația susține că își întemeiază credința pe Biblie și că se deosebește de celelalte biserici creștine prin credința atât într-un „Dumnezeu Tată”, cât și într-un „Dumnezeu Mamă”. Adepții îl consideră pe Ahn Sahng-hong drept a doua venire a lui Iisus Hristos și afirmă că „Dumnezeu Mama” le oferă oamenilor viața veșnică.

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Gruparea organizează studii și seminare biblice prin care încearcă să demonstreze existența unui „Dumnezeu Mamă” în textele Scripturii.

Membrii promovează, de asemenea, botezul, respectarea Sabatului, Paștele „Noului Legământ” și alte sărbători religioase despre care susțin că ar fi fost practicate de primii creștini.

Controversele din jurul cultului

Organizația își promovează intens și activitățile de voluntariat. Prin grupurile sale de studenți și tineri, adepții participă la ecologizări, campanii de donare de sânge, acțiuni sociale și proiecte de ajutorare a comunităților. Reprezentanții bisericii afirmă că aceste activități urmăresc să răspândească în lume „iubirea Mamei”.

Există însă și controverse legate de activitatea cultului. Din 2018, pe rețelele de socializare au circulat zvonuri potrivit cărora acțiunile de evanghelizare desfășurate de adepții „God the Mother” ar avea legătură cu traficul de persoane. Investigațiile făcute de poliție în mai multe orașe și campusuri universitare din Statele Unite nu au identificat însă dovezi privind asemenea fapte sau alte activități infracționale.

Reprezentanții cultului au susținut că zvonurile au dus la amenințări, hărțuirea și chiar atacarea unor membri și au cerut încetarea răspândirii acuzațiilor neconfirmate.

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