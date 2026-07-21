 Kazahstanul oprește livrările de petrol prin Marea Neagră. România, printre țările afectate | adevarul.ro
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Kazahstanul oprește livrările de petrol prin Marea Neagră. România, printre țările afectate

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Kazahstanul va opri pomparea petrolului prin conductă către terminalul Consorțiului Conductei Caspice (CPC) de la Novorossiisk și nu va mai livra prin Marea Neagră, după atacurile asupra unor petroliere.

Petrol din Kazahstan
Petrol Kazahstan FOTO: Shutterstock

Potrivit uneia dintre sursele publicației, companiile se tem să mai trimită petroliere la terminalul CPC. Dacă suspendarea transportului prin conductă va continua până la sfârșitul acestei săptămâni, Kazahstanul va fi nevoit să își reducă producția de petrol, au afirmat sursele.

Aproximativ 80% din exporturile petroliere ale țării trec prin sistemul CPC, care leagă zăcămintele din Kazahstan de terminalul maritim din apropierea orașului Novorossiisk. În 2024, prin acest sistem au fost transportate 63 de milioane de tone de petrol, dintre care 55 de milioane de tone au provenit din Kazahstanm scrie Bloomberg.

Kazahstanul ocupă locul al 12-lea în clasamentul mondial al producătorilor de petrol și extrage aproximativ 1,8-1,9 milioane de barili pe zi.

Ministerul kazah de externe a anunțat că țara condamnă atacurile asupra petrolierelor civile din zona terminalului maritim CPC. Declarația a venit după atacurile asupra unor nave din 17, 19 și 20 iulie.

Țițeiul kazah este important pentru România

Petrolul kazah care este transportat de petroliere prin Marea Neagră și Marea Azov ajunge și în România. 

Consumul anual de țiței al României este de aproximativ zece milioane de tone, dar producția internă acoperă doar 2,9 milioane de tone, ceea ce înseamnă că aproximativ 70% din necesar provine din importuri. Principalele surse sunt Kazahstan, Azerbaidjan și Irak.

Petrolul de import kazah este esențial pentru România. Peste 80% din țițeiul de import este de origine kazahă. Acesta este vital pentru rafinăriile Petromidia și Petrobrazi.

Pentru Petromidia, țițeiul kazah este descărcat în portul Midia, operat chiar de Rompetrol, restul vine la Constanţa. Deși tranzitează conducte de pe teritoriul Rusiei către portul Novorosisk, acesta este certificat ca fiind non-rusesc și este exceptat de la sancțiuni.

În prezent, livările prin Novorosisk sunt în parte afectate, ca urmare a atacurilor ucrainene împotriva petrolierelor în Marea Azov.

Atacuri asupra petrolierelor în Mările Neagră și Azov

Vineri, petrolierul „Nordic Zenith” a fost avariat de două drone și a luat foc în timp ce se apropia de terminalul maritim. O zi mai târziu, dronele au lovit petrolierele „Asia” și „Nissos Ios”, iar luni, petrolierul „Nelsa”.

Autoritățile kazahe au descris incidentele drept inacceptabile și au afirmat că atacurile aduc atingere intereselor economice ale țării. Ministerul kazah de externe a transmis că statul își va apăra drepturile în conformitate cu dreptul internațional și că intenționează să solicite despăgubiri integrale.

„Aceste acțiuni sunt acte deliberate care urmăresc destabilizarea comerțului internațional legitim și a piețelor energetice mondiale și subminează totodată siguranța lanțurilor globale de transport și logistică”, se arată în declarația ministerului kazah de externe.

Ucraina a respins orice implicare în atacurile asupra petrolierelor din zona terminalului CPC.

„Nu există nicio dovadă că atacurile menționate au fost comise de partea ucraineană. Prin urmare, solicit să se evite acuzațiile pripite și nefondate, directe sau indirecte, la adresa Ucrainei”, a declarat ambasadorul Ucrainei în Kazahstan, Viktor Maiko.

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