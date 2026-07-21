 Laptele albastru, băutura plină de antioxidanți care a devenit virală. Ce beneficii are și cât de sănătoasă este de fapt | adevarul.ro
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Laptele albastru, băutura plină de antioxidanți care a devenit virală. Ce beneficii are și cât de sănătoasă este de fapt

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Laptele albastru este noua băutură care a cucerit rețelele sociale prin culoarea sa intensă și aspectul spectaculos. Preparat din floarea de mazăre fluture, un ingredient bogat în antioxidanți și fără cofeină, acesta este promovat pentru posibile beneficii asupra sănătății inimii. Nutriționiștii avertizează însă că efectele sale nu trebuie exagerate: laptele albastru poate fi o alegere interesantă într-o alimentație echilibrată, dar nu înlocuiește o dietă variată.

Cineva toarnă lapte peste blue matcha
Laptele albastru este noua băutură care a cucerit rețelele sociale. Foto FT-Shop

Numele vine mai degrabă din modul în care este consumat: sub formă de pudră amestecată în băuturi, smoothie-uri sau preparate culinare.

Ce este laptele albastru și de ce își schimbă culoarea

Laptele albastru este preparat, de obicei, cu pudră obținută din florile plantei butterfly pea. Ingredientul care îi oferă nuanța intensă este reprezentat de antocianine, pigmenți naturali care se găsesc și în alimente precum afinele, cireșele, varza roșie sau vinetele.

Un detaliu care a făcut această băutură populară este faptul că își poate schimba culoarea în funcție de ingredientele adăugate. Atunci când antocianinele intră în contact cu alimente mai acide, precum lămâia, nuanța albastră poate deveni violetă sau roz.

Acest efect vizual a transformat laptele albastru într-un ingredient folosit frecvent în latte-uri, cocktailuri și smoothie-uri.

Laptele albastru poate ajuta la scăderea tensiunii?

Unul dintre motivele pentru care această băutură este promovată este conținutul de antioxidanți. Antocianinele au fost asociate în unele cercetări cu mai multe efecte benefice asupra organismului, inclusiv posibilitatea de a contribui la reducerea tensiunii arteriale și la diminuarea riscului de boli cardiovasculare.

Totuși, specialiștii atrag atenția că laptele albastru nu este un tratament pentru hipertensiune și nu are efecte miraculoase. Beneficiile provin din antioxidanții prezenți în floarea de butterfly pea, iar efectele sunt similare cu cele obținute prin consumul altor alimente albastre sau mov.

„Laptele albastru funcționează la fel ca orice alt aliment care conține acești antioxidanți”, explică dieteticianul Natalie Romito. Potrivit acesteia, nu există dovezi că această băutură ar avea avantaje superioare față de afine, cartofi dulci mov sau alte surse naturale de antocianine.

Fără cofeină, spre deosebire de matcha verde

Un avantaj al laptelui albastru este că nu conține cofeină. Acest lucru îl face o alternativă pentru persoanele care evită cafeaua sau sunt sensibile la efectele stimulentelor, potrivit health.clevelandclinic.org.

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Matcha verde este apreciată tocmai pentru aportul de cofeină și este folosită frecvent ca băutură energizantă. În schimb, laptele albastru poate fi consumat și seara, fără același risc de a afecta somnul.

Ce alte beneficii sunt asociate cu laptele albastru

Pe lângă efectul antioxidant, pe internet circulă numeroase afirmații potrivit cărora laptele albastru ar putea ajuta la reglarea glicemiei, îmbunătățirea colesterolului sau vindecarea mai rapidă a rănilor.

Cercetătorii avertizează însă că multe dintre aceste afirmații nu sunt demonstrate suficient prin studii pe oameni. Unele rezultate provin din cercetări realizate pe animale sau din utilizarea altor părți ale plantei, precum rădăcinile sau semințele, nu neapărat din floarea folosită pentru prepararea băuturii.

Prin urmare, laptele albastru poate fi inclus într-o alimentație echilibrată, dar nu ar trebui privit ca un remediu pentru probleme de sănătate.

Cum se consumă laptele albastru

Laptele albastru este folosit cel mai des sub formă de băutură. Pudra poate fi amestecată cu lapte, băuturi vegetale, apă caldă sau rece, fiind folosită pentru prepararea unor variante de latte colorat.

De asemenea, poate fi adăugat în smoothie-uri, deserturi sau produse de patiserie. Gustul său este mai blând decât cel al matcha-ului verde, care are o aromă mai intensă și specifică.

Pentru un rezultat uniform, pudra trebuie amestecată bine, astfel încât culoarea și textura să fie distribuite corespunzător.

Există riscuri dacă bei lapte albastru?

În general, laptele albastru este considerat sigur pentru consum. Totuși, persoanele alergice la anumite flori ar trebui să fie atente și să testeze o cantitate mică înainte de a-l consuma regulat.

Specialiștii recomandă și evitarea excesului. O porție pe zi este considerată suficientă, iar apariția unor simptome precum greață sau probleme digestive poate indica faptul că organismul nu tolerează bine ingredientul.

Persoanele care urmează tratamente pentru diabet ar trebui să discute cu medicul înainte de a introduce consumul regulat de lapte albastru, deoarece unele afirmații privind influența asupra glicemiei nu sunt încă confirmate prin studii pe oameni.

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