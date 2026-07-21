 Implicat în conflictul de la finala cu Spania, Parades riscă suspendarea | adevarul.ro
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Implicat în conflictul de la finala cu Spania, Parades riscă suspendarea

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La puține momente după încheierea prelungirilor finalei CM de fotbal, Spania - Argentina 1-0, pe teren a izbucnit un conflict între cele două tabere. S-a spus că argentinianul Leandro Paredes ar fi văzut atunci cartonașul roșu, însă vizionarea înregistrării video nu confirmă acest fapt. Cu toate acestea, sud-americanul riscă să fie suspendat cel puțin două meciuri. 

După finală, Parades l-a agresat pe Molina (Foto: EPAImages)
După finală, Parades l-a agresat pe Molina (Foto: EPAImages)

Federația Internațională de Fotbal Asociație a anunțat că a deschis o anchetă vizând potenţiale încălcări disciplinare ale selecţionatei Argentinei. După fluierul final al partidei de la East Rutherford (New Jersey), mijlocaşul Leandro Paredes a părut să agreseze membri al echipei Spaniei în timp ce aceştia sărbătoreau victoria pe teren. Raportul comisarului meciului a fost examinat de FIFA, care a decis acum să numească un procuror disciplinar şi de etică pentru a investiga potenţiale încălcări ale codului disciplinar al forului fotbalistic mondial. „Mai multe detalii vor fi comunicate de către comisia disciplinară FIFA odată ce raportul procurorului va fi finaliza”, a precizat forul mondial într-un comunicat.

A fost vizibil să jucătorii au avut nevoie de câteva minute pentru a se calma. Paredes a fost chiar văzut felicitându-i pe Pedri și Rodri, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Pentru „conduita sa necorespunzătoare față de adversari sau față de orice altă persoană decât oficialii meciului, în caz de violență fizică (cot, pumn, picior etc.)”, el riscă o suspendare de cel puțin două meciuri, conform articolului 49 din Codul Disciplinar al FIFA. Dacă va fi găsit vinovat de ancheta FIFA, Parades ar putea fi suspendat pentru cel puțin două meciuri. 

În conflic s-au implicat jucători din ambele tabere (Foto: EPAImages)
În conflic s-au implicat jucători din ambele tabere (Foto: EPAImages)

Ancheta va trebui să scoată la iveală și incidente mai puțin vizibile în focul momentului, cum ar fi o presupusă lovitură aplicată de antrenorul secund argentinian Roberto Ayala lui Dani Olmo, potrivit rețelei de televiziune canadiene RDS. Imaginile analizate nu oferă nicio dovadă care să confirme că acest lucru s-a întâmplat cu adevărat. Întorcându-se cu spatele la podium în timp ce „La Roja” ridica trofeul, delegația argentiniană nu a riscat nimic. Potrivit lequipe.fr, „echipa sud-americană ar putea totuși primi o mustrare sau chiar o amendă, deoarece niciunul dintre jucătorii săi nu s-a oprit să vorbească cu jurnaliștii în zona mixtă după meci. Acest lucru este împotriva regulamentului”.

Beligeranții au fost despărțiți în cele din urmă (Foto: EPAImages)
Beligeranții au fost despărțiți în cele din urmă (Foto: EPAImages)
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La aproape 48 de ore după finala Cupei Mondiale, incidentele de după meci continuă să genereze controverse. După ce a anunțat deschiderea unei anchete, FIFA a oferit un detaliu semnificativ pentru BBC: principalul protagonist al confruntărilor, argentinianul Leandro Paredes, nu ar fi văzut cartonaș roșu după fluierul final. Din câte se pare, a apărut o eroare de introducere a datelor în sistemul comentatorilor, eroare care a fost rapid corectată. După verificare, raportul oficial al meciului nu a menționat, de fapt, eliminarea. Acest lucru nu a împiedicat răspândirea informației eronate la nivel mondial.

Pe site-ul cotidianului francez „LEquipe” s-a precizat, totodată, că „pierduți în bucuria lor, Dani Olmo și Nico Williams, îngenuncheați unul în brațele celuilalt, nu au văzut nimic din scenă. Nici Lamine Yamal, și el în genunchi, cu ochii închiși, rostind ceea ce părea a fi o rugăciune. Deși a fost adesea asociat cu incidente similare în trecut, Nicolas Otamendi a rămas mai calm de data aceasta. Chiar și așa, veteranul argentinian, care a intrat în a doua repriză, nu s-a abținut să-i spună lui Rodri, care trecea întâmplător pe acolo, exact ce gândește, într-un moment de tensiune palpabilă”.

Lamine Yamal și Nico Williams n-au fost implicați în conflict (Foto: EPAImages)
Lamine Yamal și Nico Williams n-au fost implicați în conflict (Foto: EPAImages)

Publicația din Hexagon a redat și dialogul care s-a legat între cei doi. „Începe să vorbești puțin mai puțin, idiotule. Pentru că ai plâns toată săptămâna. Tu și (Aymeric) Laporte. Noi nu facem așa ceva. Te-ai plâns constant de arbitri, prietene”, i-a spus câștigătorul Cupei Mondiale din 2022 succesorului său. „Te respect”, a răspuns spaniolul. Otamendi: „Dar nu ar trebui să vorbești înainte de meci, ai înțeles?” Rodri ar fi replicat: „Ce ți-am spus?” „Și Laporte? N-ai văzut ce a spus Laporte săptămâna asta?”, a adaugat Otamendi, arătând cu degetul spre unul dintre vinovații acestor excese, potrivit lui, prin declarațiile sale din „Marca” despre agresivitatea Argentinei, înainte de finală.

Parades n-a văzut cartonașul roșu după ce a generat acel conflict (Foto: EPAImages)
Parades n-a văzut cartonașul roșu după ce a generat acel conflict (Foto: EPAImages)

Pe de altă parte, nu se cunoaște dacă respectiva comisie îi investighează jucătorii argentinieni pentru că au arborat un banner care proclama suveranitatea argentiniană asupra Insulelor Falkland după victoria din fața Angliei. Acel gest pare să fie o încălcare directă a articolului 34.3 din regulamentul turneului. AFA a fost amendată pentru aceeaşi faptă în urma unui meci amical din 2014 împotriva Sloveniei, dar UEFA a luat anterior măsuri mai dure pentru o abatere similară, impunând suspendări de un meci spaniolilor Rodri şi Alvaro Morata după ce au scandat despre revendicările Spaniei asupra Gibraltarului după ce au câştigat Euro 2024.

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