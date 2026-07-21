22 iulie: S-a născut Leon Rotman, eroul de la Melbourne 1956. A câștigat două medalii de aur la JO după ce și-a tăiat barca cu fierăstrăul, concurând accidentat

Pe 22 iulie s-au născut personalități care au marcat politica, muzica, sportul și cinematografia. Între ele se numără și Leon Rotman, primul român cu două medalii de aur la aceeași ediție a Jocurilor Olimpice, o performanță obținută în condiții memorabile.

1887: S-a născut Gustav Hertz, fizicianul german care a primit Premiul Nobel pentru Fizică

Pe 22 iulie 1887 venea pe lume, la Hamburg, Gustav Ludwig Hertz, un fizician german al cărui nume avea să intre în istoria științei prin cercetările sale asupra lumii atomice.

Nepot al celebrului Heinrich Rudolf Hertz, omul care a demonstrat existența undelor electromagnetice, Gustav Hertz a urmat tot o carieră ştiinţifică, dar într-un domeniu care avea să schimbe fundamental modul în care oamenii înțelegeau materia.

În 1925 a primit Premiul Nobel pentru Fizică, împreună cu James Franck, pentru experimentele prin care cei doi au demonstrat modul în care electronii transferă energie atomilor în timpul ciocnirilor. Cercetările lor au oferit una dintre confirmările importante pentru teoria cuantică, aflată atunci într-o perioadă de dezvoltare rapidă.

Gustav Hertz a continuat să lucreze în domeniul fizicii până la sfârșitul vieții și a murit în 1975, la Berlinul de Est, la vârsta de 88 de ani.

1934: S-a născut Leon Rotman, românul care a cucerit două medalii de aur la Melbourne cu o gleznă accidentată și o barcă tăiată cu fierăstrăul

Pe 22 iulie se împlinesc 92 de ani de la nașterea lui Leon Rotman, unul dintre marii campioni ai sportului românesc. În 1956, la Jocurile Olimpice de la Melbourne, canoistul a reușit o performanță care avea să rămână pentru totdeauna în istorie: a câștigat două medalii de aur, la 1.000 și 10.000 de metri, devenind primul sportiv român dublu campion olimpic la aceeași ediție a competiției.

Până la momentul Melbourne, Leon Rotman își construise deja un nume în canoe. În 1954 a câștigat primul său titlu național, în proba de 10.000 de metri, iar un an mai târziu și-a apărat trofeul. La Festivalul Mondial al Tineretului și Studenților de la Poznań, în 1955, a terminat pe locul patru după o cursă în care a trecut printr-o situație care spune multe despre ambiția sa: barca s-a răsturnat, dar el a reușit să o ducă la mal, să scoată apa și să revină în competiție.

A trebuit să-şi taie barca cu ferăstrăul

Rezultatele l-au propulsat în lotul olimpic, însă participarea la Melbourne avea să fie mai degrabă o probă de rezistență decât o simplă competiție sportivă.

Sportivii români au fost cazați în niște barăci de lemn, într-un spațiu care fusese folosit anterior pentru comunități aborigene. Cu puțin timp înainte de concurs, Rotman s-a accidentat la gleznă într-un meci de fotbal jucat pe plajă. Lovitura a fost serioasă, iar glezna afectată era chiar piciorul de sprijin, dar canoistul a decis să intre în curse.

Apoi a apărut o altă problemă, una care astăzi pare greu de imaginat. Înaintea probei de 1.000 de metri, la controlul tehnic s-a constatat că barca sa era mai lungă cu câțiva centimetri decât prevedea regulamentul. Nu mai era timp pentru înlocuirea ei, așa că soluția găsită a fost una improvizată: barca a fost scurtată pe loc cu un ferăstrău.

În ciuda accidentării și a tuturor acestor probleme, Rotman a câștigat cursa de 1.000 de metri. A urmat proba de 10.000 de metri, unde a obținut din nou aurul olimpic.

Cele două victorii într-o singură ediție a Jocurilor l-au transformat în primul român care reușea această performanță.

Câţi bani a primit pentru performanţa sa

Înainte de plecarea spre Australia, sportivilor li se promisese o primă de 25.000 de lei pentru fiecare medalie de aur. Rotman povestea că, în timpul curselor, se gândea la apartamentul pe care urma să și-l cumpere cu acei bani. Realitatea a fost însă alta: pentru cele două medalii a primit 12.000 de lei, bani cu care și-a cumpărat o motocicletă Jawa, un model foarte apreciat în acea perioadă.

