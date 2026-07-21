Concurență uriașă la facultățile de stomatologie, deși absolvenții nu-și găsesc de lucru

În plină perioadă de admitere la universități, facultățile de stomatologie continuă să atragă mii de candidați, în ciuda faptului că piața muncii din domeniu devine tot mai dificilă pentru tinerii absolvenți. Colegiul Medicilor Stomatologi avertizează că România se confruntă cu un surplus de specialiști, în timp ce numărul pacienților rămâne redus din cauza costurilor ridicate ale tratamentelor.

Mulți dintre proaspeții absolvenți întâmpină dificultăți în găsirea unui loc de muncă după finalizarea studiilor, potrivit unui reportaj al Știrilor ProTV. Unii aleg să lucreze ca voluntari pentru a acumula experiență profesională și pentru a-și crește șansele de angajare.

Potrivit specialiștilor din domeniu, cabinetele stomatologice sunt adesea reticente în a recruta medici aflați la început de carieră, în condițiile în care pacienții preferă profesioniști cu experiență și un portofoliu solid de cazuri.

România depășește media europeană la numărul de stomatologi

Datele Colegiului Medicilor Stomatologi arată că în România activează aproximativ 25.000 de medici dentiști, ceea ce înseamnă un specialist la circa 735 de locuitori. Prin comparație, media Uniunii Europene este de un medic stomatolog la aproximativ 1.230 de persoane.

În același timp, frecvența vizitelor la cabinet rămâne redusă. Mulți români ajung la stomatolog doar atunci când apar probleme urgente, principalele motive fiind costurile ridicate ale tratamentelor și accesul limitat la servicii decontate.

Sistemul, acuzat de subfinanțare

Reprezentanții breslei atrag atenția că serviciile stomatologice beneficiază de o finanțare redusă din partea sistemului public de sănătate. Potrivit Colegiului Medicilor Stomatologi, doar aproximativ 1% din fondurile Casei Naționale de Asigurări de Sănătate sunt alocate medicinei dentare.

În acest context, organizația profesională cere majorarea finanțării pentru serviciile stomatologice și reevaluarea numărului de locuri disponibile în facultățile de profil, pentru a evita accentuarea dezechilibrului dintre oferta de specialiști și cererea de pe piață.

Universitățile decid numărul de locuri

Ministerul Educației precizează că universitățile de medicină au autonomie în distribuirea locurilor pe programe de studiu, în limitele aprobate de autoritățile competente.

În ciuda problemelor semnalate de specialiști, interesul pentru stomatologie rămâne ridicat. Anul trecut, la nivel național, concurența a fost de aproximativ doi candidați pe un loc, iar pentru admiterea pe locurile finanțate de stat au fost necesare, în general, rezultate echivalente unor medii de peste 7.50 - 8.00.