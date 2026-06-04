Israelul anunță că va continua luptele în sudul Libanului, în ciuda noului armistițiu

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat joi că armata își va continua operațiunile terestre în sudul Libanului, la doar câteva ore după ce Israelul și Libanul au convenit să implementeze un armistițiu susținut de Statele Unite pentru a pune capăt ostilităților.

„În această etapă, Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) vor continua atacurile și operațiunile terestre, vor rămâne în zona de securitate din Liban până la linia galbenă – inclusiv în zona Beaufort – iar populația nu se va putea întoarce deocamdată. În paralel, vom continua să destructurăm infrastructura teroristă de la sol”, a declarat Katz, potrivit The Guardian.

Katz a adăugat că IDF își păstrează „libertatea de acțiune, cu sprijin american, de a lovi Beirutul ca răspuns la atacuri asupra comunităților și teritoriului israelian”.

Și armata israeliană a transmis joi dimineață un avertisment, precizând că luptele vor continua în sudul Libanului și îndemnând populația „să evite deplasările la sud de râul Zahrani”.

Anunțul vine la doar o zi după ce guvernele Israelului și Libanului au convenit să implementeze un armistițiu condiționat, în urma unei a patra runde de negocieri desfășurate la Washington. Încetarea focului depinde de oprirea completă a atacurilor din partea grupării Hezbollah și ar urma să ducă la crearea unor zone-pilot de securitate în Liban, din care luptătorii grupării susținute de Iran ar urma să fie excluși.

Potrivit unei declarații comune a SUA, Israelului și Libanului, publicată de Departamentul de Stat american, acordul prevede „evacuarea tuturor membrilor Hezbollah” din zonele aflate la sud de râul Litani.

Nu este clar deocamdată cum vor fi stabilite aceste zone de securitate în Liban, însă acordul prevede ca armata libaneză să preia controlul deplin asupra lor.

Liderul Hezbollah respinge noul acord de încetare a focului

La rândul său, liderul Hezbollah, Naim Qassem, a declarat că gruparea respinge cel mai recent acord de încetare a focului încheiat între Israel și guvernul libanez, cerând retragerea completă a trupelor israeliene.

Într-un comunicat difuzat joi de postul Al-Manar TV al Hezbollah, liderul grupării susținute de Iran a afirmat că prevederea prin care luptătorii Hezbollah ar trebui să părăsească sudul Libanului în timp ce conflictul continuă ar echivala cu „capitularea, înfrângerea și atingerea obiectivelor inamicului”.

„Ceea ce ne interesează este oprirea agresiunii, încetarea focului și retragerea Israelului”, a spus acesta.

„Nu ne-am angajat față de nimeni să încetăm rezistența atât timp cât există ocupație”, a adăugat el.

Agenția oficială de știri din Liban, National News Agency, a relatat că mai multe persoane au fost rănite în urma unor atacuri israeliene în zonele Tyre și Nabatieh din sudul țării, regiuni care au fost vizate în repetate rânduri în ultimele săptămâni.