 Trump spune că ar putea „soluționa” conflictul pentru Insulele Falkland, în cazul unei noi dispute: „Probabil aș reuși să negociez o soluție” | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 12 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Trump spune că ar putea „soluționa” conflictul pentru Insulele Falkland, în cazul unei noi dispute: „Probabil aș reuși să negociez o soluție”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Președintele american Donald Trump a declarat că ar putea negocia o soluție în cazul unei noi confruntări între Marea Britanie și Argentina pentru Insulele Falkland, descriind un eventual război drept un „potențial dezastru”.

Președintele american Donald Trump.
Președintele american Donald Trump. Foto: AFP

Declarațiile au fost făcute sâmbătă, în timpul vizitei lui Trump în Irlanda. Președintele american a reluat astfel un subiect sensibil după ce afirmase anterior că nu este sigur că Statele Unite ar susține suveranitatea britanică asupra insulelor în cazul unui atac argentinian.

Aflat alături de premierul irlandez Micheál Martin, Trump a sugerat că Marea Britanie ar putea întâmpina dificultăți în a reacționa militar la o eventuală invazie, amintind distanța mare dintre cele două țări.

„Sunt sigur că s-ar apela la mine în cazul acelui potențial dezastru, dar dacă o fac, probabil aș reuși să negociez o soluție”, a declarat liderul american, citat de DPA și Agerpres.

Trump a invocat și alte probleme cu care se confruntă în prezent Marea Britanie, precum migrația și energia.

„Nu sunt sigur că vor face asta. Au o mică problemă cu migraţia. Au o mică problema cu energia şi apoi au alte probleme de care trebuie să se ocupe”, a spus liderul de la Casa Albă.

Argentina își reafirmă pretențiile asupra insulelor

Comentariile președintelui american vin pe fondul reapariției tensiunilor dintre Londra și Buenos Aires privind Insulele Falkland, teritoriu britanic din Atlanticul de Sud revendicat de Argentina.

Președintele argentinian Javier Milei, un aliat al lui Trump, a reiterat recent pretențiile țării sale asupra insulelor, afirmând că acestea „sunt viitorul nostru”.

Guvernul de la Buenos Aires a impus sancțiuni împotriva unor persoane și companii implicate în exploatarea petrolului din regiunea insulelor și a anunțat că va depune o plângere penală împotriva companiei Navitas Petroleum, din cauza operațiunilor desfășurate în zonă.

De cealaltă parte, premierul britanic Andy Burnham a declarat în Camera Comunelor că Regatul Unit va fi „neobosit” în apărarea dreptului locuitorilor din Falkland de a rămâne britanici.

Războiul din 1982

Insulele Falkland au fost ocupate de Argentina în 1982, ceea ce a declanșat un război cu Marea Britanie. Conflictul a durat aproximativ 70 de zile și s-a încheiat cu recucerirea insulelor de către britanici.

În timpul războiului au murit 255 de militari britanici, 655 de militari argentinieni și trei locuitori ai Insulelor Falkland.

Deși Statele Unite mențin oficial o poziție de neutralitate în disputa privind suveranitatea insulelor, Washingtonul a sprijinit Londra în timpul conflictului din 1982.

