Trump, anunț surprinzător despre războiul cu Iranul: „Se va încheia imediat după alegeri”. Ce se va întâmpla cu prețul petrolului

Președintele american Donald Trump susține că războiul cu Iranul se va încheia „imediat după alegerile” legislative din Statele Unite, programate pentru 3 noiembrie. Declarația vine în contextul intensificării confruntărilor dintre cele două tabere, care au împins prețul petrolului Brent peste pragul de 100 de dolari pe baril.

Președintele Donald Trump Foto: FOTO: AFP

Trump a făcut afirmațiile miercuri, înainte de a pleca spre Dallas, unde urma să participe la convenția republicană dedicată alegerilor de la jumătatea mandatului.

„Cred că războiul se va încheia imediat după alegeri pentru că nu mai pot rezista. Sunt disperați să încerce să influențeze alegerile”, a declarat Trump.

Președintele american a legat direct evoluția conflictului de prețul petrolului. Potrivit acestuia, imediat după scrutin, cotațiile vor începe să scadă.

„Imediat după alegeri, prețurile petrolului vor scădea”, a spus Trump, precizând că prețurile ridicate ar putea persista până atunci, potrivit AP.

Petrolul a trecut de 100 de dolari

Declarațiile lui Trump au fost făcute într-un moment în care piețele petroliere sunt puternic afectate de escaladarea conflictului. Petrolul Brent a urcat cu peste 3% miercuri și a depășit 100 de dolari pe baril pentru prima dată din luna iulie. La închiderea ședinței, cotația Brent a ajuns la 101,21 dolari pe baril.

Creșterea este alimentată în special de temerile privind aprovizionarea mondială cu petrol, după intensificarea atacurilor în zona Strâmtorii Ormuz. Prin această rută trecea, înaintea conflictului, aproximativ o cincime din petrolul mondial.

Iranul a afirmat miercuri că a atacat zece nave în apropierea Strâmtorii Ormuz, după ce Statele Unite au distrus cinci petroliere iraniene.

Washingtonul și Teheranul au continuat astfel schimburile de atacuri, iar incertitudinea privind traficul maritim a crescut presiunea asupra pieței petroliere.

Conflictul a ajuns în cea de-a șaptea lună, iar prețurile ridicate la carburanți pun presiune asupra administrației americane înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului.