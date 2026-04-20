search
Luni, 20 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Sfârșitul Rusiei poate veni de unde se așteaptă mai puțin. Generalul Ben Hodges dezvăluie ce aliat l-ar trăda pe Putin

0
0
Publicat:

Generalul (r) Ben Hodges, omul care a comandat în trecut armata SUA din Europa, susține că Rusia se află la apusul puterii sale și ar putea deveni oricând o pradă pentru China. Deocamdată, însă, Beijingul are nevoie de ruși, iar din acest motiv nu pune capăt așa-numitei alianțe.

Vladimir Putin neglijează pericolul din direcția Chinei. FOTO: EPA EFE

Generalul (r) Ben Hodges, omul care a comandat între 2011 și 2017 armata americană din Europa, a apărut în podcastul găzduit de Christoph Müller pentru susținerea Ucrainei și a democrației. Mai jos poate fi văzut acest podcast.

Generalul Hodges, recunoscut pentru optimismul său și pentru apropierea de partidul democrat din Statele Unite, nu a ratat ocazia să-l critice pe Donald Trump și s-a referit inclusiv la războiul din Iran. El a susținut că șeful statului american a eșuat deja în Iran și că Donald Trump s-a înconjurat de consilieri incompetenți sau care se tem să-l contrazică. Pe de altă parte, generalul Ben Hodges și-a exprimat speranța că Statele Unite nu vor decide un atac terestru în Iran, care nu ar avea nicio șansă de reușită.

China pândește momentul propice

Cel mai interesant subiect abordat de cei doi a fost însă alianța dintre Rusia și China. Generallul Hodgesc nu crede că cele două state au o relație care să le situeze pe picior de egalitate. China vede Rusia mai degrabă ca pe un „partener junior” sau un „frate mai mic”, fiind interesată în principal de resursele energetice, mai exact de petrolul și gazele Rusiei, precum și de rutele comerciale prin Arctica. De fapt, China ar avea nevoie de rezervele Rusiei și doar acest lucru o reține să atace Rusia pentru a recupera teritoriile care consideră că i se cuvin.

„Cred că Rusia nu s-ar putea proteja cu adevărat dacă ar trebui să o facă împotriva Chinei care ar revendica... acum, din nou, cred că China nu urmărește asta în acest moment”, a spus generalul.

În opinia sa, Rusia și China nu sunt cu adevărat aliate. De fapt, mai spune generalul, Beijingul nu privește Federația Rusă ca pe un adevărat aliat și nici nu o tratează ca pe o egală. Evident, chinezii vor continua să profite de avantajele pe care le au din această relație, motiv pentru care nu o intenționează să renunțe la ea, cel puțin într-un viitor previzibil. De fapt, China ar fi cu gândul la teritoriile din Estul Federației Ruse pe care le consideră de drept ca fiind ale sale. Cu toate acestea, Beijingul nu are în acest moment niciun plan pe termen scurt și mediu pentru a și le recupera.

Primele teste esențiale pentru noua Ungarie. Profesor român de la Oxford: „Va trebui să precizeze viitorul raport cu Rusia”

Rusia și China sunt aliate doar pe hârtie

Acest lucru nu înseamnă că pe termen mediu Rusia este în siguranță, sugerează generalul Hodges. De altfel, China este recunoscută pentru politica sa externă pragmatică, dar și pentru faptul că are întotdeauna proiecte pe termen lung și foarte lung pe care nu se grăbește niciodată să le evidențieze.

„Nu am crezut niciodată cu adevărat că Rusia și China au fost aliate. Am crezut întotdeauna că China a văzut Rusia ca pe partenerul lor junior sau ca pe fratele mai mic. China are nevoie, evident, de petrol și gaze din Rusia și, pe măsură ce Arctica se schimbă și devine tot mai navigabilă pentru navele comerciale chineze, chinezii au un interes, desigur, în ceea ce se întâmplă în Rusia, dar nu cred că îi privesc ca pe un aliat. Cred că acolo unde văd interese comune vor colabora, altfel cred că China și-ar dori cu adevărat să își stabilească o reputație de superputere de încredere, constantă și stabilă, mai ales că majoritatea lumii îl vede acum pe președintele Trump ca fiind instabil și nesigur”, a mai afirmat generalul.

El consideră că puterea Rusiei apune, iar odată cu asta și influența Kremlinului scade în Europa de Est și nu numai. Pentru aceasta, generalul invocă exemplele Republicii Moldova și a Ungariei, unde forțele politice susținute mai mult sau mai puțin de Moscova au eșuat.

Federația Rusă a ajuns la apusul puterii sale

„Acest lucru evidențiază faptul că influența rusă este redusă dramatic. Știi, Rusia a eșuat în Moldova, a eșuat în Ungaria, nu a făcut nimic pentru a-și ajuta fostul aliat în Venezuela, Iran... Nu pot spune cât de mult ajutor primește Iranul de la Rusia, dar există ceva cu siguranță, însă influența rusă pare să fi suferit o lovitură destul de mare, de asemenea”, a adăugat el.

Mai departe, generalul s-a referit la războiul din Ucraina și a afirmat că trupele Kievului pun mari probleme Rusiei. Europa și nu numai ar trebui în acest moment să crească sprijinul acordat Ucrainei, susține generalul.

„Cea mai mare dezvoltare însă este capacitatea Ucrainei de a distruge infrastructura de petrol și gaze a Rusiei, în special capacitatea Rusiei de a exporta petrol și gaze. Pentru mine, aceasta este calea spre victorie pentru Ucraina. Dacă pot continua să facă asta, atunci devine cu adevărat dificil pentru Rusia să susțină războiul”, a mai afirmat generalul Ben Hodges.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andreea Marinescu, dezvăluiri din mariajul cu un comisar criminalist: „Ne acordăm momente de liniște și facem bine”
image
Cum arată grădina Andreei Bănică. Imaginile cu care cântăreața și-a surprins plăcut fanii

OK! Magazine

image
Prinții de Wales, 15 ani de mariaj rigid? Ce s-a întâmplat în cele câteva luni în care au fost despărțiți

Click! Pentru femei

image
Viața se îmbunătățește vizibil pentru trei zodii în săptămâna 20–26 aprilie 2026, dar calmul rămâne esențial

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în imagine? Iată ce arată despre tine!