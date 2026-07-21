Un militar popular ar putea să-l înlocuiască pe generalul Sîrski în fruntea armatei

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, analizează posibilitatea de a-l demite pe comandantul șef al Forțelor Armate, generalul Oleksandr Sîrski, și de a-l numi în locul său pe general-maiorul Mihailo Drapatîi.

Tensiunile vin în contextul celei mai grave crize politice și militare de la începutul invaziei ruse, declanșată de demiterea recentă a ministrului Apărării, Mihailo Fedorov, eveniment ce a provocat proteste ample în întreaga țară.

Schimbări la vârful armatei ucrainene

Conform agenției Bloomberg, care citează surse apropiate discuțiilor, Zelenski l-ar putea numi pe Drapatîi — în prezent comandant al Comandamentului Forțelor Întrunite — în locul lui Sîrski în doar câteva zile. O a doua sursă a precizat însă că o decizie finală nu a fost încă luată și că sunt evaluate 11 candidaturi.

Chiar dacă un purtător de cuvânt al președinției a refuzat să comenteze speculațiile, Zelenski a confirmat că s-a întâlnit luni cu generalul Drapatîi, fără a oferi detalii despre o posibilă numire.

Drapatîi este o figură populară în Ucraina, fiind cunoscut pentru rolul său din primăvara anului 2014 în eliberarea primăriei din Mariupol, ocupată de militanții pro-ruși — operațiune rămasă în memoria publică prin imaginea emblematică a blindatului BMP care a străpuns baricadele separatiste.

Conflict deschis la vârful Apărării

Criza actuală a fost declanșată pe 15 iulie de demiterea ministrului Apărării, Mihailo Fedorov, la doar șase luni de la preluarea funcției. Fedorov, un politician tânăr apreciat pentru eforturile de modernizare și digitalizare a armatei, l-a acuzat pe Sîrski că a blocat reformele militare și că i-a adresat președintelui un „ultimatum” prin care a cerut înlăturarea sa din funcție.

Într-un articol publicat recent, generalul Sîrski a negat că ar fi dat un ultimatum și a respins acuzațiile privind blocarea reformelor, cerând totodată scuze publice fostului ministru: „Dacă am supărat pe cineva, îmi cer scuze. Pot fi un om dur. Ucraina este însă mai importantă decât Fedorov, Sîrski sau oricare dintre noi.”

Sîrski a avertizat că de disputele politice interne beneficiază doar Moscovei și că războiul se va câștiga „prin muncă reală, nu prin drame publice”.

Val de proteste pe străzile Ucrainei

Demiterea lui Fedorov a scos mii de oameni în stradă la Kiev, Liov și Odesa. Protestele au intrat deja în a cincea zi, fiind cele mai lungi manifestații de stradă legate direct de conducerea războiului de la debutul invaziei.

La Kiev, demonstranții adunați în Piața Independenței au cerut demisia lui Sîrski și continuarea reformelor în armată.

„Suntem aici pentru că vrem răspunsuri și reforme. Nu plecăm până nu vedem o schimbare”, a declarat pentru AFP Anastasiia Starodubtseva, o protestatară de 25 de ani din Kiev.

Analistul politic Volodimir Fesenko notează că Zelenski caută un compromis: un lider militar respectat, dar loial și fără ambiții politice, care să asigure stabilitatea pe frontul de 1.200 de kilometri.

Decizia privind viitorul comandamentului militar ucrainean este așteptată în următoarele zile, în timp ce președintele Zelenski continuă consultările cu liderii militari și consilierii săi de top.