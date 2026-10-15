 Cum ar urma să decurgă execuția maiorului care a ucis 13 militari americani. Pentagonul vrea să o transmită în direct | adevarul.ro
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Cum ar urma să decurgă execuția maiorului care a ucis 13 militari americani. Pentagonul vrea să o transmită în direct

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Secretarul Apărării, Pete Hegseth, intenționează să transmită în direct execuția lui Nidal Hasan, programată în decembrie. Fostul maior al armatei americane a fost condamnat pentru atacul armat comis în 2009 la baza militară Fort Hood, în urma căruia 13 persoane au fost ucise, iar alte 32 au fost rănite.

Nidal Hasan
Nidal Hasan Foto: X/@TheOlChippy

Transmiterea în direct ar marca prima execuție publică din SUA din ultimii aproximativ 90 de ani. Planul a stârnit deja controverse, iar președintele Donald Trump și-a exprimat îndoielile că aceasta va avea loc.

Pentagonul nu a făcut publice procedurile pe care le va folosi în cazul lui Hasan și nu a răspuns solicitării de comentarii trimise de Axios.

Potrivit site-ului american citat, la execuțiile anterioare, condamnatul era legat de un scaun așezat în fața unui perete, iar în jur erau amplasați saci cu nisip pentru a absorbi sângele.

Un cadru medical marchează, de regulă, un punct de țintire în zona inimii, iar capul condamnatului este acoperit cu o glugă neagră. Membrii plutonului de execuție trag simultan, țintind inima, de la o distanță stabilită.

Dacă gloanțele nu ating inima, condamnatul poate muri în continuare din cauza pierderii de sânge.

Procedurile diferă de la un stat la altul: în Utah, plutonul are cinci trăgători, unul cu un cartuș fără glonț, iar în Carolina de Sud, trei, toți cu muniție reală. Execuția lui Hasan ar putea fi complicată de faptul că acesta folosește un scaun cu rotile.

Nu se știe încă pe ce platformă va fi transmisă sau cum va putea publicul să o urmărească. TikTok și Kick au declarat că un asemenea eveniment ar încălca politicile lor. Armata SUA va avea un rol decisiv în stabilirea detaliilor. Regulamentul militar AR 190-55 îi atribuie responsabilitatea de a alege metoda, data și locul execuției.

Execuția prin împușcare este rară în SUA, fiind permisă în cinci state: Carolina de Sud, Idaho, Mississippi, Oklahoma și Utah.

Donald Trump susține pedeapsa capitală și a reintrodus-o la nivel federal printr-un ordin executiv în ianuarie 2025, după ce administrația Biden instituise un moratoriu asupra acesteia.

Ordinul executiv semnat de Trump descrie pedeapsa capitală drept „un instrument esențial pentru descurajarea și pedepsirea celor care comit cele mai grave infracțiuni și acte de violență letală împotriva cetățenilor americani”.

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