A găsit un dosar „SECRET” ascuns în garaj și era cât pe ce să-l arunce. Ce conțineau documentele vechi de 80 de ani

Un american care făcea ordine în garaj înainte de Halloween a descoperit, în spatele unei plăci de lemn, o cutie cu documente vechi pe care era cât pe ce să le arunce. Unul dintre dosare purta însă inscripția „SECRET”, iar paginile s-au dovedit a conține mărturiile unor soldați americani ținuți prizonieri în Germania în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

A găsit un dosar „SECRET” ascuns în garaj. Foto: Istock

Jason Hurdle, mecanic pentru un district școlar din apropiere de Waterloo, în statul New York, făcea loc pentru decorațiunile de Halloween când a tras de pe perete o placă de placaj. În spatele acesteia se afla un spațiu îngust pe care nu îl observase niciodată, notează The Washington Post.

În interior era o cutie de carton plină cu dosare vechi și prăfuite. La început, Hurdle a crezut că nu sunt decât niște hârtii fără valoare și s-a pregătit să le ducă la gunoi.

În timp ce transporta cutia spre camioneta sa, o rafală de vânt a ridicat una dintre coperți. Atunci a observat un cuvânt scris cu litere roșii: „SECRET”.

Curios, bărbatul a început să citească documentele și și-a dat seama că descoperise ceva mult mai important decât își imaginase.

Aproape 300 de pagini cu mărturii ale prizonierilor de război

Documentele, vechi de aproximativ 80 de ani și tipărite pe o hârtie foarte subțire, asemănătoare hârtiei de calc, conțineau în principal relatări scrise de mână, la persoana întâi.

În paginile lor, peste 120 de soldați americani își descriau experiențele din perioada în care au fost ținuți prizonieri în Germania. Ei povesteau despre condiții dificile de detenție, spații aglomerate și insalubre, precum și despre lipsa hranei, a căldurii și a medicamentelor.

În total, colecția descoperită de Hurdle însumează aproape 300 de pagini. Dacă bărbatul ar fi aruncat cutia, aceste mărturii directe despre experiența prizonierilor americani ar fi putut fi pierdute definitiv.

Documentele au ajuns ulterior în custodia Arhivelor Naționale ale SUA, care au anunțat în luna iulie că le-au recuperat prin intermediul Programului de Recuperare a Arhivelor. Programul este destinat identificării și recuperării unor documente federale pierdute sau sustrase.

Cum au ajuns documentele în garaj

Nici Hurdle și nici autoritățile nu au reușit să stabilească deocamdată cum au ajuns documentele în spațiul ascuns din garaj.

Casa aparținuse familiei soției sale timp de mai multe generații, iar bărbatul locuia acolo de aproximativ 14 ani. El a găsit în aceeași zonă și alte obiecte care ar fi aparținut unui fost vecin, astfel că ia în calcul posibilitatea ca și documentele să fi ajuns acolo în urmă cu mult timp.

După ce și-a dat seama de importanța descoperirii, Hurdle a dus documentele la un muzeu din apropiere dedicat Zilei Memorialului. Acolo a discutat cu Amelia Burm, ghid și istoric specializat în cercetare, care își finaliza studiile de istorie și muzeologie la Universitatea Nazareth.

Burm a prezentat cazul profesorului său, iar acesta i-a recomandat să contacteze Administrația Națională pentru Arhive și Evidențe.

În ianuarie, doi reprezentanți ai Arhivelor Naționale au mers la locuința lui Hurdle. Documentele au fost așezate pe masa din bucătărie pentru a fi examinate.

Nici specialiștii nu au știut imediat de unde provin. Instituția federală nu avea documentele înregistrate pe lista materialelor dispărute.

„Descoperirea acestor documente guvernamentale este importantă și semnificativă pentru a asigura păstrarea și accesul publicului la istoria țării noastre”, a declarat Grace McCaffrey, purtătoare de cuvânt a Arhivelor Naționale.

