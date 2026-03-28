„Plătești ca să joci”: Planul radical a lui Trump pentru NATO, care ar putea limita dreptul de vot al unor țări și afecta aplicarea Articolului 5

Donald Trump pune presiune fără precedent pe NATO, amenințând cu schimbarea regulilor fundamentale ale Alianței. Liderul de la Washington vrea ca statele care nu investesc masiv în apărare să fie eliminate din deciziile-cheie.

Președintele SUA, Donald Trump, analizează o posibilă reorganizare a NATO, într-un demers care ar putea schimba fundamental modul de funcționare al Alianței.

Potrivit unei analize publicate de The Telegraph, liderul american ia în calcul introducerea unui sistem de tip „plătești ca să joci”, care ar penaliza statele ce nu respectă noile praguri de cheltuieli pentru apărare.

Concret, planurile discutate în cercurile apropiate administrației americane ar prevedea ca statele membre care nu alocă cel puțin 5% din PIB pentru apărare să fie excluse din procesul decizional al Alianței. Această măsură ar putea afecta participarea lor la decizii privind extinderea NATO, misiunile comune sau chiar aplicarea Articolului 5, care vizează apărarea colectivă.

Surse citate de publicația britanică susțin că nemulțumirea Washingtonului față de aliații europeni este în creștere, în special după refuzul unor state de a sprijini inițiativele militare americane în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

„Nicio țară care nu alocă 5% nu ar trebui să aibă un cuvânt de spus în viitorul NATO”, a declarat un oficial apropiat administrației.

Deși aceste propuneri nu au fost prezentate oficial la sediul NATO de la Bruxelles, mai mulți diplomați au confirmat că ideea unui astfel de model a fost discutată în cadrul unor întâlniri informale.

Inițiativa reflectă o abordare mai dură a administrației Trump față de partenerii din Alianță, pe fondul percepției că povara securității este distribuită inegal.

În paralel, liderul american și-a intensificat criticile la adresa NATO, descriind reacția alianței la solicitările SUA drept un „test” care nu a fost trecut.

Donald Trump a amenințat vineri, 27 martie, că Statele Unite ar putea să nu vină în sprijinul NATO în caz de conflict, reproșând aliaților că nu au răspuns solicitărilor Washingtonului pentru securizarea strâmtorii Ormuz.

„Cheltuim sute de miliarde de dolari pe an pentru NATO, sute de miliarde, pentru a-i proteja, și am fi fost mereu alături de ei, dar acum, având în vedere acțiunile lor, presupun că nu mai trebuie să fim, nu-i așa?”, a adăugat președintele american.

În acest context tensionat, analiștii avertizează că o astfel de reformă ar putea provoca diviziuni majore în interiorul NATO și ar pune sub semnul întrebării principiile fundamentale ale solidarității între statele membre.