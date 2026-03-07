search
Sâmbătă, 7 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Probabil că va fi numit Al Treilea Război Mondial peste 10 ani”. Ce spune Generalul Ben Hodges despre conflictul din Iran

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Ultima actualizare:

„Probabil că va fi numit Al Treilea Război Mondial peste 10 ani”, spune generalul Ben Hodges, fost comandant al Armatei SUA în Europa, într-un podcast despre războiul din Iran. Escaladarea conflictului dintre SUA și Iran ridică întrebări majore despre direcția strategică a Washingtonului.

Clădiri afectate de un atac aerian în Iran FOTO Profimedia
Clădiri afectate de un atac aerian în Iran FOTO Profimedia

Într-un episod al podcastului Trump Report, generalul american Ben Hodges avertizează că lumea ar putea privi retrospectiv această perioadă drept începutul unui război mult mai amplu.

„Probabil că va fi numit Al Treilea Război Mondial peste 10 ani, când istoricii se vor uita înapoi la asta”, spune generalul Ben Hodges, fost comandant al Armatei SUA în Europa. „Cred că este corect să spunem că acesta este un conflict global și ar trebui să gândim strategic despre asta”, completează acesta.

Discuția pornește de la imagini spectaculoase care au făcut înconjurul lumii: o navă de război iraniană scufundată de un submarin american. Pentru Hodges, momentul a avut un impact simbolic puternic.

„Când am văzut videoclipul, mi-a amintit imediat de lucruri din Al Doilea Război Mondial”, spune el. „Nu știu dacă ‘șocant’ este cuvântul potrivit, dar am avut reacția: wow, nu am mai văzut așa ceva în viața mea.”

Chiar dacă succesul militar este evident, generalul ridică o întrebare fundamentală: care este de fapt scopul războiului?

Nu este clar”, spune Hodges. „Am auzit multe justificări: să împiedicăm Iranul să obțină arme nucleare, să oprim rachetele balistice, să blocăm sprijinul pentru terorism sau să protejăm protestatarii. Toate sunt lucruri bune, dar puse laolaltă nu reprezintă un obiectiv strategic final”, arată acesta.

În lipsa unei direcții clare, avertizează el, planificarea militară devine extrem de dificilă.

Dacă nu ai un scop final, ajungi în situații pe care nu le-ai anticipat sau pe care ai vrut să le eviți, cum ar fi trimiterea de trupe pe teren”, spune generalul.

Un război care se poate extinde rapid

Deși Washingtonul insistă că nu va exista o intervenție terestră majoră, Hodges consideră că scenariul este improbabil mai ales din motive politice interne:

Baza politică a președintelui este puternic împotriva acestui lucru.(..) Acesta este exact genul de război despre care Trump a spus că nu îl va începe niciodată”.

În schimb, conflictul riscă să se extindă regional. În doar câteva zile, explozii și atacuri au fost raportate în Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain, Azerbaidjan, Cipru și Beirut.

„Ca întotdeauna, inamicul are și el un cuvânt de spus”, subliniază Hodges.

Chiar și după eliminarea liderului suprem iranian, generalul nu crede că structura de putere a Iranului a fost cu adevărat destabilizată:

„Nu sunt sigur că liderul suprem era de fapt liderul real”, spune el. „Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice este adevărata putere în Iran.”

Pentru IRGC, victoria ar putea avea o definiție simplă, supraviețuirea: „Dacă supraviețuiesc, vor crede că au câștigat războiul, pentru că Statele Unite și Israelul nu au reușit să îi elimine.”

Strâmtoarea Hormuz – punctul de presiune

Una dintre cele mai importante arme strategice ale Iranului rămâne controlul asupra Strâmtorii Hormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume.

Acesta este punctul de presiune suprem împotriva Occidentului”, spune Hodges.

În timp ce SUA sunt aproape autosuficiente energetic, alte puteri globale depind masiv de petrolul din Golful Persic.

„China depinde cu adevărat de petrolul și gazele care vin de acolo”, explică el. „Dacă fluxul este perturbat, creează o problemă strategică pentru Beijing.”

Dar efectele nu sunt simple: „Creșterea prețului petrolului este un beneficiu pentru Rusia, care este disperată după venituri din exporturi.”

Diferențe între SUA și Israel

Hodges vede și o posibilă divergență între obiectivele Washingtonului și cele ale Israelului:

„Israelienii ar putea vedea acest moment ca pe o oportunitate unică într-o generație. (..) Dacă aș fi planificator israelian, m-aș gândi că acum putem distruge complet IRGC și rețelele sale.”

Citește și: Vladimir Putin amenință Europa cu un război al gazelor. Liderul de la Kremlin încearcă să transforme blocarea Strâmtorii Ormuz într-o armă

În schimb, strategia americană pare mai flexibilă – sau mai neclară.

„Președintele nu a identificat clar scopul final”, afirmă Hodges. „A vorbit despre obiective, dar obiectivele nu sunt același lucru cu un scop final.”

Această ambiguitate îi oferă însă lui Trump libertate politică. „Îi oferă flexibilitatea să spună: am distrus asta și asta, declar victoria și plecăm.”

Aliații, o problemă neașteptată

Generalul avertizează că tensiunile cu aliații occidentali pot complica operațiunile militare.„Administrația a arătat în repetate rânduri dispreț față de aliați”, spune el. „Și acum sunt surprinși că unele țări nu sunt atât de dornice să permită folosirea bazelor lor militare.”

Relația cu Marea Britanie rămâne totuși solidă la nivel militar și de intelligence.

„Relațiile dintre națiuni sunt mult mai mult decât între Biroul Oval și Downing Street”, spune Hodges.

