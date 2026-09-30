Ce trebuie să facă elevii și studenții după 18 ani dacă sistemul îi arată neasigurați la sănătate

Dacă ești elev, student sau doctorand, ai împlinit 18 ani și descoperi că nu mai figurezi ca fiind asigurat la sănătate ai de îndeplinit o procedură. Deși datele ar trebui să se actualizeze automat, sunt situații în care apar neclarități.

Elevii și studenții încă mai descoperă că sistemul informatic nu s-a actualizat automat Foto: Shutterstock

Elevii, studenții și doctoranzii cu vârsta între 18 și 26 de ani sunt asigurați la sănătate fără plata contribuției. Sunt însă situații în care, după ce au împlinit 18 ani, tinerii se pot trezi că figurează în baza de date pe care o folosesc furnizorii de servicii medicale ca neasigurați. Aceste situații nu ar trebuie să existe, pentru că baza de date, în mod normal, se actualizează automat. Dacă însă se întâmplă, cei aflați în această situație au de îndeplinit o procedură relativ simplă.

Potrivit Casei de Asigurări de Sănătate Olt, elevii, studenții și doctoranzii cu vârsta cuprinsă între 18 si 26 de ani că beneficiază de asigurare de sănătate, fără plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, cu condiția să nu realizeze venituri, iar pentru menținerea calității de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate este necesară actualizarea situației acestora în evidențele Casei de Asigurări de Sănătate Olt.

„În mod obișnuit, validarea calității de asigurat se realizează automat, în baza protocolului încheiat între Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Ministerul Educației. Cu toate acestea, pot exista situații în care informațiile privind statutul de elev, student sau doctorand nu sunt transmise sau actualizate în timp util.

În aceste cazuri, pentru evitarea situațiilor în care accesul la serviciile medicale decontate poate fi afectat, tinerii sunt îndrumați să transmită documentele justificative către Casa de Asigurări de Sănătate Olt în vederea actualizării datelor în evidențele instituției”, au precizat reprezentanții CJAS Olt.

Două documente necesare

Pentru actualizarea calității de asigurat sunt necesare următoarele documente, acestea urmând să fie transmise către CJAS:

• act de identitate;

• document justificativ privind calitatea de elev/student/doctorand, valabil pentru anul școlar/universitar în curs (adeverință eliberată de instituția de învățământ sau după caz, carnetul de elev/student vizat pentru anul în curs).

Către Casa de Asigurări de Sănătate Olt aceste documente pot fi transmise inclusiv electronic, caz în care adresa comunicată este: casot.fax1@gmail.com.

Documentele pot fi de asemenea trimise prin WhatsApp, la numărul: 0728328348, dar pot fi depuse și fizic, la ghișeul Casei de Asigurări de Sănătate Olt.

Dacă ești dintr-un alt județ și te confrunți cu o astfel de problemă, poți lua legătura cu reprezentanții CJAS (găsești date de contact pe internet) pentru a afla ce posibilități ai la dispoziție.