La Jocurile Olimpice de la Roma, în 1960, Leon Rotman a mai urcat o dată pe podium, câștigând medalia de bronz în proba de 1.000 de metri.

Cum a fost atacat cu toporul

După retragerea din sport, Rotman a intrat în structurile Ministerului de Interne. Din 1965 a lucrat la Secția 10 Miliție din București, pe strada Stelea Spătaru, o unitate pe care o descria drept una dintre cele mai dificile.

„Pe mine mă trimitea comandantul de fiecare dată când era vreun scandal”, povestea el.

În 1972, în timpul unei intervenții pe strada Smârdan, a fost atacat de un scandalagiu și lovit cu un topor în cap. A reușit să scape cu viață, dar incidentul i-a afectat sănătatea și a contribuit la pensionarea sa.

În anul 2000, Leon Rotman a primit Ordinul Național „Pentru Merit”, în grad de ofițer, iar în 2008 s-a numărat printre campionii distinși cu „Meritul Sportiv”.

1934: Sfârșitul lui John Dillinger, gangsterul care a devenit o legendă a Americii interbelice

În vara anului 1934, America, aflată încă sub efectele Marii Crize economice, era fascinată și în același timp terorizată de unul dintre cei mai căutați infractori ai vremii: John Dillinger.

Spărgător de bănci, lider al unei bande și autor al mai multor jafuri spectaculoase, Dillinger devenise un simbol al perioadei în care bandele criminale sfidau autoritățile, iar FBI-ul încerca să-și consolideze imaginea de forță capabilă să lupte împotriva crimei organizate.

Arestat și închis la penitenciarul Crown Point din Indiana, el a reușit să evadeze într-un mod spectaculos, folosind chiar mașina șerifului. Gestul i-a adus o notorietate uriașă și l-a transformat în „inamicul public nr. 1” pentru autoritățile americane.

Deși era responsabil pentru numeroase infracțiuni, o parte a publicului l-a privit cu o anumită fascinație, iar legenda sa a fost alimentată de povești care îl prezentau aproape ca pe un rebel al vremurilor.

Pe 22 iulie 1934, povestea lui Dillinger s-a încheiat la Chicago. După ce fusese denunțat de Ana Cumpănaș, o femeie de origine română care administra un bordel în oraș, agenții FBI l-au așteptat la ieșirea unui teatru. Dillinger se afla împreună cu iubita sa, Polly Hamilton, când a izbucnit schimbul de focuri în urma căruia gangsterul a fost ucis.

Avea doar 31 de ani.

1938: A murit pilotul compozitor Ionel Fernic

Ionel Fernic a avut o viață care pare desprinsă dintr-un roman: a scris cântece care au rămas în memoria publicului, a lucrat ca jurnalist, a compus texte pentru propriile melodii și, în același timp, a fost atras de lumea aviației.

Născut în 1901, Fernic a fost unul dintre primii piloți civili români și unul dintre pionierii parașutismului autohton.

Publicul l-a cunoscut mai ales prin romanțele sale, multe dintre ele devenite adevărate șlagăre ale perioadei: „Țiganca”, „Crucea albă de mesteacăn”, „Îți aduci aminte, doamnă?”, „La umbra nucului bătrân”, „Iubesc femeia” sau „Pe bolta când apare luna”.

A compus și melodii cu ritm mai vesel, precum „Nu mă lăsa să mor, Marghioalo!”, „Păi, calu’ balan!” și „Foaie verde și-o alună”.

Ionel Fernic și-a pierdut viața la 22 iulie 1938, într-un accident aviatic. Avea doar 37 de ani, iar dispariția sa a curmat o carieră care combina două lumi aparent diferite: arta și aventura zborului.

1946: A fost creată Organizația Mondială a Sănătății

După experiența devastatoare a celui de-Al Doilea Război Mondial, comunitatea internațională a început să construiască instituții care să răspundă unor probleme care depășeau granițele statelor.

La 22 iulie 1946 era adoptată constituția Organizației Mondiale a Sănătății, instituție specializată a Națiunilor Unite care avea să coordoneze cooperarea internațională în domeniul sănătății publice.

OMS și-a început activitatea efectiv la 7 aprilie 1948, iar România s-a numărat printre statele membre încă din acel an.

1946: S-a născut cântăreaţa franceză Mireille Mathieu

Mireille Mathieu a venit pe lume la Avignon, într-o familie numeroasă, cu 14 copii, fiind cea mai mare dintre frați, astfel că drumul ei spre succes nu a fost unul ușor, pentru că încă din adolescență a muncit într-o fabrică pentru a-și ajuta familia și pentru a-și plăti lecțiile de muzică.

