 Topul țărilor europene în care populația are datorii uriașe la bănci. România ocupă un loc neașteptat | adevarul.ro
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Topul țărilor europene în care populația are datorii uriașe la bănci. România ocupă un loc neașteptat

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Eurostat arată că, în 2025, datoria gospodăriilor din Uniunea Europeană a reprezentat 49,4% din PIB, iar în zona euro 50,7% din PIB. Cele mai îndatorate gospodării se află în Țările de Jos, în timp ce România ocupă unul dintre ultimele locuri în clasamentul statelor membre.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Datoria gospodăriilor include obligații precum creditele ipotecare, creditele de consum și alte împrumuturi contractate de gospodării, scrie Euronews.

Raportarea datoriei gospodăriilor la PIB permite compararea nivelului de îndatorare între țări, fără a reflecta datoria fiecărei gospodării în parte.

Un nivel ridicat al datoriei nu este neapărat problematic, fiind frecvent în economiile cu piețe ipotecare dezvoltate. Totuși, Comisia Europeană consideră că depășirea pragului de 55% din PIB poate reprezenta un risc macroeconomic, deoarece un grad ridicat de îndatorare a populației poate amplifica efectele unei crize economice.

Iată traducerea textului în limba română, adaptată pentru un stil jurnalistic și fluent:

Paradox: Nordul Europei înregistrează cea mai mare datorie a gospodăriilor

Poate cea mai surprinzătoare descoperire este falia dintre nordul și sudul Europei. Potrivit datelor, șapte state membre ale UE au datorii ale gospodăriilor care depășesc 55% din PIB, iar toate se află în nordul sau vestul Europei. În schimb, sudul Europei, asociat în trecut cu crizele datoriilor suverane, are un nivel relativ redus al împrumuturilor contractate de populație.  

Gospodăriile din Italia au datorii echivalente cu doar 35,9% din PIB, comparativ cu 38,0% în Grecia și 42,9% în Spania, toate trei situându-se mult sub media Uniunii Europene.

În timp ce guvernele din sudul Europei se numără printre cele mai îndatorate de pe continent, gospodăriile de acolo tind să fie mult mai prudente când vine vorba de credite comparativ cu cele din nord.

Acesta este topul celor mai îndatorate 10 țări din UE în funcție de datoria gospodăriilor:

1. Țările de Jos - 93,5%

Gospodăriile sunt cele mai îndatorate din Europa, pe fondul politicilor care încurajează creditarea ipotecară și achiziția de locuințe.

2. Danemarca – 84,1%

Nivelul ridicat al datoriei este compensat de economiile din fondurile de pensii și de valoarea ridicată a activelor deținute.

3. Suedia – 82,3%

Economia este puternic dependentă de creditele ipotecare cu dobândă variabilă, ceea ce expune gospodăriile la fluctuațiile dobânzilor.

4. Finlanda – 62,9%

Datoria este generată în principal de împrumuturile pentru locuințe, inclusiv de creditele asociate clădirilor rezidențiale.

5. Luxemburg – 60,5%

Creditele ipotecare reprezintă cea mai mare parte din datoria gospodăriilor, însă aproape jumătate dintre acestea nu au datorii.

6. Franța – 59,5%

Piața este dominată de creditele ipotecare cu dobândă fixă, iar acordarea împrumuturilor este strict reglementată.

7. Belgia – 56,4%

Un număr ridicat de gospodării dețin locuințe cumpărate prin credite ipotecare, iar creditarea a crescut semnificativ în 2025.

8. Cipru – 54,2%

Gradul de îndatorare a scăzut puternic din 2016, însă o parte importantă a datoriei este încă reprezentată de credite neperformante.

9. Portugalia – 53,9%

În Portugalia, datoria gospodăriilor a crescut în principal pe fondul creditelor ipotecare, iar peste 90% dintre acestea au dobânzi variabile sau mixte, ceea ce face populația vulnerabilă la modificările ratelor dobânzilor.

10. Germania – 49,0%

O piață extinsă a locuințelor închiriate, chirii relativ accesibile și lipsa unor facilități fiscale pentru dobânzile la creditele ipotecare au redus, în mod tradițional, nevoia gospodăriilor de a contracta împrumuturi ipotecare mari.

De cealaltă parte a clasamentului se află România, cu o datorie a gospodăriilor echivalentă cu doar 12,3% din PIB, cel mai redus nivel din Uniunea Europeană. Înaintea României se situează Ungaria (18,3%), Letonia (19,8%), Polonia (22%), Lituania (23,6%), Irlanda (23,9%), Slovenia (24,8%), Bulgaria (28%), Croația (31,3%) și Cehia (31,5%).

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