Turnu Severin: ISU „Drobeta” amână instruirea de azi a populaţiei, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile

Ce conținea dosarul marcat „SECRET”

Printre primele documente analizate s-a aflat un raport redactat de colonelul Darr H. Alkire, din Forțele Aeriene ale Armatei SUA. Acesta fusese doborât și capturat de germani.

Raportul, datat 28 februarie 1945 și marcat „SECRET”, descria situația dintr-un lagăr german de prizonieri și acuza încălcarea unui acord internațional privind tratamentul militarilor aflați în captivitate.

Alkire consemna lipsa proviziilor, condițiile aglomerate și faptul că lagărul se afla în apropierea unor obiective militare, ceea ce îi expunea pe prizonieri unor pericole suplimentare.

Documentele sunt păstrate acum la centrul Arhivelor Naționale din College Park, Maryland. Au fost așezate într-o cutie specială, cu o etichetă pe care scrie „declasificat”, și au fost menținute în ordinea în care au fost găsite.

Unele dintre pagini sunt fragile. O filă ruptă parțial a fost introdusă într-o folie transparentă, iar documentele pot fi manipulate doar de arhiviști.

Arhivele Naționale intenționează să digitalizeze întreaga colecție și să o pună la dispoziția publicului în sala de cercetare din College Park.

Mărturiile au fost strânse după eliberarea prizonierilor

Documentele oferă și o imagine asupra modului în care armata americană încerca să adune informații de la militarii eliberați.

În primăvara anului 1945, mii de prizonieri de război americani treceau prin Camp Lucky Strike, o mare zonă de tranzit din Normandia, în apropiere de Saint-Valery-en-Caux, în Franța.

Tabăra avea dimensiunile unui oraș temporar, cu corturi, cantine, centre medicale, dușuri, camioane și puncte de procesare. Putea găzdui oficial până la 58.000 de militari simultan și era cea mai mare dintre zonele de tranzit de acest tip din regiune.

Aceste tabere erau cunoscute drept „taberele țigaretelor”, după numele de cod inspirate de mărci de țigări populare la acea vreme. Printre ele se numărau Camp Old Gold, Camp Pall Mall și Camp Twenty Grand.

Cei 50 de violatori ai lui Gisèle Pelicot riscă 600 de ani de închisoare. Soțul femeiii ar putea primi pedeapsa maximă

Pentru soldații care tocmai ieșiseră din captivitate, revenirea în lumea normală era o schimbare brutală. Unii supraviețuiseră cu puțină hrană, alții fuseseră obligați să participe la marșuri forțate în timpul retragerii trupelor germane. Mulți ajungeau bolnavi, murdari, plini de paraziți și extrem de slăbiți.

La Camp Lucky Strike găseau din nou camioane americane, uniforme, cafea, țigări, gogoși și mâncare din abundență.

Dar înainte de a fi trimiși mai departe, prizonierii erau intervievați și trebuiau să își consemneze experiențele. Armata americană urmărea astfel să strângă cât mai multe informații despre captivitate și despre tratamentul aplicat militarilor.

Volumul documentelor era atât de mare încât unul dintre soldați a numit tabăra „Mount Paper Trail”, făcând aluzie la cantitatea uriașă de hârtii strânse acolo.

Ulterior, mărturiile au fost folosite de autoritățile americane și de anchetatorii crimelor de război în cadrul tribunalelor militare.

Documentele recuperate din garajul lui Hurdle reprezintă astfel nu doar o descoperire neobișnuită, ci și o colecție rară de relatări directe despre experiența prizonierilor americani în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Kimberly Guise, vicepreședinte adjunct pentru activități curatoriale la Muzeul Național al celui de-Al Doilea Război Mondial, a subliniat importanța lor.

„Este foarte norocos faptul că acest material a fost descoperit, că domnul s-a uitat în cutie și că a ajuns să îl ducă într-un loc sigur”, a spus Guise. „Este un material extraordinar pentru cercetarea privind prizonierii de război.”