O piesă dintr-un conflict global

Pentru fostul comandant american, conflictul cu Iranul nu poate fi analizat izolat. El face parte dintr-un sistem mai larg de rivalități geopolitice. „Există deja un conflict global”, afirmă Hodges.

Citește și: Conflictul din Orientul Mijlociu ar putea opri exporturile de energie din Golf. Țițeiul ar putea ajunge la 150 de dolari/baril

El enumeră legăturile dintre marile puteri: Rusia în război cu Ucraina și într-un conflict hibrid cu Europa; Iranul sprijinind Rusia și grupările militante din Orientul Mijlociu; Coreea de Nord furnizând muniție și tehnologie; China susținând indirect Rusia și cooperând cu Iranul.

Aceste lucruri sunt conectate”, spune el. „Dacă Ucraina ar învinge Rusia, Iranul ar deveni mai izolat, iar China ar primi un mesaj clar de descurajare.

Un război fără final clar

În final, generalul revine la problema centrală: lipsa unei strategii coerente. „Prima mea întrebare este mereu aceeași: ce vrem să se întâmple la final?”, spune Hodges.

Fără acest răspuns, avertizează el, fiecare nouă operațiune militară riscă să creeze mai multă instabilitate decât soluții.

„Să creezi doar tulburări în Iran nu este o strategie”, concluzionează generalul. „Trebuie să știm exact ce rezultat strategic urmărim.”

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cât de pregătiți sunt americanii și aliații lor pentru un conflict prelungit în Iran și de ce apare Ucraina în ecuație
digi24.ro
image
Fane Văncică, reținut pe Aeroportul Otopeni. Ar fi cerut „taxă de protecție” de 25.000 de lei de la un om de afaceri - Surse
stirileprotv.ro
image
Schimbare ora de vară 2026 | Trecem mai devreme anul acesta. Pe ce dată dăm ceasurile înainte
gandul.ro
image
Cum a reacționat Trump la rapoartele că Rusia oferă Iranului informații pentru a ținti forțele SUA
mediafax.ro
image
Ştefan Târnovanu pleacă de la FCSB! Giovanni Becali a făcut anunţul: „Îi aduc ofertă”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Președintele Universității Titu Maiorescu, achitat pentru șantaj. Iosif Urs, către un profesor pe care îl suspecta că e denunțător: „Vrei să te duci la pierzanie? Bă, ai vorbit…”
libertatea.ro
image
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui mai radioactiv paradis insular
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
Lovitură de milioane! Ce se întâmplă cu apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai
digisport.ro
image
SUA schimbă strategia: ce armă vor trimite în Orientul Mijlociu
stiripesurse.ro
image
Un român și soția lui influencer au cumpărat un proiect imobiliar eșuat din Spania și construiesc „primul sat eco modern din lume”
antena3.ro
image
Cât câștigă studenții care lucrează în cantina universității. "Bursa" îi ajută să-şi acopere câteva cheltuieli
observatornews.ro
image
Persoanele care ar putea să NU mai plătească impozite deloc. Bolojan a făcut anunțul
cancan.ro
image
E nevoie de 1.000.000 străini pe piața muncii pentru ca pensiile să nu scadă cu 20%. Exemplul Germaniei
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Profeția făcută acum patru ani de „Noul Nostradamus” care ar fi devenit realitate. Ce a prezis în 2022 despre Donald Trump și Iran
playtech.ro
image
Afacerea extrem de profitabilă în care investește Nicolae Dică: ”Sunt la un proiect nou”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Scenariul ”grav” care l-ar putea face pe Donald Trump să capituleze: ”SUA ar fi obligate”
digisport.ro
image
Un hău moral: cazul fiicei lui Victor Ponta (opinie)
stiripesurse.ro
image
Circulație OPRITĂ pe A7! Accident CUMPLIT acum... Vezi mai mult
kanald.ro
image
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat două decrete înainte de weekend. Banii se plătesc în trei rate
romaniatv.net
image
Trei zodii își schimbă viața la început de martie. Horoscop de weekend pentru nativii norocoși
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Irina Ponta a ajuns în România. Prin ce mijloace a a reușit fiica de 17 ani a lui Ponta să ajungă în țară
actualitate.net
image
Brenciu își lasă familia în Kuala Lumpur. De ce se întoarce singur în România: „Nu vreau să dau sfaturi celor care au rămas blocați, prin lume, din cauza războiului”
click.ro
image
6 mirosuri care trădează o casă modestă
click.ro
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
click.ro
Prințesa Kate descălțată, Foto GettyImages (1) jpg
Picioarele lui Kate, un nou subiect de discuție. După ce s-a descălțat ieri în public, a uimit cu începutul de monturi și unghiile nefăcute
okmagazine.ro
Budinca cu lamaie Sursa foto shutterstock 2450689863 jpg
Budincă cu lămâie. Desertul care te cucerește instant
clickpentrufemei.ro
Restaurarea pardoselii „Sălii Cavalerilor” din Castelul Corvinilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Ultima etapă a procesului de restaurare a pardoselii „Sălii Cavalerilor” din Castelul Corvinilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Patru zodii lasă ghinionul în urmă. După o perioadă dificilă și plină de provocări, nativii vor fi răsplătiți: bani, relații și împlinire
image
Brenciu își lasă familia în Kuala Lumpur. De ce se întoarce singur în România: „Nu vreau să dau sfaturi celor care au rămas blocați, prin lume, din cauza războiului”

OK! Magazine

image
Regele Charles va abdica în secret, iar Palatul va folosi scuza sănătății sale. "Toată mașinăria regală este complice la asta!"

Click! Pentru femei

image
De câte ori a fost chemată poliția acasă la Britney Spears înainte ca vedeta să fie arestată

Click! Sănătate

image
Poți găsi balena ascunsă în doar 8 secunde