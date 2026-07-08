Analiză 140 de companii lansează Open USD, noul gigant cripto. România încă nu are o lege pentru monedele virtuale

Lansarea Open USD, un stablecoin susținut de peste 140 de companii, arată că marile firme din finanțe și tehnologie tratează monedele digitale ca infrastructură pentru plăți, nu ca un experiment. În timp ce Statele Unite accelerează dezvoltarea sectorului cripto, inclusiv printr-o legislație favorabilă și sprijin politic din partea președintelui Donald Trump, România încă nu are cadrul legal necesar pentru aplicarea regulamentului european MiCA.

Peste 140 de companii, printre care Visa, Mastercard, American Express, Coinbase, Ripple, Stripe, BlackRock, BNY, Standard Chartered, US Bank, Solana, Crypto.com și OKX, au anunțat că vor lansa Open USD, un nou stablecoin destinat plăților și transferurilor internaționale.

Proiectul este coordonat de Open Standard, o organizație independentă creată special pentru administrarea monedei digitale. Ideea este simplă: companiile care mută volume mari de dolari să poată emite și răscumpăra stablecoin-ul fără comisioane și fără limite de volum, reducând costurile transferurilor transfrontaliere.

Spre deosebire de alte proiecte din industrie, Open USD nu va fi controlat de o singură companie. Guvernanța va fi asigurată de un consiliu format din partenerii proiectului, iar veniturile generate de rezervele care garantează moneda vor rămâne, în mare parte, la participanți.

CEO-ul Open Standard, Zach Abrams, descrie proiectul drept „un stablecoin construit pentru economia internetului, proiectat chiar de companiile care îl folosesc”., potrivit news.bitcoin.com.

Stablecoin-urile devin infrastructură pentru economia digitală

Importanța proiectului nu stă doar în lansarea unei noi monede digitale, ci în numele celor care o susțin.

Visa și Mastercard văd stablecoin-urile ca o extensie a infrastructurii globale de plăți, Stripe intenționează să transforme Open USD în stablecoin-ul implicit al platformei sale, iar Coinbase consideră că monedele stabile reprezintă cea mai importantă evoluție din domeniul plăților în prezent.

BlackRock estimează că piața globală a stablecoin-urilor ar putea ajunge la aproximativ 1.500 de miliarde de dolari până în 2030, semn că marile instituții financiare nu mai tratează activele digitale ca pe un produs de nișă, ci ca pe o componentă a sistemului financiar viitor.

SUA accelerează dezvoltarea industriei crypto

Lansarea Open USD vine într-un context în care Statele Unite încearcă să devină centrul global al industriei cripto.

Administrația președintelui Donald Trump s-a poziționat favorabil dezvoltării activelor digitale și a susținut adoptarea unui cadru legislativ dedicat stablecoin-urilor. În ultimul an, administrația americană a promovat măsuri menite să ofere claritate juridică industriei și să încurajeze dezvoltarea proiectelor blockchain pe teritoriul SUA.

Pentru marile companii financiare, existența unui cadru de reglementare este esențială. Băncile, procesatorii de plăți și administratorii de active sunt dispuși să investească în infrastructură blockchain doar atunci când regulile sunt clare și predictibile.

România încă nu poate aplica regulamentul european MiCA

În timp ce Statele Unite dezvoltă noi proiecte și își consolidează legislația privind activele digitale, România se confruntă cu o problemă diferită: nu are încă actul normativ care să permită aplicarea regulamentului european MiCA.

De la 1 iulie 2026, platformele de tranzacționare a criptomonedelor trebuie să obțină autorizație MiCA pentru a opera cu drepturi depline în Uniunea Europeană. Totuși, în România, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) nu poate nici măcar primi cereri de autorizare, deoarece nu a fost desemnată oficial ca autoritate competentă prin legislația națională.

Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul de ordonanță care transpune în legislația românească măsurile de aplicare a regulamentului european, însă acesta nu a fost adoptat. Proiectul a intrat în primă lectură în Guvern în luna aprilie, dar procesul legislativ s-a blocat după schimbările politice și căderea Executivului. În prezent, Guvernul interimar nu poate adopta ordonanțe, iar Parlamentul se află în vacanță parlamentară.

Consecința este că România nu poate autoriza furnizori de servicii crypto și nu poate deveni una dintre jurisdicțiile europene din care marile platforme să deservească întreaga piață a Uniunii Europene.

Mai mult, Comisia Europeană a declanșat deja procedura de infringement împotriva României pentru neadoptarea legislației interne necesare aplicării regulamentului MiCA.