Talentul său a devenit cunoscut după ce a participat la un concurs local de interpretare organizat la Avignon. După mai multe încercări, a câștigat competiția interpretând „La vie en rose”, cântecul devenit celebru prin Edith Piaf, artista pe care o considera un model.

Momentul care i-a schimbat viața a venit în 1965, când a apărut în emisiunea „Télé Dimanche” a televiziunii franceze. Interpretarea sa a impresionat publicul, iar presa a început să o compare cu Edith Piaf. Cariera ei a fost lansată de impresarul Johnny Stark, iar debutul pe scena celebrului Teatru Olympia din Paris a confirmat apariția unei noi mari voci a Franței.

Cu o carieră întinsă pe mai multe decenii, Mireille Mathieu avea să devină una dintre cele mai cunoscute cântărețe franceze din lume.

1946: S-a născut Petre Roman, primul premier al României după Revoluția din 1989

Petre Roman s-a născut pe 22 iulie 1946. Înainte de intrarea în politică, a fost profesor universitar și cercetător în domeniul fizicii fluidelor și al poluării mediului.

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În 1968 a devenit asistent la Facultatea de Energetică a Institutului Politehnic București, iar ulterior a avansat în cariera academică, ajungând șef de lucrări și apoi conferențiar.

După căderea regimului comunist, Petre Roman a devenit primul prim-ministru al României postcomuniste, funcție pe care a ocupat-o între 1989 și 1991. Ulterior, a fost președinte al Senatului între 1996 și 1999 și ministru de Externe în perioada 1999-2000.

În timpul mandatului său de premier, guvernul condus de el a adoptat peste 100 de legi.

1947: S-a născut Mihaela Peneș, campioana olimpică la aruncarea suliței

Pe 22 iulie 1947 venea pe lume, la București, Mihaela Peneș, una dintre marile campioane ale atletismului românesc.

La doar 17 ani, ea reușea o performanță extraordinară: câștiga medalia de aur la aruncarea suliței la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 1964. Victoria sa a surprins lumea sportului, fiind una dintre cele mai tinere campioane olimpice ale acelei ediții.

Mihaela Peneș și-a completat palmaresul cu o medalie de bronz la Jocurile Olimpice de la Ciudad de Mexico, în 1968, și cu aurul Universiadei din 1965. Între 1965 și 1968 a dominat competițiile interne, devenind campioană națională la suliță.

După retragerea din activitatea sportivă, s-a dedicat antrenoratului și administrației sportive. Din 1990 a lucrat în cadrul Comitetului Olimpic Român, unde a coordonat Departamentul Internațional, iar ulterior a ocupat pentru o perioadă funcția de secretar general. Mihaela Peneș a murit în septembrie 2024.

1951: S-a născut Patriarhul Daniel

La 22 iulie 1951 s-a născut, în localitatea Dobrești din județul Timiș, Dan Ilie Ciobotea, cel care avea să devină Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

A urmat studii teologice și a ocupat mai multe funcții în ierarhia Bisericii Ortodoxe Române, fiind arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Bucovinei înainte de alegerea sa ca patriarh.

În septembrie 2007, Colegiul Electoral Bisericesc l-a ales patriarh al României, iar înscăunarea oficială a avut loc la 30 septembrie 2007. De atunci conduce Biserica Ortodoxă Română, fiind cel de-al șaselea patriarh din istoria acesteia.

1967: S-a născut cântăreaţa Ileana Șipoteanu

Ileana Șipoteanu s-a născut pe 22 iulie 1967 și și-a început cariera artistică la Pitești, unde, în 1983, a cântat alături de formația „Valahia”. În aceeași perioadă a urmat cursurile Școlii Populare de Artă din oraș, la clasa profesoarei Cornelia Voica.

În 1985 s-a angajat la Teatrul „Alexandru Davila”, unde a activat timp de cinci ani. Debutul său la televiziune a venit în 1986, în emisiunea „Album Duminical”, cu piesa „Nu e greu”, compusă de Dumitru Lupu pe versurile lui Eugen Dumitru.

Tot în 1986 a participat pentru prima dată la Festivalul de la Mamaia, unde a prezentat două melodii în primă audiție: „Când amintirile le retrăiești” și „Nu sunt vorbe câteodată”.

De-a lungul carierei, Ileana Șipoteanu a înregistrat peste 100 de cântece și a colaborat cu numeroși compozitori români, devenind una dintre prezențele constante ale spectacolelor de muzică ușoară și ale emisiunilor radio și TV.

