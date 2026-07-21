„Nu mă lupt cu Ministerul Apărării. Mă lupt cu Rusia”. Generalul Sîrskîi respinge acuzațiile privind conflictul cu Fedorov și explică strategia armatei ucrainene

Comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrskîi, a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi în conflict cu ministrul Apărării, Mihail Fedorov, și a negat că ar sabota reformele din armată. Într-un articol de opinie publicat în revista de specialitate Militarnîi, generalul a vorbit despre strategia militară a Ucrainei, utilizarea dronelor, numirile în funcții de comandă, mobilizare și finanțarea armatei.

„Nu îmi construiesc o imagine publică și nu am ambiții politice. Mă ocup de război, 24 de ore din 24”, scrie Sîrskîi, explicând că a ales să intervină public după ce tăcerea sa a fost interpretată drept o confirmare a informațiilor privind presupuse tensiuni între Statul Major și Ministerul Apărării.

„Am fost surprins să aflu că eram în conflict cu Fedorov”

Generalul afirmă că relația sa cu Mihail Fedorov a fost una strict profesională, chiar dacă au existat dezacorduri în privința unor decizii.

„Am fost surprins să aflu că eu și domnul ministru am fi avut un conflict. Am considerat întotdeauna că relația noastră este una de lucru, cu discuții dificile și puncte de vedere diferite. Așa trebuie să funcționeze două instituții într-un stat aflat în război”, a declarat comandantul-șef.

Sîrskîi și-a cerut public scuze dacă stilul său direct l-a ofensat pe ministru.

„Dacă l-am supărat cu ceva pe Mihail Albertovici, îi cer iertare. Sunt uneori dur.”

El avertizează însă că transformarea unei dezbateri instituționale într-un conflict personal servește doar intereselor Moscovei.

„Reducerea acestui război la confruntarea dintre două persoane este cel mai mare serviciu pe care îl putem face inamicului.”

Cine răspunde pentru război

În articol, Sîrskîi explică delimitarea atribuțiilor dintre Ministerul Apărării și conducerea militară.

Potrivit acestuia, ministerul gestionează achizițiile, logistica și politicile de apărare, în timp ce planificarea operațiunilor și strategia militară revin comandantului-șef, care răspunde direct în fața președintelui Volodimir Zelenski, în calitate de comandant suprem.

Generalul respinge criticile potrivit cărora Ucraina nu ar avea o strategie militară clară.

„Strategia de război nu este un document public și nici o postare pe rețelele sociale. Ea este prezentată comandantului suprem, iar rezultatele se văd pe front, unde armata ucraineană rezistă de aproape patru ani unui adversar superior numeric”, afirmă Sirskîi.

„O armată de un milion de oameni nu poate fi condusă prin WhatsApp”

Comandantul ucrainean a negat și acuzațiile privind un stil excesiv de centralizat de conducere.

„Servesc în armată de peste 40 de ani. Nu conduc trupele prin aplicații de mesagerie. O armată de un milion de militari funcționează prin state majore, ordine și responsabilitatea comandanților din teren”, a subliniat acesta.

Sîrskîi a precizat că a delegat mai multe atribuții comandanților de corp de armată, inclusiv în ceea ce privește transferul militarilor între unități, tocmai pentru a descentraliza procesul decizional.

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Drona nu poate câștiga singură războiul

Un capitol important al articolului este dedicat utilizării dronelor.

Sîrskîi amintește că, în timpul mandatului său, Ucraina a creat prima categorie distinctă de forțe dedicate sistemelor fără pilot și că el însuși a propus numirea lui Robert „Madiar” Brovdi la conducerea acestei structuri.

Generalul respinge însă ideea că întreaga armată ar putea fi reorganizată exclusiv în jurul dronelor.

„Dronele produc astăzi un număr mare de lovituri asupra inamicului, însă ele au nevoie de sprijinul artileriei, mortierelor, geniștilor, apărării antiaeriene și al războiului electronic. Trebuie cumpărat tot ceea ce este necesar, nu doar ceea ce este la modă.”

El avertizează că o schimbare radicală și rapidă a modului de luptă ar reprezenta „o aventură”, iar costul unor experimente de asemenea amploare ar fi plătit în teritorii pierdute și vieți omenești.

Numirile în funcții și problemele contractelor militare

Sîrskîi respinge și acuzațiile potrivit cărora promovează doar persoane loiale. Printre comandanții pe care i-a susținut se numără Robert Brovdi („Madiar”), Andrii Hnatov, Andrii Bilețki, Redîs, Veres, Ahile și Evgheni Karas.

„Multe dintre aceste numiri nu au fost populare în sistem. Singurul meu criteriu este rezultatul”, afirmă comandantul.

În același timp, el critică modul în care au fost implementate noile contracte pentru militari. Potrivit lui Sîrskîi, deși programul a fost lansat cu mai bine de o lună în urmă, doar aproximativ 2.000 de militari dintr-o armată de aproape un milion de oameni au semnat noile contracte.

Generalul susține că numeroși soldați și ofițeri s-au declarat dezamăgiți de condițiile oferite și avertizează că există inclusiv probleme juridice privind mecanismul de finanțare.

Reforma mobilizării trebuie făcută de Ministerul Apărării

În ceea ce privește mobilizarea, Sîrskîi afirmă că Statul Major participă la elaborarea modificărilor legislative și transmite către autoritățile competente informații privind eventualele abuzuri.

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Totuși, el subliniază că reforma sistemului de recrutare ține în primul rând de Ministerul Apărării.

„Suntem pregătiți pentru schimbări”, afirmă comandantul-șef.

„Nu mă lupt cu Ministerul Apărării. Mă lupt cu Rusia”

În finalul articolului, Oleksandr Sîrskîi transmite că Statul Major va colabora cu orice ministru al Apărării desemnat de autoritățile ucrainene.

„Nu mă lupt cu Ministerul Apărării. Mă lupt cu Rusia”, afirmă acesta.

Generalul spune că misiunea sa rămâne aceeași: războiului și apărarea Ucrainei.

Declarațiile sale apar pe fondul informațiilor publicate de presa ucraineană potrivit cărora președintele Volodimir Zelenski analizează posibilitatea înlocuirii lui Sîrskîi din funcția de comandant-șef al armatei. Presa ucraineană susține că lui Mihail Fedorov i s-a propus coordonarea dezvoltării tehnologiilor militare, în timp ce Financial Times scrie că fostul ministru al Apărării ar fi refuzat o nouă funcție propusă de șeful statului.