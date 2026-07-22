Adio, saloane de înfrumusețare! Serviciile la care renunță tot mai mulți oameni pentru a economisi bani și timp

Tunsul, vopsitul părului, manichiura, pedichiura sau tratamentele faciale sunt doar câteva dintre serviciile pentru care tot mai mulți oameni spun că nu mai sunt dispuși să plătească. În schimb, aleg să le facă acasă, invocând costurile tot mai mari, lipsa de timp și rezultatele uneori dezamăgitoare din saloane. Ce proceduri sunt considerate cel mai ușor de înlocuit și la ce spun oamenii că nu ar renunța niciodată?

Prețurile tot mai ridicate ale serviciilor de înfrumusețare îi determină pe mulți oameni să renunțe la programările regulate în saloane și să încerce alternative făcute acasă. O discuție care a strâns sute de comentarii pe Reddit arată că pentru numeroși utilizatori această schimbare nu înseamnă doar economii consistente, ci și mai mult control asupra rezultatului și mai puțin timp pierdut.

Cele mai des menționate servicii pe care oamenii spun că le-au înlocuit sunt tunsul, vopsitul părului, manichiura, pedichiura, pensatul sprâncenelor, epilarea, tratamentele faciale și chiar masajele făcute de partener sau de un membru al familiei. Mulți spun că pandemia le-a dat curajul să încerce, iar după ce au descoperit că se descurcă foarte bine singuri, nu au mai considerat că este necesar să plătească sume considerabile pentru aceleași proceduri.

Vopsitul părului, printre cele mai mari economisiri

Vopsitul părului este unul dintre serviciile amintite cel mai frecvent. O utilizatoare povestește că ultima vizită la salon a costat peste 300 de dolari, însă nici măcar nu a obținut culoarea dorită și ar fi trebuit să revină pentru o nouă ședință.

„Îmi cumpăr singură produsele necesare și mă costă aproximativ 30 de dolari, două tuburi de vopsea și un oxidant. Uneori chiar mai puțin, când sunt reduceri. În plus, nu mai trebuie să-mi fac programare și să petrec ore întregi într-un salon. Pot sta acasă, să citesc sau să mă uit la televizor în timp ce acționează vopseaua”, spune aceasta.

Altcineva spune că: „În perioada restricțiilor am învățat să folosesc oxidant și toner și îmi decolorez singură părul o dată la șase luni. Economisesc aproximativ 225 de dolari, plus bacșișul, la fiecare șase săptămâni. În plus, nu mi-a plăcut niciodată să stau ore întregi într-un salon. Toată viața mi s-a spus să nu încerc singură, dar s-a dovedit că nu era chiar așa”.

Manichiura și pedichiura, transformate în hobby

„Nu sunt dispusă să plătesc peste 50 de dolari pe săptămână doar pentru ca altcineva să-mi pilească și să-mi lăcuiască unghiile, în timp ce eu stau acolo și mă simt stânjenită și încerc să nu cânt melodiile care se aud prea tare în salon”, spune o utilizatoare.

Pentru alte persoane, îngrijirea unghiilor a devenit chiar un hobby.

„Îmi place enorm să-mi fac singură unghiile. Am învățat inclusiv să-mi aplic unghii acrilice. Kitul m-a costat doar 10 dolari. Mi-a luat ceva timp să învăț, dar acum este o activitate care mă relaxează. Nu-mi permit să plătesc în fiecare lună pentru unghii făcute în salon, iar acum chiar îmi face plăcere să mi le fac singură”, spune o altă utilizatoare.

O altă persoană povestește că înainte cheltuia aproximativ 120 de dolari la fiecare două săptămâni pentru manichiură și pedichiură. După ce a slăbit și a putut să își îngrijească singură picioarele, mărturisește că economiile sunt considerabile și preferă să își facă manichiura acasă, în timp ce urmărește un film.

Tot mai mulți se tund singuri

Nu doar femeile renunță la saloane. Numeroși bărbați spun că și-au cumpărat aparate de tuns și nu au mai trecut pragul frizeriei de ani de zile.

