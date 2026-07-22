„Ne batem pe locuri care nu există”. Drama profesorilor care dau Titularizarea an de an doar ca să rămână suplinitori

A fost un nou examen de Titularizare, acea probă pe care an de an o trec zeci de mii de candidați care vor un post în învățământul preuniversitar. Cei mai mulți susțin examenul mulți ani la rând, unii obțin și note foarte bune, doar că nu e de ajuns.

În 2026, s-au înscris inițial pentru examenul de Titularizare peste 41.600 de candidați, la nivelul întregii țări. Dintre aceștia, 37.386 de candidați care au obținut la inspecțiile speciale la clasă sau la probele practice cel puțin nota 5 s-au putut prezenta la proba scrisă, care a avut loc marți, 21 iulie 206. Dintre ei, doar 7.510 sunt absolvenți ai studiilor liceale pedagogice, postliceale, universitare de licență, universitare de masterat sau ai departamentelor pentru pregătirea personalului didactic din promoția curentă, ceilalți încercând de mai mulți ani să obțină titularizarea în sistem.

Titularizarea pe uun post viabil cel puțin 4 ani este obiectivul oricărui profesor, fiind singura cale care aduce contract pe perioadă nedeterminată. Altfel, oricât de bun ai fi în ceea ce faci și oricâte note mari ai înregistra, an de an, la concursul de Titularizare, condiția rămâne cea de suplinitor.

Suplinitorii, cei mai mulți - contrar a ceea ce încă se mai crede -, nu sunt profesori slab pregătiți sau pregătiți pentru alte discipline decât cea pe care sunt angajați să o predea, ci sunt acei profesori care au neșansa, ani la rând, să concureze pentru posturi cu viabilitate mai mică de 4 ani, adică posturi netitularizabile. Aceste posturi pot fi ocupate doar prin suplinire, în urma participării la concursul de Titularizare (cu anumite excepții în care se organizează și concurs de suplinire, când numărul candidaților cu note mari la Titularizare este insuficient). În fiecare an se întâmplă ca profesori cu nota 10 la Titularizare să predea ca suplinitori și să fie obligați să revină în anul următor la concurs, de fiecare dată cu speranța că poate apare un post titularizabil.

Ce note vor obține candidații din acest an se va vedea în 28 iulie, când este programată afișarea rezultatelor înainte de contestații.

Până atunci, am stat de vorbă cu mai mulți candidați care au susținut, marți, 21 iulie 2026, proba scrisă a concursului de Titularizare 2026, la un centru de examen din Slatina.

„A învățat zi și noapte, m-a înnebunit”

Proba scrisă de la Titularizare durează patru ore, candidații primind subiecte atât specifice disciplinei pentru care s-au pregătit în facultate cât și din metodica predării. Accesul în săli s-a făcut până la ora 8.00, proba a început la ora 9.00, iar la centrul de examen încă mai ieșeau din săli candidați și după ora 13.00, semn că fie distribuirea subiectelor a durat ceva mai mult și proba a început după 9.00, fie scanarea lucrărilor candidaților.

Afară, în jurul prânzului, au început să se adune susținătorii. Sunt părinți, frați, parteneri de viață și chiar copiii candidaților, cei care vor să fie acolo când persoana dragă va ieși și va căuta o privire și un gest de susținere.

„Fiica susține examenul, pe Limba engleză. Nu sunt posturi pentru titularizare, sunt pe suplinire, dar am venit mai mult să vedem nivelul examenului și nivelul de pregătire. Nu a făcut niciun fel de pregătire cu profesor, a învățat singură. Nu suntem presați să luăm neapărat”, spune mama.

Alături e mama unei alte candidate. Fiica acesteia susține de asemenea examenul, dar pentru a doua oară, vrea să devină educatoare. A absolvit Liceul pedagogic și, în cazul în care obține un post, poate preda, însă are obligația să-și completeze studiile. Tânăra, spune mama, este deja studentă, dar își dorește să-și încerce puterile. Pentru educatori, pentru care se înregistrează cea mai mare concurență, nu sunt posturi titularizabile în acest an în județul Olt, în schimb sunt mai multe pentru suplinire.

„A învățat zi și noapte, m-a înnebunit. Am învățat și eu toate operele, a trebuit s-o ascult. E după primul an de facultate. Anul trecut a încercat pe Dolj. Au fost, la fel, posturi zero. Eu i-am spus să se bucure, că e în primul an de facultate, dar ea vrea neapărat să lucreze”, spune mama.

Candidații care termină proba încep să se înmulțească. Unii ies bucuroși, alții îngândurați, mai toți cu telefonul la ureche, dând veștile celor care le așteaptă.

„Am lucrat în laborator, ca biolog, am zis să văd cum e și în învățământ”

Stăm de vorbă cu o tânără care a absolvit masteratul cu doi ani în urmă. A și lucrat între timp într-un laborator, acum vrea să devină profesor de Biologie.

