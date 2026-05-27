Israelul își extinde operațiunile în Liban dincolo de „Linia Galbenă”

Armata israeliană și-a extins operațiunile terestre mai adânc în sudul Libanului, depășind linia de delimitare stabilită după armistițiul din 16 aprilie cu Hezbollah, potrivit unor surse citate de Reuters.

Sursele nu au oferit detalii suplimentare privind amploarea avansului dincolo de așa-numita „Linie Galbenă”.

Această linie este diferită de „Linia Albastră” trasată de ONU după retragerea Israelului din Liban în anul 2000 și reprezintă parte a unei zone de securitate propuse, care se extinde între cinci și zece kilometri în interiorul teritoriului libanez. În această zonă, forțele israeliene continuă să desfășoare operațiuni în zeci de sate, majoritatea abandonate.

Un oficial militar israelian a declarat că armata desfășoară „operațiuni țintite dincolo de Linia de Apărare Avansată pentru neutralizarea amenințărilor imediate la adresa cetățenilor Statului Israel”, precizând că acțiunile au loc „în conformitate cu directivele conducerii politice”.

Netanyahu anunță intensificarea operațiunilor

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat că Israelul va intensifica atacurile împotriva Hezbollah, în timp ce un oficial american a susținut că gruparea susținută de Iran a ignorat avertismentele privind oprirea atacurilor care riscă să afecteze negocierile pentru încheierea conflictului americano-israelian cu Iranul.

Netanyahu a declarat, de asemenea, că Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) ocupă puncte strategice pe măsură ce înaintează în sudul Libanului.

„În conformitate cu instrucțiunile pe care le-am transmis personal, împreună cu ministrul Apărării și șeful Statului Major, intensificăm operațiunea noastră în Liban. Forțele de Apărare ale Israelului operează cu efective importante la sol și ocupă poziții strategice. Consolidăm zona de securitate pentru protejarea comunităților din nord”, a declarat liderul israelian.

El a adăugat că Israelul desfășoară „un efort național amplu” pentru dezvoltarea unor soluții împotriva atacurilor cu drone și a transmis sprijin militarilor israelieni aflați „în profunzimea câmpului de luptă”.

Hezbollah revendică atacuri asupra trupelor israeliene

La rândul său, Hezbollah a anunțat că a vizat forțe israeliene care avansau spre orașul libanez sudic Zawtar al-Sharqiya folosind drone încărcate cu explozibili, rachete și artilerie.

În paralel, armata israeliană a lovit mai multe localități din sudul Libanului și din Valea Bekaa, emițând noi ordine de evacuare pentru populația civilă.

Ministerul Sănătății din Liban afirmă că bilanțul operațiunilor israeliene începute la 2 martie a ajuns la 3.213 morți și 9.737 de răniți până la 26 mai.

De cealaltă parte, armata israeliană susține că Hezbollah a lansat drone ofensive împotriva trupelor israeliene și a unor orașe din nordul Israelului, provocând moartea a cel puțin 11 soldați de la intrarea în vigoare a armistițiului.

Potrivit World Health Organization, cel puțin 608 persoane au fost ucise în Liban în urma atacurilor israeliene de la începutul armistițiului. Hezbollah nu a publicat până în prezent date privind propriile pierderi.