„Soția mă tunde acasă. Ultima dată am fost la frizer în 2016. Nu-mi lipsește deloc experiența din frizerie. În plus, tunsorile sunt gratuite”, glumește unul dintre utilizatori.

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Altul estimează că decizia de a se tunde singur i-a salvat bugetul. „Mi-am cumpărat un aparat de tuns și cred că am economisit mii de dolari de-a lungul anilor”, scrie acesta.

Self-care înseamnă și ritualuri simple

Discuția nu se limitează însă la serviciile de înfrumusețare. Mulți participanți spun că au început să privească diferit grija față de propria persoană și că cele mai plăcute momente sunt, de fapt, cele mai simple.

„Mă simt răsfățată de fiecare dată când schimb lenjeria de pat”, spune cineva.

Altă persoană mărturisește că ritualul ei preferat constă într-o băutură fără alcool și câteva minute dedicate îngrijirii pielii. „Îmi fac un mocktail într-un pahar elegant și îmi pun o mască facială”, scrie aceasta.

Iar pentru un alt utilizator, cea mai bună investiție a fost renunțarea la cafeaua cumpărată zilnic.

„Îmi prepar singur cafeaua. Pare un lucru mărunt, dar când aduni cât economisești într-un an îți dai seama că diferența este uriașă”, spune acesta.

Există și servicii la care oamenii nu renunță

Chiar dacă majoritatea spun că și-au mutat rutina de îngrijire acasă, există și câteva excepții. Pedichiura și masajul sunt considerate de mulți mici luxuri pe care nu le pot reproduce.

„Pentru mine, pedichiura este singurul lux pe care nu îl pot înlocui acasă. Faptul că cineva îmi exfoliază și îmi masează tălpile și gambele merită banii. Merg de trei-patru ori pe an. La fel și la masaj”, explică o utilizatoare.

O altă persoană recunoaște că, deși și-a cumpărat toate produsele necesare pentru a-și îngriji singură picioarele, experiența unei pedichiuri la salon rămâne greu de egalat.

„Au fost extraordinare, nu pot să mint. Dar astăzi nu mai pot să justific cheltuiala”, spune aceasta.

La un alt stil de viață

Tendința de a face mai multe lucruri acasă nu se limitează la serviciile de înfrumusețare. În ultimii ani, tot mai multe discuții din comunitățile dedicate economisirii arată că oamenii renunță și la alte cheltuieli recurente pe care, până nu demult, le considerau firești.

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Printre cele mai frecvente exemple se numără apa îmbuteliată, comenzile de mâncare și fast-food-ul. Mulți spun că, după ce și-au cumpărat un espresor sau au început să gătească mai des acasă, au realizat că nu simt deloc lipsa vechilor obiceiuri și că diferența se vede rapid în buget.

Unii povestesc că și-au preparat singuri pizza sau burgerii și au descoperit că ies mai gustoși și mai ieftini decât variantele comandate, în timp ce alții spun că au renunțat la produse cumpărate din impuls, precum lumânările parfumate sau colecțiile de machiaj, pe care le foloseau foarte rar.

Există și persoane care au ales să investească o singură dată în produse reutilizabile sau în echipamente care le permit să elimine cheltuieli recurente. De la aparate de cafea și filtre pentru apă până la cupa menstruală, prepararea pâinii în casă sau cumpărăturile din magazine second-hand, toate au același numitor comun: reduc costurile fără să afecteze calitatea vieții.

În același timp, mulți participanți la aceste discuții spun că au început să privească diferit consumul. În loc să cumpere automat ceea ce făcea parte din rutina lor, își pun mai întâi întrebarea dacă acel produs sau serviciu le aduce într-adevăr un beneficiu sau dacă este doar un obicei. Pentru mulți, concluzia a fost surprinzătoare: o parte dintre cheltuielile eliminate nu le lipsesc deloc, iar banii economisiți pot fi direcționați către lucruri pe care le consideră cu adevărat importante.

Experții în finanțe personale spun că această abordare este mai eficientă decât încercarea de a reduce drastic toate cheltuielile. În locul unui buget foarte rigid, ei recomandă identificarea acelor cumpărături făcute din rutină și renunțarea la ele atunci când nu aduc o valoare reală.