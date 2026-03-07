„Probabil că va fi numit Al Treilea Război Mondial peste 10 ani”. Ce spune Generalul Ben Hodges despre conflictul din Iran

„Probabil că va fi numit Al Treilea Război Mondial peste 10 ani”, spune generalul Ben Hodges, fost comandant al Armatei SUA în Europa, într-un podcast despre războiul din Iran. Escaladarea conflictului dintre SUA și Iran ridică întrebări majore despre direcția strategică a Washingtonului.

Într-un episod al podcastului Trump Report, generalul american Ben Hodges avertizează că lumea ar putea privi retrospectiv această perioadă drept începutul unui război mult mai amplu.

„Probabil că va fi numit Al Treilea Război Mondial peste 10 ani, când istoricii se vor uita înapoi la asta”, spune generalul Ben Hodges, fost comandant al Armatei SUA în Europa. „Cred că este corect să spunem că acesta este un conflict global și ar trebui să gândim strategic despre asta”, completează acesta.

Discuția pornește de la imagini spectaculoase care au făcut înconjurul lumii: o navă de război iraniană scufundată de un submarin american. Pentru Hodges, momentul a avut un impact simbolic puternic.

„Când am văzut videoclipul, mi-a amintit imediat de lucruri din Al Doilea Război Mondial”, spune el. „Nu știu dacă ‘șocant’ este cuvântul potrivit, dar am avut reacția: wow, nu am mai văzut așa ceva în viața mea.”

Chiar dacă succesul militar este evident, generalul ridică o întrebare fundamentală: care este de fapt scopul războiului?

„Nu este clar”, spune Hodges. „Am auzit multe justificări: să împiedicăm Iranul să obțină arme nucleare, să oprim rachetele balistice, să blocăm sprijinul pentru terorism sau să protejăm protestatarii. Toate sunt lucruri bune, dar puse laolaltă nu reprezintă un obiectiv strategic final”, arată acesta.

În lipsa unei direcții clare, avertizează el, planificarea militară devine extrem de dificilă.

„Dacă nu ai un scop final, ajungi în situații pe care nu le-ai anticipat sau pe care ai vrut să le eviți, cum ar fi trimiterea de trupe pe teren”, spune generalul.

Un război care se poate extinde rapid

Deși Washingtonul insistă că nu va exista o intervenție terestră majoră, Hodges consideră că scenariul este improbabil mai ales din motive politice interne:

„Baza politică a președintelui este puternic împotriva acestui lucru.(..) Acesta este exact genul de război despre care Trump a spus că nu îl va începe niciodată”.

În schimb, conflictul riscă să se extindă regional. În doar câteva zile, explozii și atacuri au fost raportate în Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain, Azerbaidjan, Cipru și Beirut.

„Ca întotdeauna, inamicul are și el un cuvânt de spus”, subliniază Hodges.

Chiar și după eliminarea liderului suprem iranian, generalul nu crede că structura de putere a Iranului a fost cu adevărat destabilizată:

„Nu sunt sigur că liderul suprem era de fapt liderul real”, spune el. „Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice este adevărata putere în Iran.”

Pentru IRGC, victoria ar putea avea o definiție simplă, supraviețuirea: „Dacă supraviețuiesc, vor crede că au câștigat războiul, pentru că Statele Unite și Israelul nu au reușit să îi elimine.”

Strâmtoarea Hormuz – punctul de presiune

Una dintre cele mai importante arme strategice ale Iranului rămâne controlul asupra Strâmtorii Hormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume.

„Acesta este punctul de presiune suprem împotriva Occidentului”, spune Hodges.

În timp ce SUA sunt aproape autosuficiente energetic, alte puteri globale depind masiv de petrolul din Golful Persic.

„China depinde cu adevărat de petrolul și gazele care vin de acolo”, explică el. „Dacă fluxul este perturbat, creează o problemă strategică pentru Beijing.”

Dar efectele nu sunt simple: „Creșterea prețului petrolului este un beneficiu pentru Rusia, care este disperată după venituri din exporturi.”

Diferențe între SUA și Israel

Hodges vede și o posibilă divergență între obiectivele Washingtonului și cele ale Israelului:

„Israelienii ar putea vedea acest moment ca pe o oportunitate unică într-o generație. (..) Dacă aș fi planificator israelian, m-aș gândi că acum putem distruge complet IRGC și rețelele sale.”

În schimb, strategia americană pare mai flexibilă – sau mai neclară.

„Președintele nu a identificat clar scopul final”, afirmă Hodges. „A vorbit despre obiective, dar obiectivele nu sunt același lucru cu un scop final.”

Această ambiguitate îi oferă însă lui Trump libertate politică. „Îi oferă flexibilitatea să spună: am distrus asta și asta, declar victoria și plecăm.”

Aliații, o problemă neașteptată

Generalul avertizează că tensiunile cu aliații occidentali pot complica operațiunile militare.„Administrația a arătat în repetate rânduri dispreț față de aliați”, spune el. „Și acum sunt surprinși că unele țări nu sunt atât de dornice să permită folosirea bazelor lor militare.”

Relația cu Marea Britanie rămâne totuși solidă la nivel militar și de intelligence.

„Relațiile dintre națiuni sunt mult mai mult decât între Biroul Oval și Downing Street”, spune Hodges.

O piesă dintr-un conflict global

Pentru fostul comandant american, conflictul cu Iranul nu poate fi analizat izolat. El face parte dintr-un sistem mai larg de rivalități geopolitice. „Există deja un conflict global”, afirmă Hodges.

El enumeră legăturile dintre marile puteri: Rusia în război cu Ucraina și într-un conflict hibrid cu Europa; Iranul sprijinind Rusia și grupările militante din Orientul Mijlociu; Coreea de Nord furnizând muniție și tehnologie; China susținând indirect Rusia și cooperând cu Iranul.

„Aceste lucruri sunt conectate”, spune el. „Dacă Ucraina ar învinge Rusia, Iranul ar deveni mai izolat, iar China ar primi un mesaj clar de descurajare.”

Un război fără final clar

În final, generalul revine la problema centrală: lipsa unei strategii coerente. „Prima mea întrebare este mereu aceeași: ce vrem să se întâmple la final?”, spune Hodges.

Fără acest răspuns, avertizează el, fiecare nouă operațiune militară riscă să creeze mai multă instabilitate decât soluții.

„Să creezi doar tulburări în Iran nu este o strategie”, concluzionează generalul. „Trebuie să știm exact ce rezultat strategic urmărim.”