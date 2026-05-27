search
Miercuri, 27 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Israelul își extinde operațiunile în Liban dincolo de „Linia Galbenă”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Armata israeliană și-a extins operațiunile terestre mai adânc în sudul Libanului, depășind linia de delimitare stabilită după armistițiul din 16 aprilie cu Hezbollah, potrivit unor surse citate de Reuters.

Noi atacuri ale Israelului în Liban/FOTO:X
Noi atacuri ale Israelului în Liban/FOTO:X

Sursele nu au oferit detalii suplimentare privind amploarea avansului dincolo de așa-numita „Linie Galbenă”.

Această linie este diferită de „Linia Albastră” trasată de ONU după retragerea Israelului din Liban în anul 2000 și reprezintă parte a unei zone de securitate propuse, care se extinde între cinci și zece kilometri în interiorul teritoriului libanez. În această zonă, forțele israeliene continuă să desfășoare operațiuni în zeci de sate, majoritatea abandonate.

Un oficial militar israelian a declarat că armata desfășoară „operațiuni țintite dincolo de Linia de Apărare Avansată pentru neutralizarea amenințărilor imediate la adresa cetățenilor Statului Israel”, precizând că acțiunile au loc „în conformitate cu directivele conducerii politice”.

Netanyahu anunță intensificarea operațiunilor

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat că Israelul va intensifica atacurile împotriva Hezbollah, în timp ce un oficial american a susținut că gruparea susținută de Iran a ignorat avertismentele privind oprirea atacurilor care riscă să afecteze negocierile pentru încheierea conflictului americano-israelian cu Iranul.

Netanyahu a declarat, de asemenea, că Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) ocupă puncte strategice pe măsură ce înaintează în sudul Libanului.

„În conformitate cu instrucțiunile pe care le-am transmis personal, împreună cu ministrul Apărării și șeful Statului Major, intensificăm operațiunea noastră în Liban. Forțele de Apărare ale Israelului operează cu efective importante la sol și ocupă poziții strategice. Consolidăm zona de securitate pentru protejarea comunităților din nord”, a declarat liderul israelian.

El a adăugat că Israelul desfășoară „un efort național amplu” pentru dezvoltarea unor soluții împotriva atacurilor cu drone și a transmis sprijin militarilor israelieni aflați „în profunzimea câmpului de luptă”.

Hezbollah revendică atacuri asupra trupelor israeliene

La rândul său, Hezbollah a anunțat că a vizat forțe israeliene care avansau spre orașul libanez sudic Zawtar al-Sharqiya folosind drone încărcate cu explozibili, rachete și artilerie.

În paralel, armata israeliană a lovit mai multe localități din sudul Libanului și din Valea Bekaa, emițând noi ordine de evacuare pentru populația civilă.

Ministerul Sănătății din Liban afirmă că bilanțul operațiunilor israeliene începute la 2 martie a ajuns la 3.213 morți și 9.737 de răniți până la 26 mai.

De cealaltă parte, armata israeliană susține că Hezbollah a lansat drone ofensive împotriva trupelor israeliene și a unor orașe din nordul Israelului, provocând moartea a cel puțin 11 soldați de la intrarea în vigoare a armistițiului.

