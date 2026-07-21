O copilă a sunat la 112 să anunțe că a fost răpită. Ce au descoperit polițiștii

O fată de 10 ani le-a dat de furcă polițiștilor din Telorman, după ce a sunat la 112 să anunțe că a fost răpită.

O copilă în vârstă de 10 ani a sunat marți pe numărul unic de urgență 112 și a semnalat faptul că ar fi fost răpită.

Pentru că legătura telefonică a fost întreruptă, polițiștii s-au mobilizat și au format mai multe echipe mixte. Ei au efectuat căutări și investigații în vederea localizării apelantului și verificării aspectelor sesizate.

„Polițiștii au identificat apelantul care ar fi sesizat aspecte nerealiste, ca fiind o minoră, de 10 ani, din municipiul Turnu Măgurele, județul Teleorman. În baza rezultatului verificărilor, polițiștii din cadrul Poliției orașului Turnu Măgurele au sancționat contravențional tatăl minorei, în conformitate cu prevederile Legii 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice”, potrivit IPJ Teleorman

Inspectoratul Județean de Poliție Teleorman face apel către toți cetățenii și le reamintește să fie responsabili atunci când folosesc numărul unic de urgență 112, pentru că implicarea și mobilizarea unor resurse considerabile, umane și logistice poate întârzia intervenția autorităților în situații reale de urgență.

Totodată, recomandă părinților să fie vigilenți în ceea ce privește activitatea copiilor lor, reamintindu-le că, prin acest mijloc, pot solicita sprijin ori de câte ori se confruntă cu un pericol real.