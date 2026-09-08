 O glumă pe seama lui Trump, virală din nou înainte de alegerile din SUA. „Credeți că a schimbat vreodată un scutec” | adevarul.ro
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Video O glumă pe seama lui Trump, virală din nou înainte de alegerile din SUA. „Credeți că a schimbat vreodată un scutec”

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O glumă făcută de Barack Obama la adresa lui Donald Trump, în timpul unui miting electoral din Pittsburgh, în 2024, a redevenit virală înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA, stârnind numeroase reacții pe rețelele de socializare.

Trump
O glumă pe seama lui Trump a redevenit virală Foto: Profimedia

Momentul a avut loc în timpul campaniei lui Obama pentru Kamala Harris. Fostul președinte american vorbea despre propunerea democratei de a acorda părinților unor nou-născuți un credit fiscal de 6.000 de dolari.

„Ea vrea să facă mai ușor de suportat financiar lucruri precum un pătuț, un scaun auto sau scutece”, a spus Obama în fața susținătorilor.

Apoi, Obama, care are două fiice, a adăugat: „Îmi amintesc că schimbam scutece”, înainte să se adreseze publicului cu o întrebare despre rivalul lui Donald Trump.

„Credeți că Donald Trump a schimbat vreodată un scutec?”, a întrebat Obama.

Publicul a izbucnit în râs, iar o persoană din mulțime a strigat: „Pe ale lui!”

Obama a arătat către persoana respectivă și a răspuns: „Aproape că am spus asta, dar am decis că n-ar trebui să o spun.”

„O capodoperă a trollingului”

Reapariția videoclipului a generat reacții pe Reddit, unde utilizatorii au comentat atât stilul lui Obama, cât și modul în care fostul președinte a construit gluma.

„Un cadru diabolic. Știa ce face și a lăsat pe altcineva să o spună, astfel încât să știm cu toții că este în regulă să râdem. Simt că asta îl va enerva și mai tare pe Drump. O capodoperă a trollingului”, a scris un utilizator.

Un alt comentator a făcut o comparație între experiența lui Obama și cea a lui Trump, afirmând că fostul președinte „a fost lector principal la Universitatea din Chicago, unde preda drept constituțional” și „a ținut cursuri timp de 12 ani pentru studenți ironici”.

„Donald Trump a vorbit cu un adolescent mai mult de cinci minute în ultimii... 50 de ani?”, a adăugat acesta.

Alți utilizatori au remarcat diferența dintre cei doi.

„Din nefericire, Trump are și darul nebulos al carismei, care îi atrage pe atât de mulți oameni să-l urmeze orbește, în ciuda munților de dovezi care arată de ce nu ar trebui. Ceea ce are Obama și îi lipsește lui Trump, însă, este farmecul!”, a comentat un utilizator Reddit.

„Obama l-ar distruge”

Unii utilizatori au dus gluma mai departe, imaginând un scenariu în care Obama și Trump s-ar putea confrunta în cursa pentru Casa Albă.

„Iată-l făcând campanie pentru alegerile de la jumătatea mandatului, ca președinte retras, în timp ce actualul președinte nici măcar nu poate fi deranjat să iasă pentru candidații propriului partid. Nebunie”, a scris un utilizator.

Un alt comentariu a dus scenariul și mai departe: „Dacă Trump mai candidează, atunci și Obama ar trebui să poată candida din nou.”

„Asta ar fi cuiul din sicriul ego-ului său. Obama l-ar distruge”, a fost replica unui alt utilizator.

Gluma lui Obama revine în atenție într-un an electoral important pentru Statele Unite. Pe 3 noiembrie 2026, americanii sunt chemați la urne pentru alegerile de la jumătatea mandatului, cunoscute drept „midterms”. La scrutin vor fi puse în joc toate cele 435 de mandate din Camera Reprezentanților, o treime dintre mandatele din Senat, precum și o parte dintre funcțiile de guvernatori și alte poziții locale și statale.

Un sondaj național realizat de Focaldata și publicat în septembrie arată că doar 33% dintre alegătorii înregistraţi din SUA aprobă activitatea lui Trump în calitate de preşedinte. Majoritatea celor chestionaţi şi-au exprimat dezaprobarea faţă de tarifele şi politica comercială a preşedintelui SUA, precum și faptul că Trump pare incapabil să pună capăt războiului cu Iranul, un conflict care, în ultimele şase luni, a dus la o creştere a costurilor de împrumut pentru SUA, precum şi a preţurilor la combustibil şi bunuri de consum.

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