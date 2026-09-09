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Trump prezintă noile uniforme ale Forțelor Spațiale americane, inspirate din filmul „Starship Troopers”

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Președintele american Donald Trump a prezentat noile uniforme ale Forțelor Spațiale ale Statelor Unite, despre care administrația spune că au fost inspirate de filmul SF „Starship Troopers”.

Noile uniforme ale Forțelor Spațiale ale Statelor Unite
Noile uniforme ale Forțelor Spațiale ale Statelor Unite Foto: X@trumptruthsbot

Trump a publicat duminică, pe platforma Truth Social, imagini cu un model al uniformelor, în nuanțe de negru și gri. Potrivit descrierii care însoțește imaginile, designul este inspirat de „disciplina uniformei din Starship Troopers”, dar a fost „modernizat pentru apărătorii domeniului spațial”.

Filmul „Starship Troopers”, lansat în 1997 și regizat de Paul Verhoeven, este bazat pe romanul cu accente militariste al scriitorului american Robert A. Heinlein. Acțiunea este plasată în secolul al XXIII-lea, într-un viitor în care omenirea poartă un război intergalactic împotriva unor creaturi extraterestre asemănătoare unor insecte, cunoscute drept Arahnide.

Comparații cu „Star Wars”

Designul uniformelor a atras rapid comentarii pe rețelele sociale, unde mai mulți utilizatori au remarcat asemănările cu uniformele ofițerilor Imperiului din seria „Star Wars”.

Unii utilizatori au făcut glume pe această temă, comparând noile uniforme cu cele ale „Imperiului Galactic”. Alții au spus că modelul seamănă cu uniformele ofițerilor armatei Imperiului din filmele „Star Wars”.

Referința la „Starship Troopers” este însă una controversată din perspectiva mesajului filmului. Regizorul Paul Verhoeven a declarat în trecut că producția sa a fost concepută ca o satiră a unei „utopii fasciste”.

„Am decis să fac un film despre fasciști care nu sunt conștienți de fascismul lor”, a declarat Verhoeven pentru The Guardian în 2018. Regizorul a crescut în Țările de Jos ocupate de Germania nazistă, în apropierea unei baze militare germane.

Trump promovează planurile pentru domeniul spațial

Prezentarea uniformelor a făcut parte dintr-o serie de postări publicate de Trump pe rețelele sociale în weekend. Într-una dintre acestea, președintele a distribuit și o imagine a Lunii, însoțită de mesajul „Luna este a noastră”, alături de drapelul Statelor Unite.

Forțele Spațiale ale Statelor Unite (USSF) au fost înființate de Trump în decembrie 2019, în timpul primului său mandat la Casa Albă.

Luna trecută, președintele american a anunțat și planurile pentru înființarea unei noi academii militare dedicate domeniului spațial. Instituția ar urma să pregătească viitoarea generație de specialiști civili și militari în domeniul aerospațial.

Trump a comparat viitoarea instituție cu academii militare precum West Point, Academia Navală de la Annapolis și Academia Forțelor Aeriene.

SUA urmăresc „superioritatea spațială”

Forțele Spațiale americane au prezentat la începutul acestui an planurile pentru apărarea capacităților SUA din spațiu și pentru obținerea a ceea ce numesc „superioritate spațială”.

Într-un manual intitulat „Space Warfighting: A Framework for Planners”, USSF definește superioritatea spațială drept un nivel de control care permite forțelor americane să opereze în momentul și în locul ales, fără interferențe prohibitive din partea amenințărilor din spațiu sau din domeniul contraspațial.

În același timp, obiectivul presupune împiedicarea unui adversar să beneficieze de aceeași libertate de acțiune.

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