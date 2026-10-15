 Trump renunță la transmiterea în direct a execuției lui Nidal Hasan, autorul atacului de la Fort Hood | adevarul.ro
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Trump renunță la transmiterea în direct a execuției lui Nidal Hasan, autorul atacului de la Fort Hood

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Președintele american Donald Trump a anunțat joi că execuția lui Nidal Hasan, condamnat la moarte pentru atacul armat din 2009 de la baza militară Fort Hood, nu va fi transmisă în direct. Decizia anulează planul secretarului Apărării, Pete Hegseth, fără a schimba însă executarea sentinței prin împușcare, relatează AFP.

Nidal Hasan
Nidal Hasan Foto: X/@TheOlChippy
„Va muri, conform programării, în fața unui pluton de execuție, dar acest eveniment nu va fi transmis în direct”, a scris Trump pe platforma sa, Truth Social

Administrația sa se confruntase cu critici masive și cu comparații făcute cu regimurile dictatoriale din Iran și Afganistan, după ce secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, declarase săptămâna trecută că se va asigura că oamenii vor putea urmări evenimentul.

Transmiterea unei astfel de execuții „ar fi putut fi un puternic element de descurajare pentru ca lumea să vadă cum tratează America teroriștii și gunoaiele ca Hasan”, a susținut Trump într-o postare pe platforma sa Truth Social.

Președintele a recunoscut totuși că „mulți oameni foarte buni și bine intenționați ar prefera să nu-l vadă murind, prin streaming sau prin orice alt dispozitiv vizual”, adăugând în finalul mesajului său că acesta „va muri”.

Liderul de la Casa Albă a precizat că membrii familiilor apropiate ale victimelor vor putea asista personal la execuție, dacă vor dori acest lucru.

Potrivit AFP, intenția lui Hegseth de a transmite execuția în direct provocase indignare atât în rândul democraților, cât și al republicanilor, precum și reacții de protest pe plan internațional.

Cine este Nidal Hasan

Nidal Hasan, fost maior și psihiatru al armatei americane, a ucis 13 persoane și a rănit alte 32 în atacul comis în 2009 la Fort Hood, în Texas. A fost împușcat de un polițist care a intervenit și a rămas parțial paralizat.

Un juriu militar l-a condamnat la moarte în 2013. De atunci, Hasan este deținut la Fort Leavenworth, în Kansas. La proces a ales să se apere singur, fără să cheme martori și fără să încerce să nege acuzațiile.

Ce anunțase Pentagonul despre execuție

Hegseth anunțase anterior că execuția va avea loc la Fort Hood, pe 3 decembrie, la ora locală 13.00. Secretarul Apărării susținuse că publicul trebuie să poată urmări punerea în aplicare a sentinței pentru a înțelege consecințele unor asemenea fapte.

După cum Adevărul a relatat anterior, Pentagonul nu făcuse publice procedurile concrete care urmau să fie folosite în cazul lui Hasan. Anunțul lui Trump clarifică acum că execuția nu va fi transmisă în direct.

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