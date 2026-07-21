Grecii contestă distribuția filmului „Odiseea”. Rolul Elenei din Troia, în centrul polemicilor

Noul film al regizorului Christopher Nolan, „Odiseea”, a ajuns deja în centrul unei controverse în Grecia, unde alegerea distribuției și libertățile pe care cineastul și le-a luat în adaptarea epopeii lui Homer au provocat dezbateri aprinse, relatează Politico.

Într-o țară în care elevii îl studiază pe Homer încă din clasa a VII-a, întrebările legate de noua producție au devenit rapid subiect de dezbatere: cât de fidel este filmul față de opera originală, de ce nu există actori greci în distribuție și de ce Elena din Troia este interpretată de actrița de culoare Lupita Nyong'o.

Filmul, care îl are pe Matt Damon în rolul regelui Odiseu, urmărește în linii mari epopeea lui Homer și călătoria de zece ani a eroului spre casă după Războiul Troian. Odiseu încearcă să se întoarcă la soția sa, Penelopa, înfruntând pe parcurs zei și monștri, pentru ca la revenire să își găsească palatul ocupat de pretendenții acesteia.

Producția a fost filmată parțial în Grecia, în locuri precum Palatul lui Nestor din Pylos, plaja Voidokilia, Castelul Methoni și Acrocorint. Statul grec a acordat producției subvenții de aproximativ 6,5 milioane de euro, în timp ce bugetul total al filmului a ajuns la aproximativ 250 de milioane de euro.

Lupita Nyong'o în rolul Elenei din Troia, în centrul controverselor

Una dintre cele mai dezbătute alegeri ale lui Nolan este distribuirea actriței mexicano-kenyano-americane Lupita Nyong'o în rolul Elenei din Troia, personaj a cărui răpire de către prințul troian Paris a declanșat, potrivit mitologiei, Războiul Troian.

Elon Musk s-a numărat printre cei care au criticat vehement alegerea. Miliardarul l-a acuzat pe Nolan că „l-a profanat pe Homer” pentru a respecta reguli „woke” care l-ar putea ajuta să câștige un Oscar.

Subiectul a generat dezbateri ample și în presa din Grecia, unde istorici, regizori și critici de film au prezentat argumente pro și contra.

Cei care apără alegerea susțin că epopeile grecești fac parte din patrimoniul civilizației occidentale și aparțin tuturor, iar creatorii trebuie să beneficieze de libertate artistică, mai ales în interpretarea miturilor.

De cealaltă parte, criticii invocă descrierile Elenei din opera lui Homer. Poetul o descrie prin epitete referitoare la frumusețea părului, a chipului și a vestimentației, fără a oferi însă caracteristici fizice foarte precise. Una dintre puținele referiri explicite este cea la „brațele albe” ale personajului, notează Politico.

Partidul Niki critică inclusiv finanțarea acordată filmului

Micul partid ultraconservator și ultrareligios Niki s-a opus atât alegerii actriței, cât și subvențiilor acordate producției. Formațiunea susține că contribuabilii greci sunt puși să finanțeze impunerea unei „ideologii de tip woke” asupra istoriei și identității culturale grecești.

Ministrul grec al Culturii, Lina Mendoni, a respins însă ideea că statul ar trebui să intervină în deciziile artistice ale regizorului.

„Nu este rolul statului să dicteze unui creator cum ar trebui să interpreteze artistic o operă sau un mit. Putem purta, în mod serios, o discuție despre dacă statul ar trebui să-l cenzureze pe Christopher Nolan?”, a declarat Mendoni pentru revista culturală Lifo.

Ministrul Sănătății, Adonis Georgiadis, a precizat, la rândul său, că nu se opune deciziei guvernului de a finanța producția, însă a spus că îi este greu să înțeleagă unele dintre alegerile lui Nolan.

„Nolan a mers prea departe. Nu știu dacă face asta pentru a câștiga un Oscar”, a declarat Georgiadis pentru postul ANT1.

Absența actorilor greci, o altă sursă de nemulțumire

Controversa nu se limitează însă la alegerea actriței care o interpretează pe Elena din Troia. Absența actorilor greci din distribuția unei producții bazate pe una dintre cele mai importante opere ale Greciei antice a provocat, de asemenea, nemulțumiri.

Publicația dedicată diasporei Greek City Times a adresat o scrisoare deschisă distribuției și echipei filmului, în care susține că „Grecia nu este doar un decor al Antichității” și că grecii sunt un popor contemporan, nu doar personaje istorice.

„Homer aparține tuturor, dar de ce lipsesc grecii din Odiseea lui Nolan?”, s-a întrebat și revista Lifo.

În pofida controverselor, filmul este așteptat să devină un succes comercial atât la nivel internațional, cât și în Grecia. După premiera de joi, biletele s-au vândut rapid, iar interesul pentru producție a provocat inclusiv o creștere a cererii în librării pentru epopeea originală a lui Homer, potrivit Politico.