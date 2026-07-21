 Trump promite ajutor pentru Liban, dar nu oferă un termen pentru retragerea Israelului. Este dispus să discute cu Hezbollah | adevarul.ro
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Trump promite ajutor pentru Liban, dar nu oferă un termen pentru retragerea Israelului. Este dispus să discute cu Hezbollah

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Președintele american Donald Trump a promis că Statele Unite vor ajuta Libanul, în urma unei întâlniri pe care a avut-o marți, la Casa Albă, cu omologul său libanez Joseph Aoun. Liderul american nu a anunțat însă măsuri concrete și nici un calendar pentru retragerea forțelor israeliene din sudul Libanului, relatează Al Jazeera.

Donald Trump s-a întâlnit la Casa Albă cu președintele libanez Joseph Aoun. FOTO: X
Donald Trump s-a întâlnit la Casa Albă cu președintele libanez Joseph Aoun. FOTO: X

Întrebat când se va retrage Israelul din teritoriile libaneze, Trump a afirmat că acest proces ar fi deja în desfășurare.

Sunt în proces de a face acest lucru. Sunt în proces de redislocare în alte zone”, a declarat președintele american.

Potrivit Al Jazeera, Israelul nu s-a retras însă din nicio zonă ocupată începând din luna martie.

Departamentul de Stat american a anunțat luni înființarea primei „zone-pilot” în cadrul acordului dintre Liban și Israel. Planul prevede ca armata libaneză să preia controlul în localitățile ocupate anterior și să se asigure că Hezbollah nu mai are forțe militare în aceste zone. Ulterior, ar putea începe reconstrucția, iar localnicii s-ar putea întoarce acasă.

Publicația notează însă că cele trei localități incluse în prima zonă-pilot nu se aflau sub control israelian, astfel că măsura nu a presupus o retragere efectivă a Israelului.

Aoun: Obiectivul este încetarea „pentru totdeauna” a ostilităților cu Israelul

Președintele libanez Joseph Aoun a salutat acordul-cadru mediat de Statele Unite între Liban și Israel, al cărui obiectiv final este încetarea ostilităților dintre cele două țări.

Aș dori să-i mulțumesc președintelui Trump și echipei sale pentru vizita istorică și pentru realizarea istorică pe care am obținut-o împreună prin semnarea acordului-cadru, cu obiectivul final de a pune capăt pentru totdeauna stării de ostilitate dintre Liban și Israel”, a declarat Aoun.

Acordul condiționează retragerea israeliană de dezarmarea Hezbollah.

Trump a afirmat că Libanul a fost „tratat rău” timp de mai multe decenii, fără să detalieze la ce se referă, și a promis sprijin din partea Washingtonului.

Îl vom ajuta. Îl vom ajuta foarte mult”, a spus liderul de la Casa Albă.

Trump, dispus să discute direct cu Hezbollah

Donald Trump a declarat că este deschis inclusiv unei discuții directe cu Hezbollah, grupare pe care autoritățile libaneze încearcă să o dezarmeze.

Aș vorbi cu Hezbollah. Eu vorbesc cu toată lumea”, a declarat Trump.

Președintele american a precizat că ar accepta o asemenea discuție dacă Joseph Aoun i-ar solicita acest lucru.

Dacă președintele ar vrea să vorbesc cu Hezbollah (...) și dacă președintele ar vrea să vorbesc cu Hezbollah, aș face-o”, a adăugat Trump.

Aoun a cerut, la rândul său, sprijin pentru Forțele Armate Libaneze, despre care a afirmat că reprezintă „coloana vertebrală a securității și stabilității” țării.

Președintele libanez a susținut că armata trebuie să fie singura forță armată din țară și a acuzat anterior Hezbollah că a atras Libanul în război în numele Iranului.

Trump sugerează implicarea Siriei

Președintele SUA a reiterat și ideea ca Siria să intervină militar în Liban pentru a contribui la dezarmarea Hezbollah, o propunere respinsă anterior de autoritățile siriene.

Trump l-a lăudat din nou pe președintele sirian Ahmed al-Sharaa, susținând că acesta ar putea avea un rol în confruntarea cu Hezbollah.

A reușit să unească Siria. Ar vrea să intre și să facă ceva în privința Hezbollah. (...) Luptă împotriva Hezbollah de mult timp. Cred că ar fi foarte eficient”, a afirmat Trump.

Întrebat ce sprijin concret va acorda administrația sa Libanului, președintele american s-a limitat să răspundă: „Veți afla”.

Zboruri directe între SUA și Liban

Ulterior, Trump a anunțat că a cerut administrației sale să permită companiilor aeriene americane să opereze zboruri directe către Liban.

Președintele SUA a precizat că măsura ar urma să le permită americanilor să călătorească mai ușor în această țară.

Decizia ar putea avea o importanță deosebită pentru comunitatea libanezo-americană, în condițiile în care zeci de mii de persoane călătoresc anual între cele două țări, potrivit sursei citate.

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