„E prima dată când încerc. Sunt posturi doar pe un an de zile sau mai puțin, pe unele am înțeles că se întorc din creștere copil și sunt până în aprilie, câteva posturi. Am lucrat și în laborator și am zis să văd cum e în învățământ, pentru că în laborator am văzut. În laborator e mult de muncă, mult de stat în picioare. Mi-am dat demisia, am învățat pentru examen. Examenul nu a fost foarte greu. Mi s-a părut accesibilă și partea de pedagogie. Acum, la Biologie poate am mai scârțâit în unele locuri, dar consider că partea de psihopedagogie a fost foarte OK”, spune tânăra.

Nu s-a gândit de câte ori ar fi dispusă să dea examenul având în vedere că nu sunt posturi titularizabile, iar atunci când apar concurența este acerbă. Vrea în primul rând să ajungă la catedră, fie și ca suplinitor, și să testeze cât de mult îi place să facă asta, după care va lua o hotărâre finală. S-a gândit chiar, mai spune, să schimbe cu totul domeniul. Și-a dorit la început Medicina, încă i-a rămas în suflet, însă are prieteni care au făcut medicina, au pus în balanță efortul și au concluzionat că e mult prea mare sacrificiul pe care trebuie să-l facă pentru salariul pe care-l primesc.

„În facultate am predat, în cadrul modulului psihopedagogic, dar nu știu exact dacă pe o perioadă mai lungă de timp o să-mi placă. Deja mi-am asumat că nicio școală nu are suficiente ore pentru o normă întreagă, mi-am asumat că o să fac naveta dintr-un sat în altul, dacă obțin un post, pentru că sunt mai mult la sat scoase ore anul acesta. Nu știu exact nici cât este salariul, dar știu cât era în laborator și acolo nu era motivant. Dacă e peste, e mai OK. Am luat în considerare și să schimb domeniul cu totul, în caz că nu-mi place nici să predau. Probabil m-aș duce în zona de cyber-security”, a mai adăugat tânăra.

Un alt candidat, care susține examenul pentru a doua oară, luptă pentru un post de profesor de Educație fizică și sport. A lucrat și în anul școlar încheiat, dar la Palatul Copiilor, ca suplinitor. Obiectivul său este să obțină o notă mai mare și să predea într-o școală.

„Nu sunt deloc posturi, dar nu avem ce să facem”

O altă candidată spune a susținut acest examen și în ultimii trei ani. A luat în fiecare an notă peste 7, dar nu sunt posturi titularizabile.

„Subiectele au fost accesibile. Partea de Geografia României - am avut Carpații Maramureșului și ai Bucovinei, despre munții Apuseni; despre prăbușiri, să spunem modul de formare, condiții de realizare și tipul de prăbușiri, chiar au fost ușoare. Am mai dat, de trei ani dau. Nu sunt deloc posturi, dar nu avem ce să facem. Îmi place Geografia foarte mult, am făcut această facultate pentru a le preda elevilor. Peste 7 am luat de fiecare dată. Anul trecut am predat în trei școli, acum doi ani în patru școli, o distanță, cred, și de 30 de kilometri între școli. Îmi place să predau, am satisfacții când văd că înțeleg, când îi formez, când îmi pun întrebări, când îi văd curioși. Am predat și în rural și în urban și sunt la fel, să știți, la fel de dornici să știe, dacă-i provoci”, explică tânăra.

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„Este obositor când te lupți pentru niște locuri care nu există”

O altă candidată, din cele peste 190 înscrise pentru un post de educatoare în Olt, deși pentru titularizare nu e niciunul disponibil, a ieșit bucuroasă din sala de examen. Subiectele i s-au părut relativ ușor de rezolvat, chiar dacă la subiectul de la metodică nu se aștepta. Susține pentru a doua oară examenul și e pregătită să revină de câte ori va fi nevoie.

„Până o să reușesc am să încerc, dar este obositor când te lupți pentru niște locuri care nu există. Acesta este sistemul, ce să facem. M-am gândit și la o altă carieră, dar nu aș schimba, nu mă văd făcând altceva”, spune tânăra.

O revenire după 20 de ani

Pentru un post în creșă – din fericire, pentru nivelul ante-preșcolar în Olt sunt posturi atât pentru titularizare cât și pentru suplinire – candidează o doamnă care a mai predat, cu peste 20 de ani în urmă. A fost timp de opt ani învățătoare, și-a luat definitivatul, după care a plecat în străinătate, lucrând într-un alt domeniu cu norma de bază și ca educator în grădinițe în care se predă în regim Montessori pentru o altă parte din timp.

