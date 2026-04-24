Vineri, 24 Aprilie 2026
Adevărul
Premierul Israelului spune că are „dezlegare” de la Donald Trump să acționeze cum vrea în Liban

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat vineri că a avut o "conversaţie excelentă" cu preşedintele american Donald Trump şi că Israelul îşi menţine "libertatea de acţiune" în Liban.

Benjamin Netanyahu, premier Israel FOTO EPA-EFE
Benjamin Netanyahu, premier Israel FOTO EPA-EFE

„Am avut o conversaţie excelentă cu preşedintele Trump. El exercită o presiune puternică asupra Iranului, atât economic, cât şi militar. Lucrăm în deplină cooperare", a spus Netanyahu într-o declaraţie înregistrată.

Imediat apoi el a abordat pe scurt situaţia din Liban. "Am iniţiat un proces pentru a obţine o pace istorică între Israel şi Liban, şi este clar că Hezbollah încearcă să o saboteze. Noi ne menţinem libertatea de acţiune deplină împotriva oricărei ameninţări, inclusiv a celor emergente. Am atacat ieri şi atacăm de asemenea astăzi", a indicat premierul israelian, scrie Agerpres.

Cu câteva ore mai devreme armata israeliană a emis un ordin de evacuare pentru locuitorii oraşului Deir Amas din sud-vestul Libanului, înaintea unui atac iminent al Forţelor de Apărare israeliene (IDF) "ca urmare a activităţii teroriste a Hezbollah".

Acest ordin de evacuare a venit după ce Trump anunţase o prelungire cu trei săptămâni a armistiţiului, în urma negocierilor desfăşurate joi la Casa Albă între diplomaţi libanezi şi israelieni.

Atacul de la Deir Amas nu a fost singurul efectuat vineri în Liban de Israel, care a anunţat de asemenea lovirea unui lansator de rachete ce ar fi fost folosit de gruparea şiită pro-iraniană Hezbollah împotriva satului israelian de frontieră Ştula.

Guvernul libanez a respins implicarea Iranului în discuţiile pe care le poartă cu SUA şi cu Israelul, în ciuda protestelor Hezbollah, grupare exclusă de asemenea de guvernul de la Beirut din tratative.

După ce SUA şi Israelul au lansat pe 28 februarie războiul împotriva Iranului, armata israeliană a început pe 2 martie o campanie de atacuri aeriene şi apoi o ofensivă terestră pe teritoriul libanez împotriva Hezbollah.

Până la armistiţiul început pe 16 aprilie, bilanţul victimelor în Liban era de cel puţin 2.294 de morţi şi 7.544 de răniţi, iar peste un milion de persoane au fost strămutate.

