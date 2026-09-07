Trump susține că Luna este proprietate americană. Postarea sa a declanșat un val de reacții

Donald Trump a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale după ce a publicat pe Truth Social o serie de mesaje în care susține că Luna este proprietate americană.

Donald Trump a generat din nou un val de reacții pe internet Foto: AFP

Președintele american a publicat duminică mai multe imagini și mesaje pe Truth Social, într-o serie de postări care au atras reacții ironice din partea utilizatorilor de pe internet.

Una dintre postări, realizată cu ajutorul inteligenței artificiale, a alimentat comparațiile cu personaje din filme de animație și a devenit rapid sursă de meme-uri.

Printre reacțiile apărute online s-au numărat numeroase meme-uri inspirate de seria de animație „Despicable Me”. Motivul este legat de unul dintre personajele principale ale filmelor, care, în mod comic, plănuiește să fure satelitul natural al Pământului.

Într-o altă postare, Trump a distribuit o imagine care prezintă conturul statului New Mexico. În imagine, denumirea „Mexico” este tăiată cu roșu, iar în locul ei apare cuvântul „America”.

Postarea a fost publicată la puțin peste o săptămână după ce Trump a anunțat din Biroul Oval că a depus documentele pentru redenumirea lacului Ontario în „Lake America”, în contextul disputei comerciale cu Canada.

Mesajul referitor la New Mexico a fost criticat pe rețelele sociale. Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, s-a alăturat reacțiilor și i-a transmis lui Trump, într-un mesaj pe X/Twitter: „Taci”.

Guvernatoarea statului New Mexico, Michelle Lujan Grisham, a criticat, la rândul său, postarea lui Trump, potrivit New York Post.

Trump a publicat, de asemenea, o imagine generată cu inteligența artificială care prezintă un model de uniformă pentru US Space Force. Imaginea include stema și stelele desemnate pentru uniformă.

Postarea a generat și ea reacții ironice pe internet, utilizatorii apelând inclusiv la referințe din universul „Star Wars” și la meme-uri asociate cu nazismul.