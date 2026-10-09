Pentagonul vrea să transmită în direct execuția unui fost maior american care a ucis 13 militari la baza Fort Hood

Publicul va putea urmări în direct execuția prin împușcare a fostului maior al armatei americane Nidal Hasan, condamnat pentru uciderea a 13 militari neînarmați la baza Fort Hood, în 2009, a anunțat secretarul american al Apărării, Pete Hegseth.

Nidal Hasan va fi executat pe 3 decembrie Foto: X / Sarah Fields @SarahisCensored

Un oficial al Departamentului Apărării a declarat pentru BBC că execuția lui Hasan va fi transmisă în direct. Se crede că ar fi prima execuție publică din Statele Unite din aproape un secol. Decizia de a transmite execuția în direct este „fără precedent în epoca modernă” și ridică „probleme juridice într-un teritoriu incert”, a declarat John Mills, un avocat care reprezintă persoane condamnate la moarte.

„Ne vom asigura că oamenii o pot urmări, că va fi publică”, a spus Hegseth. „Oamenii trebuie să înțeleagă că astfel de fapte au consecințe grave.”

Pentagonul anunțase la începutul acestei săptămâni că Hasan va fi executat, aceasta urmând să fie prima execuție militară din Statele Unite din ultimii peste 60 de ani.

Într-un interviu acordat postului conservator Real America's Voice, Hegseth a declarat că Hasan „va fi executat de un pluton de execuție format din militari. Așa și trebuie”. Întrebat dacă Hasan a formulat vreo ultimă cerere sau a luat legătura cu președintele Donald Trump, Hegseth a răspuns: „Nu mă interesează. Ne vedem cu el pe 3 decembrie”.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, declarase luni că secretarul Apărării a făcut recomandarea, iar Trump a aprobat-o. BBC a solicitat Casei Albe un punct de vedere cu privire la susținerea de către Trump a unei execuții publice transmise în direct.

Execuțiile publice, practicate în doar două țări în 2025

La nivel mondial, anul trecut au avut loc peste 2.700 de execuții în 17 țări, însă numai două state au recurs la execuții publice. Potrivit Amnesty International, în 2025 au fost consemnate 11 execuții publice în Iran și alte șase în Afganistan.

Execuția este programată pentru 3 decembrie, la baza Fort Hood din Texas, a anunțat marți secretarul Armatei SUA. Va fi prima execuție militară prin împușcare de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Hasan, psihiatru militar american originar din Virginia, a recunoscut în instanță că el a fost autorul atacului armat care a provocat cele mai multe victime dintre atacurile comise în afara operațiunilor de luptă la o bază militară americană.

Atacul, care a avut loc la 5 noiembrie 2009, s-a desfășurat într-o clădire medicală aglomerată, unde militarii care urmau să fie trimiși în misiuni așteptau să fie consultați și vaccinați.

În instanță, Hasan și-a cerut scuze pentru „orice greșeli”. În timpul procesului militar din 2013, el a declarat că a crezut că îi proteja pe musulmani și talibanii din Afganistan.

De ce ar putea fi amânată execuția

Potrivit legislației militare americane, o execuție militară necesită aprobarea președintelui Statelor Unite. De asemenea, este necesară o revizuire în apel, în cadrul căreia o instanță superioară examinează decizia, precum și o hotărâre definitivă privind legalitatea executării sentinței.

Procedura de apel în cazul lui Hasan nu s-a încheiat, a declarat Mills. Acesta este de așteptat să solicite unei instanțe federale reexaminarea condamnării și a sentinței, ceea ce ar duce, cel mai probabil, la suspendarea execuției. În aceste condiții, Mills a spus că ar fi surprins dacă execuția ar avea loc.

Execuție controversată în Louisiana. Condamnat la moarte, ucis prin inhalare de azot

„Încercarea de a transmite în direct o execuție prin împușcare nu este decât o modalitate prin care administrația Trump încearcă să atragă atenția și este puțin probabil ca execuția să aibă loc, cu atât mai puțin să ofere vreo aparență de justiție”, a adăugat el.

Eugene R. Fidell, profesor invitat la Facultatea de Drept a Universității Yale, a declarat pentru BBC că decizia este „cu adevărat regretabilă”.

„Transmiterea în direct a unei execuții este o practică desprinsă din Evul Mediu. Într-un fel, credeam că societatea noastră a depășit de mult această etapă, cel puțin așa credeam până astăzi”, a spus el.

Fidell a afirmat că, dacă Hasan va continua demersurile în instanță, „procedurile s-ar putea întinde pe parcursul mai multor ani”, depășind cu mult durata mandatului lui Donald Trump la Casa Albă.

Ce spun experții despre transmiterea în direct a unei execuții

În unele state americane, legislația impune ca execuțiile să poată fi urmărite de public într-o anumită formă. Multe state cer prezența jurnaliștilor, iar persoana condamnată poate invita martori. În alte state, cetățenii obișnuiți se pot înscrie voluntar pentru a asista la execuții.

Cu toate acestea, „nu a existat niciodată o execuție transmisă în direct”, afirmă Deborah Denno, profesoară de drept la Universitatea Fordham, care a studiat metodele de execuție folosite în Statele Unite. O execuție transmisă în direct ar „impune un nivel de transparență pe care probabil nu l-am mai întâlnit niciodată în această țară”, spune ea.

„Mai mult de jumătate din populația țării susține pedeapsa cu moartea, deși sprijinul pentru aceasta este în scădere. S-ar putea argumenta că, dacă susțineți pedeapsa cu moartea, atunci vă vom arăta cum este pusă în aplicare în această țară. Oamenii ar trebui astfel să înțeleagă exact ce se întâmplă, într-un mod care nu le este accesibil multora dintre cei care ignoră acest lucru”, a explicat Denno.

Ea spune că există mai multe aspecte importante de luat în considerare în cazul unei transmisiuni în direct, inclusiv dacă aceasta va fi restricționată în funcție de vârstă și dacă va încălca regulile platformei online care o va găzdui.

Ce reguli au marile platforme online privind transmisiunile violente

Deocamdată, nu se știe pe ce platformă va putea fi urmărită transmisia. Majoritatea rețelelor sociale importante au reguli care interzic sau limitează transmisiunile în direct cu conținut explicit.

Trei execuții într-o singură zi în SUA. Ultimele cuvinte ale călăului unei fetițe de 5 ani

Meta, YouTube, TikTok și X, cele mai cunoscute și utilizate platforme online care permit difuzarea de videoclipuri în direct, au interdicții care vizează nu doar imaginile și videoclipurile violente, ci și conținutul care prezintă moartea unei persoane.

Meta, compania care deține Instagram, Facebook și Threads, interzice în mod explicit transmisiunile în direct ale execuțiilor capitale.

TikTok are o interdicție generală similară. Politica platformei precizează: „Nu permitem conținut extrem de explicit, violent sau tulburător, în special atunci când ar putea provoca suferință emoțională celor care îl urmăresc”.

Politica platformei X, care a relaxat moderarea conținutului după ce Elon Musk a preluat controlul acesteia, prevede că orice conținut care prezintă moartea unei persoane va fi eliminat „dacă primim o solicitare din partea familiei acesteia sau a unui reprezentant autorizat”.

Truth Social, rețeaua de socializare deținută de Trump, nu dispune de o funcție care să le permită utilizatorilor să transmită videoclipuri în direct.

China, Iran și Arabia Saudită, printre țările cu cele mai multe execuții

Potrivit datelor Amnesty International, țările în care au fost executate cele mai multe persoane anul trecut au fost China, Iran, Arabia Saudită, Yemen și Statele Unite, în această ordine.