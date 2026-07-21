 Meseria de care tinerii din Spania fug: firmele caută 20.000 de specialiști | adevarul.ro
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Meseria de care tinerii din Spania fug: firmele caută 20.000 de specialiști

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Spania se confruntă cu un deficit de peste 20.000 de sudori, pe fondul pensionării specialiștilor și al lipsei de personal tânăr. Cererea ridicată a dus la creșterea salariilor, iar unii sudori pot câștiga mii de euro lunar.

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Tinerii din Spania nu mai vor să facă această meserie FOTO Shutterstock

Găsirea unui sudor calificat a devenit o adevărată provocare pentru industria din Spania. Realitatea este mult mai dură decât pare. Atelierele, companiile de prelucrare a metalelor și firmele de construcții avertizează de ani buni că găsirea muncitorilor calificați devine tot mai dificilă, scrie publicația Pymes y autónomos.

Pensionarea a mii de profesioniști și lipsa unei noi generații care să le ia locul au dus la un deficit de peste 20.000 de sudori în Spania, o situație care, în mod firesc, menține cererea la cote foarte ridicate și duce la creșterea salariilor.

Învățarea meseriei aproape pe cont propriu

„Nu am niciun angajat”, a declarat Sergio Bog, specialist în prelucrarea metalului, fierar și sudor cu peste 30 de ani de experiență, într-un interviu acordat podcastului Sector Oficios. El este un martor direct al realității din acest sector.

Își amintește că începuturile nu au fost deloc ușoare. Deși voia să învețe cât mai repede, spune că „nu mă lăsau să sudez”. A insistat ca cineva să-l învețe, însă nimeni nu a făcut-o, astfel că, în cele din urmă, a învățat prin perseverență și multe ore de practică.

După cum povestește chiar el, totul a început simplu, „băgând aparatul în priză și apăsând pe buton”. Această formare autodidactă i-a permis să progreseze rapid, iar la doar 18 ani fabrica deja porți mari pentru clădiri.

Astăzi lucrează în propriul atelier, departe de structura de familie în care și-a început cariera profesională, și are în spate peste trei decenii de activitate în domeniul prelucrării metalelor.

„Oamenii nu vor să fie sudori”

După atâția ani în această meserie, Sergio este convins că știe care este principala problemă a sectorului. „Oamenii nu vor să fie sudori”, rezumă el situația.

El descrie și realitatea cu care se confruntă zi de zi în propria companie: „Problema acum este că nu există sudori. Oamenii nu vor să facă această meserie, iar eu sunt copleșit de muncă”.

Cererea este atât de mare încât recunoaște că își poate permite să aleagă proiectele care îl interesează cel mai mult. Cu toate acestea, lipsa profesioniștilor l-a obligat să caute și alte soluții.

„Nu am angajați, de aceea am utilaje”, spune el tranșant. Automatizarea îi permite să mențină ritmul de producție, în ciuda dificultăților de a găsi personal calificat.

Banca Spaniei a atras în repetate rânduri atenția că multe companii recunosc că deficitul de muncitori calificați le încetinește o parte din activitate, în special în sectoarele industrial și al construcțiilor.

Mii de locuri de muncă vacante și salarii tot mai atractive

Deficitul de sudori este confirmat pe deplin de datele de pe piața muncii. Spania are nevoie de cel puțin 20.000 de profesioniști pentru a acoperi cererea existentă. În plus, peste 12% dintre angajații din industrie au mai mult de 60 de ani, ceea ce anunță noi valuri de pensionări în următorii ani.

Potrivit Randstad, în 2024 au fost semnate peste 89.000 de contracte pentru posturi tehnice în industrie. Sudorii s-au aflat în fruntea clasamentului, cu 27.857 de contracte, urmați de operatorii de mașini de frezat, cu 22.459 de contracte.

În prezent, compania are peste 1.100 de locuri de muncă disponibile pentru sudori, tehnicieni electromecanici, operatori de mașini de frezat, strungari, montatori electricieni, asamblori mecanici și tehnicieni electroniști.

Cererea ridicată se reflectă și în salarii. Un sudor poate câștiga între 1.800 și 2.500 de euro pe lună, însă cei care dețin certificări avansate sau acceptă să lucreze în străinătate pot ajunge la venituri de peste 5.000 de euro pe lună.

În cazul lui Sergio, o mare parte din afaceri provine din străinătate. „Cei mai mulți sunt englezi, belgieni, norvegieni sau suedezi”, explică el.

Mulți dintre aceștia dețin o a doua locuință în Spania și caută lucrări de calitate în domeniul prelucrării metalelor, o situație care îi permite atelierului să aibă activitate constantă aproape pe tot parcursul anului și chiar să coordoneze de la distanță numeroase proiecte.

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