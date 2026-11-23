Donald Trump urmează să participe duminică seară, 29 noiembrie, la cea de-a treia gală dedicată criptomonedei sale, organizată la clubul său de golf din Virginia. Evenimentul îi recompensează pe cei mai mari deținători ai monedei digitale $TRUMP.

Trump organizează o nouă gală pentru investitorii în moneda sa Foto: AFP

Cina va avea loc la Trump National Golf Club din Sterling, Virginia, și va include întâlniri cu mai multe personalități care îl susțin pe președintele american. Printre invitații anunțați pe site-ul evenimentului se numără campionul la box Floyd Mayweather, investitorul din emisiunea „Shark Tank” Kevin O’Leary, campionul NBA Tristan Thompson și mentalistul Lior Suchard, potrivit The Guardian.

Accesul la eveniment și beneficiile oferite sunt împărțite în funcție de valoarea deținerilor celor 185 de participanți care dețin moneda meme $TRUMP.

Un parfum Trump, un poster, un bilet „comemorativ” și un ceas Trump sunt rezervate pentru 120 dintre participanți. Cei mai mari 29 de investitori sunt invitați la o recepție VIP, în timp ce primii patru din clasament vor primi câte un ceas „TRUMP 18K Gold Watch”.

Trump a mai organizat două gale similare de când a preluat mandatul anul trecut. Ambele au provocat critici, democrații acuzându-l pe președinte și familia sa că își monetizează numele și influența prin diverse afaceri, inclusiv investiții și proiecte din domeniul criptomonedelor, în timp ce se află la putere.

Democrații amenință cu investigații și legi împotriva evenimentelor

După victoriile categorice obținute la alegerile de la jumătatea mandatului, democrații au promis că vor investiga posibilele conflicte de interese legate de averea personală a lui Trump și de activitățile sale comerciale din timpul președinției.

De asemenea, aceștia intenționează să promoveze o legislație care să interzică activități precum cina organizată în cadrul galei dedicate monedei meme.

„Această cină și mecanismul de punctaj par concepute cu grijă pentru a stimula investițiile în $TRUMP, permițându-i președintelui să abuzeze de puterea funcției sale pentru a se îmbogăți personal, așa cum a făcut pe parcursul întregului mandat”, se arată într-o scrisoare trimisă luna trecută de senatorul Adam Schiff și alți opt membri ai Senatului SUA.

Casa Albă nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Trump ar fi câștigat peste un miliard de dolari din afacerile cu criptomonede

De la revenirea la Casa Albă, Trump ar fi obținut peste un miliard de dolari din afacerile sale cu criptomonede, potrivit declarațiilor financiare publicate în iunie.

Președintele american a încasat peste 500 de milioane de dolari din vânzarea unor noi produse cripto prin intermediul companiei World Liberty Financial și alte aproximativ 600 de milioane de dolari din vânzarea unor monede meme de colecție, care îi poartă chipul.

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Trump a lansat moneda meme $TRUMP cu doar câteva zile înainte de ceremonia de învestire.

Potrivit declarației sale financiare din iunie, moneda meme i-a adus familiei Trump cel puțin 635 de milioane de dolari. În total, până în aprilie, familia ar fi obținut cel puțin 2,3 miliarde de dolari din cele patru principale afaceri ale sale din domeniul criptomonedelor, inclusiv din moneda meme.

Președintele deține, de asemenea, o participație într-o a cincea companie cu legături cu sectorul cripto, Trump Media & Technology Group, evaluată la aproximativ 430 de milioane de dolari.

Interesul pentru moneda meme a scăzut puternic

În ciuda beneficiilor oferite investitorilor, interesul pentru cina dedicată deținătorilor $TRUMP a scăzut considerabil. Valoarea cumulată a deținerilor participanților la concurs a coborât de la 148 de milioane de dolari în mai 2025 la 8,6 milioane de dolari pentru gala din această lună.

Mai mult de jumătate dintre portofelele digitale listate public în clasamentul participanților la evenimentul de duminică sunt asociate direct cu platforme de tranzacționare cripto care nu permit accesul utilizatorilor din SUA. Acest lucru indică posibile legături cu investitori străini, potrivit unei analize a datelor blockchain realizate pentru Reuters de organizația non-profit Public Citizen, care susține drepturile consumatorilor.

„Nici președintele, nici familia sa nu au fost și nu vor fi vreodată implicați în conflicte de interese”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, pentru Reuters, la începutul acestui an.

„Președintele Trump a transformat cu mândrie Statele Unite în capitala mondială a criptomonedelor prin intermediul unor măsuri executive”, a adăugat aceasta.

Și celelalte companii și proiecte ale familiei Trump asociate cu sectorul cripto au înregistrat scăderi de valoare, ajungând la minime istorice. Investitorii externi care au plasat bani în cele cinci principale proiecte cripto sau asociate acestui sector au pierdut, cumulat, peste 5 miliarde de dolari, potrivit unei analize Reuters.