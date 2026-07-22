Ucraina testează o nouă armă cu rază lungă de acțiune pentru atacuri pe teritoriul Rusiei. Dialog direct între comandanții de pe front și producătorii de armament

Compania ucraineană SkyFall a dezvoltat un nou sistem de atac la distanță care trece deja prin teste operaționale în misiuni împotriva Rusiei. Informația a fost publicată de agenția Bloomberg, pe fondul intensificării atacurilor ucrainene cu rază lungă de acțiune destinate perturbării logisticii militare ruse.

Noua armă de atac are un fuselaj cu aripă fixă, motor cu elice, o anvergură a aripilor de aproximativ 3,5 metri și este capabilă să lovească ținte aflate la o distanță de cel puțin 600 de kilometri.

Inovații în interceptarea dronelor

Prezentat în cadrul expoziției internaționale Farnborough International Airshow, noul sistem este preconizat să devină complet operațional în următoarele luni. În paralel, compania ucraineană finalizează testele pentru o nouă versiune a dronei P-1 Sun, proiectată special pentru interceptarea dronelor de atac rusești de tip Shahed.

Modelul Jetkiller atinge o viteză de până la 370 km/h, permițând ajungerea din urmă a dronelor de atac în faza finală de zbor. Varianta X-wing este o versiune mai rapidă, echipată cu un încărcătură explozivă redusă (500 de grame comparativ cu 800 de grame la modelul de bază) și motoare electrice modernizate.

Arma are ghidaj autonom: odată ce operatorul selectează ținta, un sistem avansat bazat pe inteligență artificială preia controlul asupra etapei finale de navigare. Sistemul este compatibil cu conexiunile prin satelit, inclusiv Starlink.

Dezvoltarea interceptoarelor ieftine a devenit o prioritate strategică nu doar pentru Ucraina, ci și pentru statele europene care lucrează la crearea unui „zid de drone” pentru protecția frontierelor.

Dialog direct între comandanții de pe front și producătorii de arme

În plan intern, președintele Volodimir Zelenski a anunțat introducerea unui nou format de lucru în cadrul Statului Major al Armatei. Pentru prima dată, comandanții de corpuri de armată care luptă pe front s-au întâlnit direct cu principalii producători de armament din Ucraina.

Întâlnirea a vizat evaluarea directă a echipamentelor, remedierea deficiențelor tehnice identificate pe câmpul de luptă și eficientizarea lanțurilor de aprovizionare.

„Este esențial ca producătorii să primească feedback direct de pe front și să remedieze rapid problemele semnalate. Comandanții trebuie să fie cei care definesc prioritățile de producție,” a declarat președintele Ucrainei.

Noul format de consultări va deveni permanent, fiind coordonat de Ministerul Apărării și Consiliul Național de Securitate și Apărare, în încercarea de a accelera producția internă de rachete, drone și echipamente de protecție antiaeriană.