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Familia Trump prosperă pe zi ce trece. A obținut 500 de milioane de dolari dintr-o afacere cripto, în timp ce investitorii au pierdut aproape tot

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Familia Trump a obţinut aproximativ 500 de milioane de dolari după ce compania listată la Nasdaq Alt5 Sigma, redenumită ulterior AI Financial Corp., a cumpărat tokenuri emise de World Liberty Financial, afacerea cripto fondată de Eric Trump, Donald Trump Jr. şi alţi parteneri. 

Doanld Trump și familia sa prosperă
Familia lui Donald Trump FOTO: Shutterstock

Compania AI Financial Corp. a devenit un exemplu al riscurilor asociate investiţiilor în afaceri cripto legate de familia preşedintelui american Donald Trump, după ce valoarea acţiunilor sale s-a prăbuşit cu aproximativ 93% în mai puţin de un an de la încheierea unei tranzacţii de 1,5 miliarde de dolari cu World Liberty Financial, scrie News.

În august 2025, Alt5 Sigma a anunţat că va cumpăra tokenuri WLFI emise de World Liberty Financial. Pentru finanţarea operaţiunii, compania a atras 750 de milioane de dolari de la investitori şi a emis noi acţiuni, folosind fondurile pentru achiziţia activelor digitale.

Potrivit documentelor publicate de World Liberty Financial, familia Trump avea dreptul la aproximativ 75% din veniturile generate de vânzarea tokenurilor, ceea ce înseamnă că a încasat aproximativ 500 de milioane de dolari din tranzacţie, după deducerea unor cheltuieli şi comisioane.

La momentul anunţării acordului, acţiunile Alt5 Sigma se tranzacţionau la aproape 9 dolari. În prezent, titlurile AI Financial valorează aproximativ 0,66 dolari, iar compania riscă să fie exclusă de la tranzacţionare pe Nasdaq dacă nu reuşeşte să îşi readucă preţul acţiunii peste pragul minim impus de bursă.

Problemele nu se opresc aici. AI Financial a avertizat recent investitorii că există îndoieli semnificative privind capacitatea companiei de a-şi continua activitatea în următoarele 12 luni. În primul trimestru al anului, valoarea tokenurilor WLFI deţinute de companie s-a redus cu aproximativ 348 de milioane de dolari, iar pasivele au depăşit activele.

Mai multe organizaţii de supraveghere şi foşti oficiali din domeniul reglementării financiare au cerut autorităţilor americane să analizeze tranzacţia şi modul în care compania şi-a informat investitorii. Criticii susţin că există numeroase semne de întrebare privind transparenţa şi guvernanţa corporativă a societăţii.

Casa Albă a respins însă orice acuzaţie de conflict de interese, precizând că activele preşedintelui sunt administrate printr-un trust controlat de copiii săi şi că nu există nicio incompatibilitate între funcţia prezidenţială şi afacerile familiei.

În prezent, capitalizarea bursieră a AI Financial este de aproximativ 89 de milioane de dolari, în timp ce valoarea tokenurilor WLFI deţinute de companie a scăzut cu circa 72% faţă de nivelul la care au fost achiziţionate.

Investitorii care au pariat pe succesul afacerii cripto asociate familiei Trump se confruntă astfel cu unele dintre cele mai mari pierderi înregistrate pe piaţa activelor digitale în ultimul an.

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