Trump, 48 de ore în Irlanda

Donald Trump a sosit sâmbătă în Irlanda, pentru o vizită de două zile în care agenda diplomatică se împletește cu interesele sale personale din domeniul golfului. Liderul de la Casa Albă a aterizat la Dublin puțin înainte de ora locală 08:25 (10:25 ora României), la bordul avionului prezidențial american. Trump a declarat că și-ar dori „foarte mult” ca Irlanda să se unească cu Irlanda de Nord și a susținut că acest lucru se va întâmpla „în cele din urmă”. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Care sunt părțile comune dintr-un bloc și cum pot fi folosite. Când riști sancțiuni pentru obiectele lăsate pe hol
digi24.ro
image
Un Audi RS4 a stat 18 ani nefolosit într-un garaj și a ajuns să valoreze o avere. Are doar 19.600 de kilometri la bord
stirileprotv.ro
image
Mulți români NU au mâncat așa ceva! Ce conține „Masa care Unește” din Piața Constituției, de fapt
gandul.ro
image
Ministrul Finanțelor spune „DA” astăzi! Avem PRIMELE imagini cu el și îndrăgita interpretă de muzică populară
mediafax.ro
image
Victor Becali, șocat de salariul lui Denis Drăguș la FCSB! Cuvântul rostit când a auzit suma astronomică
fanatik.ro
image
Moara lui Assan, monumentul istoric de valoare națională lăsat în paragină. Incendiat și vandalizat de hoții de fier
libertatea.ro
image
„Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total”. Traian Băsescu, despre anticipate și scenariul suspendării lui Nicușor Dan
digi24.ro
image
Mărturii terifiante! Donnarumma și partenera sa, legați și bătuți: „Am spus că sunt însărcinată, dar au continuat”
gsp.ro
image
Și-a înșelat soția, după 9 ani de căsnicie și 3 copii, iar amanta l-a convins să-i mai dea o lovitură! ”A fost șocată”
digisport.ro
image
De ce nu se uită Mirela Vaida la Asia Express, deși participă la emisiune: „E împotriva firii mele”
click.ro
image
O cameristă flămândă a mușcat dintr-un măr și a rezolvat unul dintre cele mai spectaculoase jafuri cu diamante din Franța
antena3.ro
image
Dacă 31% dintre tinerii din România nu au un loc de muncă, de ce importă România 150.000 de angajaţi din ţări non-UE?
zf.ro
image
Orașul din România invadat de aproape 100 de urși. Pădurile din zonă ar putea susține doar 15
observatornews.ro
image
Detalii neștiute despre amanta lui Dorin Ioniță. Al cui era, de fapt, apartamentul în care locuia Alice
cancan.ro
image
Cum verifici dacă pensia a fost calculată corect? Un avocat explică ce trebuie să urmărești
newsweek.ro
image
Nadia Comăneci, sumă astronomică de la PRO TV. Câți bani va lua la „Românii au talent” și ce jurat a fost „executat” fără milă
prosport.ro
image
De ce cumpără străinii case și proprietăți în satele din Transilvania. Fenomenul care schimbă comunități întregi
playtech.ro
image
Ce i-a spus Florin Tănase lui Denis Drăguș despre Gigi Becali. Atacantul îl voia pe „Tase” la FCSB
fanatik.ro
image
Un turist care a călătorit prin Europa: 4 orașe unde se va întoarce cu siguranță și 2 pe care le va sări în viitor
ziare.com
image
VIDEO Penalty-ul care a făcut înconjurul lumii: mingea a depășit linia doar 0,2 secunde, fără să atingă plasa sau bara! ”Unic”
digisport.ro
image
Adevărul tragic despre moartea cuplului din jacuzzi, dezvăluit de apropiați. Ce s-a întâmplat, de fapt
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţ oficial de la Guvern despre DEMISIA premierului Bolojan
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație privind moartea generalului Dorin Ioniță. Motivul pentru care s-a împușcat de fapt
mediaflux.ro
image
Campion cu Dinamo la titlul din 2007, acum e angajat la bancă » Povestește în premieră episodul tensionat din vestiar, după returul cu Lazio
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Actorul Alex Bogdan, confesiune dureroasă după 16 ani de dependență de jocuri de noroc: „Mama mea a murit crezând că eu sunt bine”
actualitate.net
image
Incident neplăcut pentru Christina Ich! I-a fost furat bagajul în aeroport. Ce lucruri a pierdut influencerița
click.ro
image
Elena Băsescu, fiica fostului președinte, surprinsă la benzinărie. Ce suma a scos din buzunar pentru un plin
click.ro
image
Adevărul tragic despre moartea cuplului din jacuzzi, dezvăluit de apropiați. Ce s-a întâmplat, de fapt
click.ro
Sunniva Gylver, Profimedia (2) jpg
„Marea Preoteasă” cu șuvițe rasta de la funeraliile Regelui Harald a făcut furori! Cine este femeia care sfidează imaginea clasică a unui înalt prelat
okmagazine.ro
Georgiana Cavendish jpg
Ducesa scandaloasă și-a luat un amant mai tânăr, deși trăia într-un ménage à trois cu soțul și cea mai bună prietenă! Era înrudită cu Prințesa Diana
okmagazine.ro
Zenobia, în fața împăratului Aurelian. Pictură de Giovanni Battista Tiepolo
Aurelian - Restauratorul Lumii: Împăratul care a abandonat Dacia, dar a salvat Imperiul Roman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
O cunoscută profesoară din Iași s-a căsătorit cu un fost student. Ce diferență de vârstă este între ei
image
Incident neplăcut pentru Christina Ich! I-a fost furat bagajul în aeroport. Ce lucruri a pierdut influencerița

OK! Magazine

image
Ducesa scandaloasă și-a luat un amant mai tânăr, deși trăia într-un ménage à trois cu soțul și cea mai bună prietenă! Era înrudită cu Prințesa Diana