„Proba fost OK. E tot timpul greu când nu știi, este OK când știi. Pentru a mine a fost destul de ușor, m-am descurcat, de asta am și ieșit mai din timp, am terminat pur și simplu, acum depinde și de cum punctează evaluatorii. Eu am fost în sistem acum 20 și ceva de ani, pe învățător, cu definitivatul. Am lipsit o vreme, m-am întors după 20 de ani și nefiind posturi decât pe ante-preșcolar e primul an când am încercat”, a precizat candidata.

Tot o revenire înregistrează și o altă doamnă, care a predat, cu ani în urmă, Informatica.

„Am încercat în mediul privat, pe Contabilitate. În mediul privat e programul mai încărcat. Eu am lucrat în învățământ, într-un fel revin. Am lucrat ca profesor de Informatică și apoi am plecat în mediul privat. Și acum m-am gândit să mă întorc, dar pe Matematică, nu pe Informatică. (...) Posturi titularizabile nu mai sunt, sunt pentru suplinire niște fragmente.

Îmi place să lucrez cu copiii, am și eu copii și acasă îi ajut la teme și chiar îmi place, pun suflet în ceea ce fac. Am lucrat din 2007 până în 2012 în sistemul de stat, am intrat în concediu de creștere copil doi ani și apoi am lucrat și în învățământul privat și am încercat și altceva. (...) Ultima dată am lucrat în trei școli, la vremea aceea în gimnaziu era o singură oră pe săptămână, pe an de studiu. În școală era o singură clasă pe nivel, adică aveam într-o școală patru ore”, a detaliat doamna. Dacă apar oportunități, ar fi dispusă să meargă și în alte județe pentru un post de titular, deși știe că transferul se face destul de dificil.

„E frustrant, dar când ajung la clasă, la copii, nu mai simt frustrarea”

Mariana a susținut pentru a cincea oară examenul, pentru un post de profesor de Limba și literatura română. „Nu este niciun post, sunt fracțiuni de catedră, la trei școli, publicate câte cinci ore. Examenul a fost ușor la partea de literatură și partea de gramatică, la partea de metodică mi s-a părut puțin mai greu, dar am abordat integral subiectele. Susțin a cincea oară examenul și am doi ani ca vechime. Nu am acceptat din prima, era o distanță foarte mare între școlile în care mă repartizaseră și am preferat să stau acasă.

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Anul acesta am avut cinci școli în care am predat: în Slatina, la Fălcoiu, la Dobrun, la Roșieni și la Ulmet. Iar anul trecut am predat la Morunglav și la Slatina. Eu mă gândesc să fac o reconversie profesională, să mă pregătesc și pe o altă disciplină, să am mai multe opțiuni la examen, mai multe șanse să prind o catedră. Și din mai multe discipline, dar măcar să am un post sigur. Cu Limba română este din ce în ce mai greu, dar eu asta mi-am dorit să fac”, spune tânăra. Întreb dacă nu e frustrant să dai an de an examen, să obții note mari și cu toate acestea nesiguranța să se perpetueze. „E frustrant, dar când ajung la clasă, la copii, nu mai simt frustrarea. (...) Am avut rezultate bune de fiecare dată cu ei. Îmi dau satisfacție și mă fac să continui. Sper să reușesc vreodată. Speranță am”, a mai spus tânăra.

„Suntem foarte multe concurente care ne batem pe niște posturi de suplinire”

Din cele peste 190 de candidate pentru posturile de profesor învățământ preșcolar am mai abordat o doamnă. „Am candidat pentru postul de educator. Din păcate, nu sunt posturi. Suntem foarte multe concurente care ne batem, practic, pe niște posturi de suplinire, învățământul neavând suficiente posturi. Am mai dat și în alți ani și, din păcate, rezultatul este același de fiecare dată. Neavând posturi, trebuie să participăm la concurs an de an pentru a putea obține o notă și cu acest rezultat un post de suplinitor. Am susținut de trei ori concursul până acum. Sunt posturi disponibile câteva luni, altele un an, altele au continuitate. Concursul este un factor de stres mare. Implică multă muncă. Prea mult stres pentru un post de câteva luni sau un an. Am fost în două școli, în două medii diferite. (...) E greu de gestionat să fii suplinitor cu o notă de 9,50, dau exemplu cazul unor colege, sau să te duci pe un post în care titularul este în concediu medical, nu ți se precizează perioada, iar în timpul anului școlar te trezești că vine din concediu și tu, cu o notă de 9,00, după câteva luni te duci acasă și aștepți, ești pus pe o listă de așteptare”, explică educatoarea.

La nivel național, cele mai multe dosare în vederea participării la concurs s-au înregistrat pentru învățământul preșcolar (educator) cu predare în limba română – peste 8.500. Peste 6.300 de dosare au fost pentru posturile de învățător, pentru educație fizică și sport – peste 3.400, pentru limba și literatura română – peste 2.250, pentru psihopedagogie specială – peste 2.000 etc..