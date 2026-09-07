 Trump susține că Luna este proprietate americană. Postarea sa a declanșat un val de reacții | adevarul.ro
search
Marți, 8 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Trump susține că Luna este proprietate americană. Postarea sa a declanșat un val de reacții

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Donald Trump a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale după ce a publicat pe Truth Social o serie de mesaje în care susține că Luna este proprietate americană.

trump
Donald Trump a generat din nou un val de reacții pe internet Foto: AFP

Președintele american a publicat duminică mai multe imagini și mesaje pe Truth Social, într-o serie de postări care au atras reacții ironice din partea utilizatorilor de pe internet.

Una dintre postări, realizată cu ajutorul inteligenței artificiale, a alimentat comparațiile cu personaje din filme de animație și a devenit rapid sursă de meme-uri.

Printre reacțiile apărute online s-au numărat numeroase meme-uri inspirate de seria de animație „Despicable Me”. Motivul este legat de unul dintre personajele principale ale filmelor, care, în mod comic, plănuiește să fure satelitul natural al Pământului.

Într-o altă postare, Trump a distribuit o imagine care prezintă conturul statului New Mexico. În imagine, denumirea „Mexico” este tăiată cu roșu, iar în locul ei apare cuvântul „America”.

Postarea a fost publicată la puțin peste o săptămână după ce Trump a anunțat din Biroul Oval că a depus documentele pentru redenumirea lacului Ontario în „Lake America”, în contextul disputei comerciale cu Canada.

Mesajul referitor la New Mexico a fost criticat pe rețelele sociale. Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, s-a alăturat reacțiilor și i-a transmis lui Trump, într-un mesaj pe X/Twitter: „Taci”.

Guvernatoarea statului New Mexico, Michelle Lujan Grisham, a criticat, la rândul său, postarea lui Trump, potrivit New York Post.

Trump a publicat, de asemenea, o imagine generată cu inteligența artificială care prezintă un model de uniformă pentru US Space Force. Imaginea include stema și stelele desemnate pentru uniformă.

Postarea a generat și ea reacții ironice pe internet, utilizatorii apelând inclusiv la referințe din universul „Star Wars” și la meme-uri asociate cu nazismul.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Ilie Năstase a înjurat jurnaliștii când a fost întrebat despre scandalul reclamat de soția lui la poliție
digi24.ro
image
Statul degeaba. O primărie are 7 angajați la mai puțin de 100 de locuitori. Milioane de lei, într-o comună aproape pustie
stirileprotv.ro
image
Filmul întâlnirii lui Bolojan cu șefa CCR. Cei doi au fost surprinși de camerele Parlamentului!
gandul.ro
image
Fost premier PSD, despre suspendarea lui Nicușor Dan: „Nu m-aș mira ca Bolojan și USR să VOTEZE”
mediafax.ro
image
Marian Copilu, transfer de la Real Madrid la CFR Cluj la 23:57! E campion european cu Spania. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Judecător CCR, politicieni și afaceriști cu probleme penale, zbor de lux la Mykonos: cine sunt cei 13 care au zburat cu avionul privat Embraer Legacy 600
libertatea.ro
image
George Simion și Dan Dungaciu, la pescuit alături de călugării de pe Muntele Athos. „Ne-au făcut mai întăriți pentru ce va urma”
digi24.ro
image
Toți ochii pe ea! » Reporterița care a „înnebunit” fanii din Formula 1: „Iată de ce Leclerc a terminat cursa de la Monza atât de repede”
gsp.ro
image
Anamaria Prodan a fost operată de urgență la Spitalul Floreasca
digisport.ro
image
Un bărbat din București a fost arestat din greșeală. Polițiștii l-au confundat cu adevăratul hoț
click.ro
image
Alexandru Nazare se căsătorește în weekend. Mireasa are 30 de ani și este o cântăreață de muzică populară apreciată în Maramureș
antena3.ro
image
Cum a ajuns „armata“ de 680.000 de angajaţi ai Volkswagen, cea mai mare din industria auto mondială, o povară mortală pentru afacere
zf.ro
image
Scuza procurorilor care au ținut închis 25 de zile un om nevinovat: Semăna cu adevăratul hoț
observatornews.ro
image
DOLIU în lumea filmului! Actorul iubit de români, găsit mort în propria locuință 😲
cancan.ro
image
Pensii militare: CCR a obligat Casa de Pensii să restituie unui pensionar impozitul reținut ilegal din pensie
newsweek.ro
image
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
prosport.ro
image
Hidroelectrica majorează prețul energiei de la 1 octombrie. Cât vor plăti în plus românii la factura de electricitate
playtech.ro
image
PAOK a contactat Universitatea Craiova! Subiectul discuției: transferul lui Ștefan Baiaram
fanatik.ro
image
Cine este Luca Niculescu, noul nume pe lista potențialilor premieri: fost ambasador la Paris și secretar de stat în MAE SURSE
ziare.com
image
Neverosimil: arestat pe loc, la 95 de ani! Ce i s-a găsit la controlul din avion
digisport.ro
image
Jo trăiește din nou fiorii iubirii! Imagini tandre din vacanță alături de noul ei iubit
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Deea Maxer și soțul ei și-au cumpărat casă, iar renovările sunt în toi. Locuința e mare, spațioasă și are etaj. Punctul de atracție este curtea foarteee mare / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Tradiții și obiceiuri de Nașterea Maicii Domnului. Ce e interzis să faci pe 8 septembrie
mediaflux.ro
image
El urmează să fie noul antrenor FCSB! „Suntem la ultimele discuții”
gsp.ro
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit
actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare”
actualitate.net
image
Nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Marie Mică. Semnificație și tradiții pe 8 septembrie
click.ro
image
A venit la școală ca pe covorul roșu. Cum s-a îmbrăcat o profesoară de română la deschiderea anului școlar
click.ro
image
Brigitte Pastramă, atac la adresa Ioanei Simion, în scandalul cu Ilie Năstase: „Cât de fățarnică poți fi, ca femeie?”
click.ro
film Marie Antoinette cy Kirsten Dunst foto profimedia 0911293064 jpg
„Paralizată de frică, și-a pierdut virginitatea”. Regina umilită de eșecul ei conjugal și-a consumat mariajul abia după 7 ani!
okmagazine.ro
Catherine de Medici cu Nostradamus, profimedia 0333573081 jpg
Când soțul nu i-a mai oferit nopți fierbinți, pasionale, Regina ranchiunoasă l-a înlocuit cu ceva mai... ezoteric, ce avea să-i aducă mai târziu sfârșitul
okmagazine.ro
Desen reprezentând o amputare nazală punitivă în timpul dinastiei Yuan
Prima dovadă a unei crude pedepse din China medievală, descoperită de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, alături de fiica lor în prima zi de școală. Cum au fost surprinși la festivitate
image
Nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Marie Mică. Semnificație și tradiții pe 8 septembrie

OK! Magazine

image
Familia regală britanică se pregătește de înmormântare, iar momentul este cât se poate de delicat