Rezultatele alegerilor intermediare din SUA, o lovitură pentru afacerile lui Trump: acțiunile Trump Media și moneda TRUMP au scăzut

Pe măsură ce americanii își numără voturile la alegerile de la mijlocul mandatului, acțiunile companiei legate de Donald Trump și criptomoneda care îi poartă numele au pierdut din valoare.

Piața criptomonedelor a avut de suferit din cauza infrângerii republicanilor Foto: Shutterstock

Acțiunile Trump Media & Technology Group (TMTG), companie asociată președintelui american, s-au depreciat în tranzacțiile din afara orelor de bursă, după încheierea sesiunii principale din 3 noiembrie. În același timp, a scăzut și valoarea criptomonedei Official Trump (TRUMP). Căderea cotațiilor a venit odată cu primele rezultate ale scrutinului, când în unele state conduceau candidații democrați.

Potrivit Yahoo Finance, în sesiunea principală din 3 noiembrie acțiunile DJT au crescut cu 5,12%, până la 5,95 dolari, iar în tranzacțiile suplimentare au coborât la 5,88 dolari, cu 1,18% mai puțin.

Pe piața criptomonedelor, moneda meme Official Trump s-a depreciat. Potrivit CoinPaprika, la ora 01:26 UTC, pe 4 noiembrie, prețul ei era de circa 1,516 dolari, cu aproape 5% mai puțin față de ziua precedentă. În ultimele 24 de ore, cotația a oscilat între 1,506 și 1,617 dolari. Moneda a fost lansată în ianuarie 2025, înaintea învestirii lui Trump.

Ce face compania

Trump Media & Technology Group este o companie americană listată la bursa Nasdaq, sub simbolul DJT. Activul ei principal este rețeaua socială Truth Social, pe care Trump o folosește pentru a comunica cu susținătorii și a publica declarații politice. Compania dezvoltă și platforma de streaming Truth+, axată pe conținut video, și diviziunea financiară Truth.Fi, dedicată serviciilor financiare și produselor de investiții.

Compania are legături financiare directe cu Trump, deși acesta este președinte al SUA. Potrivit Reuters, trustul familiei Trump deține circa 41% din acțiunile Trump Media. Din această cauză, variațiile valorii de piață a companiei pot influența valoarea activelor asociate președintelui. Scăderea cotației nu înseamnă însă automat o modificare de aceeași mărime a veniturilor sale personale: rezultatul real depinde de valoarea pachetului de acțiuni și de alți factori.

Potrivit Reuters, pe fondul primelor succese ale democraților, contractele futures pe indicele S&P 500 au scăzut cu 0,8%, iar cele pe Nasdaq cu 1,8%. Investitorii se tem, se pare, că trecerea Congresului sub controlul democraților ar putea adânci confruntarea politică, ar îngreuna adoptarea legilor și ar influența reglementarea sectorului tehnologic și a celui al criptomonedelor.