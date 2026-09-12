Președintele american Donald Trump a declarat că ar putea negocia o soluție în cazul unei noi confruntări între Marea Britanie și Argentina pentru Insulele Falkland, descriind un eventual război drept un „potențial dezastru”.

Președintele american Donald Trump. Foto: AFP

Declarațiile au fost făcute sâmbătă, în timpul vizitei lui Trump în Irlanda. Președintele american a reluat astfel un subiect sensibil după ce afirmase anterior că nu este sigur că Statele Unite ar susține suveranitatea britanică asupra insulelor în cazul unui atac argentinian.

Aflat alături de premierul irlandez Micheál Martin, Trump a sugerat că Marea Britanie ar putea întâmpina dificultăți în a reacționa militar la o eventuală invazie, amintind distanța mare dintre cele două țări.

„Sunt sigur că s-ar apela la mine în cazul acelui potențial dezastru, dar dacă o fac, probabil aș reuși să negociez o soluție”, a declarat liderul american, citat de DPA și Agerpres.

Trump a invocat și alte probleme cu care se confruntă în prezent Marea Britanie, precum migrația și energia.

„Nu sunt sigur că vor face asta. Au o mică problemă cu migraţia. Au o mică problema cu energia şi apoi au alte probleme de care trebuie să se ocupe”, a spus liderul de la Casa Albă.

Argentina își reafirmă pretențiile asupra insulelor

Comentariile președintelui american vin pe fondul reapariției tensiunilor dintre Londra și Buenos Aires privind Insulele Falkland, teritoriu britanic din Atlanticul de Sud revendicat de Argentina.

Președintele argentinian Javier Milei, un aliat al lui Trump, a reiterat recent pretențiile țării sale asupra insulelor, afirmând că acestea „sunt viitorul nostru”.

Guvernul de la Buenos Aires a impus sancțiuni împotriva unor persoane și companii implicate în exploatarea petrolului din regiunea insulelor și a anunțat că va depune o plângere penală împotriva companiei Navitas Petroleum, din cauza operațiunilor desfășurate în zonă.

De cealaltă parte, premierul britanic Andy Burnham a declarat în Camera Comunelor că Regatul Unit va fi „neobosit” în apărarea dreptului locuitorilor din Falkland de a rămâne britanici.

Războiul din 1982

Insulele Falkland au fost ocupate de Argentina în 1982, ceea ce a declanșat un război cu Marea Britanie. Conflictul a durat aproximativ 70 de zile și s-a încheiat cu recucerirea insulelor de către britanici.

În timpul războiului au murit 255 de militari britanici, 655 de militari argentinieni și trei locuitori ai Insulelor Falkland.

Deși Statele Unite mențin oficial o poziție de neutralitate în disputa privind suveranitatea insulelor, Washingtonul a sprijinit Londra în timpul conflictului din 1982.

Trump, 48 de ore în Irlanda

Donald Trump a sosit sâmbătă în Irlanda, pentru o vizită de două zile în care agenda diplomatică se împletește cu interesele sale personale din domeniul golfului. Liderul de la Casa Albă a aterizat la Dublin puțin înainte de ora locală 08:25 (10:25 ora României), la bordul avionului prezidențial american. Trump a declarat că și-ar dori „foarte mult” ca Irlanda să se unească cu Irlanda de Nord și a susținut că acest lucru se va întâmpla „în cele din urmă”.