Potrivit World Health Organization, cel puțin 608 persoane au fost ucise în Liban în urma atacurilor israeliene de la începutul armistițiului. Hezbollah nu a publicat până în prezent date privind propriile pierderi.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Decizie istorică la Washington! Țara din Europa care va produce rachete Patriot pe teritoriul ei
digi24.ro
image
Un municipiu din România introduce transport public la doar 1 leu pe zi. Măsura, menită să reducă traficul și poluarea
stirileprotv.ro
image
Cum au fost aruncați în aer banii orădenilor pentru 2 linii aeriene fără călători: 3,3 milioane de euro pentru zboruri în care se află doar doi pasageri. Contractul a fost semnat pe vremea când președintele CJ era Ilie Bolojan
gandul.ro
image
Româncele nu se mai îngrijesc? Criza economică a golit saloanele de înfrumusețare
mediafax.ro
image
Ce se întâmplă cu românii implicați în accidentul de coșmar din Turcia. Microbuzul în care se aflau, izbit frontal de o altă mașină. Precizări de la MAE
fanatik.ro
image
Eroul de 16 ani înecat la Chitila a fost declarat în moarte cerebrală. La această oră i se prelevă inima, ficatul, rinichii și corneele pentru transplant. Ce vieți mai salvează
libertatea.ro
image
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România. Ce l-a rugat pe omul lui Putin de la Chișinău
digi24.ro
image
Sabalenka, criticată pentru bijuteriile de aproape 150.000 €. „Dacă ajungi să cazi de atât de sus...
gsp.ro
image
Naomi Osaka a făcut parada modei pe teren, iar adversara ei a cedat și nu s-a ferit de cuvinte
digisport.ro
image
A renunțat la cariera de inginer AI pentru a cultiva un fruct cu gust de vanilie. Poate crește cu puțină apă și valorează tot mai mult
click.ro
image
Cu cine face Eugen Tomac guvernul? USR anunță că nu intră dacă e și PSD, și Kelemen pune condiții: Nu pot să mă trezesc singur cu PSD
antena3.ro
image
Cum pot cumpăra investitorii români acţiuni la listarea istorică a SpaceX. Evalua­rea de 1.750 mld. dolari reprezintă de 13 ori capitalizarea totală a tuturor companiilor listate la BVB
zf.ro
image
Analiștii financiari anticipează vremuri grele: Leul pierde teren, iar perspectivele economice se înrăutățesc
observatornews.ro
image
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
cancan.ro
image
Veste grozavă pentru pensionari. Cu cât se indexează pensiile la 1 ianuarie 2027? Anunțul BNR
newsweek.ro
image
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
prosport.ro
image
Mica localitate din România unde se găsește resursa strategică a Europei. Are mai puţin de 4.000 de locuitori, dar ascunde o comoară
playtech.ro
image
Cine e, de fapt, primul român calificat în finala Conference League. A câștigat 9 trofee și e dorit înapoi în SuperLiga
fanatik.ro
image
Revoltă în sistemul de stat: „Noua lege a salarizării aduce beneficii doar pentru politicieni”. Ce spun categoriile direct vizate
ziare.com
image
Aryna Sabalenka a oprit meciul la Roland Garros și i-a zis direct arbitrului: ”Nu e prea aproape de mine?”
digisport.ro
image
Ce îl scoate din minți pe un angajat care lucrează într-un magazin de haine: „Chiar e atât de greu?”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Selly și Smaranda stau cu chirie într-un apartament cu 4 camere. Cum arată locuința de mega lux. Un loc cozy, primitor și cu un vibe aparte / GALERIE FOTO + VIDEO
romaniatv.net
image
Horoscop 27 mai. Ziua în care revin emoții și persoane din trecut. Zodiile care azi riscă să piardă tot
mediaflux.ro
image
Sabalenka, criticată pentru bijuteriile de aproape 150.000 €. „Dacă ajungi să cazi de atât de sus...
gsp.ro
image
Și-a deschis cafenea într-o fostă cameră mortuară din Brașov. În spate se află un cimitir săsesc vechi de sute de ani | VIDEO
actualitate.net
image
Interviu Călin Donca, milionar, antreprenor din Brașov și fost concurent Survivor România, despre cât de ușor se fac banii în România și de ce unii oameni eșuează în afaceri: „Exact când credeam că am ajuns unde trebuie, viața m-a lovit din nou”
actualitate.net
image
Grecia, desemnată cea mai frumoasă țară din lume în 2026. Ce țări completează podiumul
click.ro
image
Marina Luca, primele declarații după ce a câștigat „Chefi la cuțite”! Ce va face cu cei 30.000 de euro? „E suficient ca un singur om să creadă în tine”
click.ro
image
Ce nu se face de Rusalii. 7 superstiții și tradiții respectate de credincioși
click.ro
Prințul Carl Philip al Suediei, profimedia 0167700970 (1) jpg
Superbul prinț cu sexualitate debordantă s-a însurat cu frumușica sexy ce poza erotic. ”Pretty Woman”, varianta regală
okmagazine.ro
GettyImages 86435455 jpg
A schimbat muzica pentru totdeauna, dar a trăit o viață plină de controverse! Povestea lui Michael Jackson
clickpentrufemei.ro
Un sanctuar preroman descoperit în provincia italiană Padova (© Soprintendenza ABAP per le province di Padova, Treviso e Belluno)
Un sanctuar preroman îngropat de un potop antic, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Se închide un post de televiziune din România. Antena va lansa un alt canal tv: cum se va numi și ce emisiuni vor fi
image
Grecia, desemnată cea mai frumoasă țară din lume în 2026. Ce țări completează podiumul

OK! Magazine

image
Prințul care ar putea rămâne văduv. Înmormântarea e pregătită pentru soția care s-ar putea să nu mai apuce ziua încoronării

Click! Pentru femei

image
A schimbat muzica pentru totdeauna, dar a trăit o viață plină de controverse! Povestea lui Michael Jackson

Click! Sănătate

image
O mișcare a mâinii poate preveni demenţa