Reacția unui fost comandant american în Europa după decizia SUA de a anula detașarea trupelor în Polonia

Un fost comandant suprem al forțelor americane din Europa, Ben Hodges, s-a arătat „nedumerit” de decizia SUA de a opri rotația planificată a unor trupe în Polonia.

Acesta a declarat pentru TVP World că decizia Departamentului Apărării a fost luată fără o comunicare clară privind strategia generală, surprinzând nu doar Polonia sau ceilalți aliați NATO, ci și Congresul american.

„Modul în care a fost făcut acest anunț pare acum foarte haotic”, a spus Hodges. „Ei plănuiau de un an să includă o brigadă blindată ca parte a forței de descurajare”, a explicat el.

Ben Hodges a criticat lipsa unei strategii clare în spatele deciziei SUA și s-a arătat nemulțumit de retorica administrației Trump privind NATO, inclusiv de declarațiile secretarului de stat Marco Rubio.

„Am fost surprins și dezamăgit de lipsa de înțelegere a multor oameni din această administrație în ceea ce privește NATO, inclusiv a secretarului Rubio, care ar trebui să știe mai bine”, a spus el.

„Din fericire, Congresul susține alianța. Această administrație nu arată că înțelege corect NATO și de ce este în interesul nostru”, a adăugat generalul.

Acesta consideră că SUA vor regreta reducerea sprijinului pentru Ucraina, susținând că Kievul va câștiga războiul.

Miercuri, Polonia s-a trezit luată prin surprindere de decizia neașteptată a Pentagonului de a anula o planificată desfășurare de trupe americane pe teritoriul său.

Însă, potrivit unor surse din cercul de apropiați ai șefului Marelui Stat Major polonez, generalul Wiesław Kukuła, avertismentul de la Washington sosise încă de la începutul săptămânii, însă esajul a rămas blocat în sistemul securizat de e-mail al generalului.

Mesajul transmis la începutul săptămânii trecute anunța că armata SUA suspendă rotația planificată a peste 4.000 de militari dintr-o brigadă blindată (mai exact, Brigada 2 Blindată a Diviziei 1 Cavalerie din Texas).

„Ceea ce s-a întâmplat la sediul central este un haos organizațional tipic”, a declarat sub protecția anonimatului o sursă militară poloneză.

Purtătorul de cuvânt al Statului Major, colonelul Marek Pietrzak, a respins însă vehement aceste acuzații, declarând scurt: „Nu s-a primit nicio informație luni. Schimbați-vă sursele”.

Cu toate acestea, surse interne insistă că notificarea — un mesaj formal, de o singură frază, trimis prin canalele de rutină — se afla deja în sistem.