1986: A murit Aurelian Andreescu, una dintre marile voci ale muzicii ușoare românești

Pe 22 iulie 1986 se stingea din viață Aurelian Andreescu, unul dintre cei mai apreciați interpreți români de muzică ușoară. Avea doar 44 de ani.

Născut în 1942, artistul debutase la prima ediție a Festivalului de la Mamaia, în 1963, cu melodia „În tot ce e frumos pe lume”, compusă de Elly Roman. Vocea sa puternică și expresivă l-a transformat rapid într-unul dintre interpreții preferați ai compozitorilor români.

A susținut spectacole în cele mai importante localuri din București și de pe litoral, iar în 1968 a obținut locul al treilea la Festivalul Internațional al Cântecului de la Sopot, în Polonia. În 1971 a făcut parte din echipa României care a câștigat Cupa Europei la concursul de la Knokke, Belgia, alături de Aura Urziceanu și Mihaela Mihai.

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Aurelian Andreescu a reprezentat România și la Olimpiada Cântecului de la Atena, în 1973, unde a interpretat piesa „Alerg printre stele”. În scurta sa carieră a lăsat în urmă peste 200 de melodii înregistrate.

Problemele de sănătate i-au afectat însă ultimii ani de viață. O hepatită netratată din copilărie, agravată ulterior, i-a provocat complicații grave. În vara lui 1986, aflat la un restaurant din Eforie Nord, artistul a început să se simtă rău după ce a cântat câteva melodii. A fost transportat la spital, însă a murit în aceeași seară.

A fost înmormântat în Cimitirul Ghencea din București.

1992: S-a născut Selena Gomez, actrița și cântăreața care a devenit un fenomen

Pe 22 iulie 1992 s-a născut, în Texas, Selena Gomez, una dintre cele mai cunoscute artiste americane ale generației sale. A intrat în lumea divertismentului încă din copilărie, odată cu apariția în serialul pentru copii „Barney & Friends”, difuzat între 2002 și 2004.

Succesul avea să vină câțiva ani mai târziu, odată cu rolul lui Alex Russo din serialul Disney Channel „Wizards of Waverly Place”, producție care a transformat-o într-o vedetă internațională în rândul publicului tânăr.

Ulterior, Selena Gomez a jucat în filme precum „Another Cinderella Story”, „Ramona and Beezus”, „Monte Carlo”, „Spring Breakers” sau „The Dead Don’t Die” și a dat voce personajului Mavis din seria de animație „Hotel Transylvania”.

Pe lângă cariera artistică, Selena Gomez a devenit și producător și om de afaceri, construindu-și una dintre cele mai vizibile cariere din industria americană de divertisment.

2025: A murit Ozzy Osbourne, legenda heavy metal

Pe 22 iulie 2025 a murit Ozzy Osbourne, una dintre cele mai importante figuri ale muzicii heavy metal. Artistul avea 76 de ani.

Ozzy Osbourne a devenit celebru la sfârșitul anilor ’60, ca solist al trupei Black Sabbath, formație considerată una dintre fondatoarele genului heavy metal. Cu Black Sabbath a vândut aproximativ 70 de milioane de albume la nivel mondial, iar după despărțirea de trupă, în 1979, și-a construit o carieră solo de succes, cu peste 100 de milioane de discuri vândute.

De-a lungul carierei, a fost inclus de două ori în Rock and Roll Hall of Fame - o dată alături de Black Sabbath și o dată ca artist solo - și a primit numeroase distincții, printre care cinci premii Grammy, o stea pe Hollywood Walk of Fame și premiul „Godlike Genius” oferit de revista NME.

Dincolo de muzică, Ozzy Osbourne a rămas cunoscut și prin numeroasele controverse și povești care i-au construit imaginea de „prinț al întunericului”. Cea mai celebră a avut loc în 1982, când, în timpul unui concert, a mușcat capul unui liliac aruncat pe scenă, crezând că este o jucărie. Ulterior a avut nevoie de tratament antirabic.

Ultimii ani ai vieții au fost marcați de probleme serioase de sănătate, inclusiv boala Parkinson și complicații după o cădere suferită în 2019.

Cu puțin timp înainte de moarte, artistul se reunise cu colegii din Black Sabbath pentru un ultim concert de adio, organizat la Villa Park, în orașul său natal, Birmingham. Evenimentul a fost gândit ca o despărțire de scenă în fața fanilor care l-au urmărit timp de mai bine de cinci decenii.