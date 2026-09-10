Trump le promite americanilor câte 5.000 de dolari dacă republicanii câștigă alegerile

Donald Trump le promite americanilor câte 5.000 de dolari dacă republicanii vor câștiga alegerile legislative din noiembrie. Președintele SUA a făcut anunțul în timpul unui discurs de aproape două ore, susținând că plata va fi posibilă datorită „succesului economic” al administrației sale.

Președintele SUA Donald Trump Foto: AFP

Anunțul a fost făcut miercuri, la Dallas, în cadrul convenției republicane dedicate alegerilor de la jumătatea mandatului. Trump a prezentat suma drept un „dividend” acordat americanilor și a legat posibilitatea plății de ceea ce el a descris drept succesul economic al administrației sale.

„Dacă republicanii câștigă, câștigați și voi împreună cu noi și primiți 5.000 de dolari”, a declarat Trump, notează The Guardian.

Președintele american a precizat că există o singură condiție pentru folosirea banilor: trebuie cheltuiți în Statele Unite. Trump nu a oferit, însă, detalii privind modul în care ar urma să fie finanțată măsura sau cum ar fi pusă în aplicare.

Propunerea ar putea avea un cost de peste 1.000 de miliarde de dolari, potrivit Associated Press, iar legalitatea și fezabilitatea financiară a planului sunt neclare.

Trump le cere americanilor să voteze „ca și cum ar fi pe buletinul de vot”

Discursul lui Trump, care a durat aproape două ore, a fost în mare parte centrat pe alegerile din noiembrie și pe necesitatea ca republicanii să păstreze controlul asupra Congresului.

„Așa că vă cer să vă prefaceți că sunt pe buletinul de vot. Doar încă o dată”, le-a spus Trump alegătorilor.

Președintele american a avertizat că o victorie a democraților ar însemna pierderea reducerilor de taxe, slăbirea securității frontierei și diminuarea averii americanilor.

Trump i-a atacat dur pe democrați, pe care i-a acuzat că reprezintă o formă de „comunism” și a susținut că Statele Unite trebuie să evite o victorie a partidului rival.

„Vom învinge comunismul în America”, a declarat președintele.

Convenția de la Dallas are loc într-un moment dificil pentru republicani. Partidul riscă să piardă controlul asupra Camerei Reprezentanților, iar popularitatea lui Trump este una dintre principalele probleme cu care se confruntă candidații republicani.

În discursul său, Trump a susținut că administrația sa a avut „cei mai de succes doi ani” din punct de vedere economic și a încercat să transforme alegerile de la jumătatea mandatului într-un referendum asupra propriului mandat.