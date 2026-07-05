Donald Trump îl provoacă pe Benjamin Netanyahu înaintea întâlnirii de la Casa Albă: „Știe cine este șeful”

Președintele american Donald Trump a declarat că premierul israelian Benjamin Netanyahu ar putea efectua o vizită la Casa Albă chiar săptămâna viitoare și a afirmat că liderul israelian „știe cine este șeful”, în contextul tensiunilor recente dintre cei doi privind Iranul.

Într-o scurtă convorbire telefonică acordată publicației Axios, Trump a spus despre relația cu Netanyahu: „Ne înțelegem foarte bine. (Netanyahu) știe cine este șeful.”

Declarația vine după ce, în ultimele săptămâni, Trump l-a criticat în repetate rânduri pe premierul israelian, acuzându-l că riscă să compromită negocierile cu Iranul prin operațiunile militare desfășurate de Israel în regiune.

La începutul lunii iulie, Trump ar fi avut o conversație tensionată cu Netanyahu, în care i-ar fi spus: „Ești al naibii de nebun. Ai fi fost deja la închisoare dacă nu eram eu. Toată lumea te urăște. Toată lumea urăște Israelul din cauza ta.”

Netanyahu: „Nu există nicio ruptură”

Într-un interviu acordat postului Fox News, Benjamin Netanyahu a respins speculațiile privind o deteriorare a relației cu liderul american.

Premierul israelian a declarat că nu există nicio „ruptură” între el și Donald Trump și că amândoi urmăresc același obiectiv: împiedicarea Iranului de a obține arme nucleare.

Netanyahu a recunoscut că există diferențe de opinie în privința strategiei față de Teheran. În timp ce Trump încearcă să transforme actualul memorandum de înțelegere într-un armistițiu de durată prin negocieri diplomatice, liderul israelian s-a declarat pregătit să reia atacurile asupra Iranului, dacă va considera necesar.

„În 99% din cazuri avem aceeași viziune. Când apar neînțelegeri, le discutăm deschis și le rezolvăm ca într-o familie”, a afirmat premierul israelian.

Vizita la Washington depinde de programul lui Trump

Un oficial israelian citat de Axios a precizat că întâlnirea de la Casa Albă ar putea avea loc săptămâna viitoare, însă programul rămâne incert deoarece Donald Trump urmează să participe la summitul NATO din Turcia, programat pe 7 și 8 iulie.

Vineri, biroul lui Benjamin Netanyahu anunțase deja că cei doi lideri se vor întâlni „în curând” în Statele Unite, subliniind importanța relației strategice dintre Washington și Ierusalim.

În același interviu, Netanyahu a reiterat că Israelul rămâne „cel mai loial aliat al Statelor Unite” și l-a descris pe Donald Trump drept „cel mai bun prieten pe care l-a avut vreodată Israelul la Casa Albă”.