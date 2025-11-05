search
Miercuri, 5 Noiembrie 2025
Generalul american Ben Hodges dezaprobă retragerea trupelor SUA: „Nu-mi place decizia lor şi nu-mi place nici momentul pe care l-au ales"

Publicat:

Generalul american Ben Hodges, fostul şef al Forţelor Terestre Americane din Europa, dezaprobă retragerea trupelor americane din România şi consideră că a fost „cel mai rău moment posibil” anunţul privind reducerea prezenţei americane.

Ben Hodges FOTO: Adevărul
Ben Hodges FOTO: Adevărul

Generalul Ben Hodges a declarat, într-un interviu pentru Antena 3, întrebat despre decizia Pentagonului de a retrage trupe americane din mai mmulte ţări europene, inclusiv România, că este „o chestiune” pe care administraţia Trump „o plănuieşte şi de care vorbeşte de foarte mult timp”.

„Eu nu sunt de acord cu analiza lor, ei au ajuns la concluzia că îşi pot permite să reducă prezenţa americană în România ca parte a unui efort mai mare de reducere a prezenţei în Europa. Nu sunt de acord cu concluziile lor mai ales din cauza momentului”, afirmă generalul american, scrie News.

Ben Hodges consideră că era „cel mai rău moment posibil”, în condiţiile în care Rusia poartă „un război de agresiune” împotriva Ucrainei, iar ruşii „sunt la Marea Neagră” şi „realizează operaţiuni «de zonă gri» împotriva aliaţilor europeni”.

„Toate lucrurile astea îmi arată mie că era cel mai rău moment posibil să anunţi o reducere a prezenţei americane în România. Nu-mi place decizia lor şi nu-mi place nici momentul pe care l-au ales. Sincer, au făcut o treabă foarte proastă şi când au încercat să explice. Aceasta era o chestiune care trebuia explicată bine cu mult înainte. E foarte important şi să fie stabilită corect naraţiunea. Acestea cred că sunt cele trei greşeli mari care au fost făcute”, a explicat generalul american.

El a remarcat totuşi că europenii „şi-au crescut semnificativ” capacităţile de-a lungul Flancului Estic.

„Mai ales România a făcut o treabă foarte bună în a-şi îmbunătăţi capacităţile şi acum aveţi acolo şi forţe franceze. Deci, chiar dacă nu-mi place rezultatul, pot să înţeleg cum ar fi putut să ajungă la concluzia că acest lucru este ceva ce poate fi făcut. Deşi nu şi-a anunţat încă o strategie naţională de apărare, este evident că, pentru această administraţie, prioritatea numărul unu va fi emisfera vestică şi regiunea indo-pacifică, abia apoi fiind la rând şi Europa. Este ceva la care ne puteam aştepta, chiar dacă îmi doresc să nu se fi întâmplat”, a punctat Ben Hodges.

Generalul american crede că SUA „sunt încă un membru eficient şi de încredere” al alianţei chiar şi după retragerea trupelor şi că, dacă Rusia va crede contrariul, atunci va face o eroare teribilă” pentru că ţările europene „depăşesc de departe” Rusia.

„Ruşii se vor uita, desigur, să vadă şi ce face Europa. Unde e Europa? Europa are multe avantaje faţă de Rusia, însă pare să-i lipsească voinţa politică şi încrederea de sine să folosească aceste avantaje. Dacă punem împreună economiile, populaţiile, armatele şi industria de apărare, tehnologia întregii Uniuni Europene plus Norvegia, plus Regatul Unit, plus Canada, toate depăşesc de departe Rusia. Aşa că eu nu înţeleg această lipsă de încredere în sine a europenilor şi de ce sunt mereu atât de îngrijoraţi de ce va face Rusia în loc să demonstreze forţă şi unitate pentru ca Rusiei să-i fie teamă de ce va face Europa”, a afirmat Hodges.

Generalul american mai spune că trupele americane retrase pot fi înlocuite cu trupe din alte ţări europene: „Aveţi deja trupe franceze în România. În plus, nu pleacă toţi militarii americani. Este vorba de o reducere, dar nu pleacă toţi. Încă aveţi misiunea de poliţie aeriană a NATO la Marea Neagră. Aveţi cea mai bună armată din lume sau să zicem din Europa – Ucraina lucrează să se apere şi să apere şi România şi Moldova”, afirmă generalul.

Întrebat care crede că ar trebui să fie reacţia României după retragerea trupelor, generalul americana răspuns: „Faceţi în continuare ce faceţi bine şi acum – adică îmbunătăţiţi-vă capacităţile de a vă apăra, faceţi exerciţii pentru a doborî dronele ruseşti care zboară prin spaţiul aerian al României neatinse. Asta, pentru mine, e ceva incredibil. Conducerea politică trebuie, de asemenea, să explice populaţiei României care sunt riscurile, care sunt ameninţările şi ce fac ei pentru a rezolva problemele. Societatea trebuie să simtă că este parte a efortului de apărare generală a ţării”.

Ben Hodges mai spune că, dacă această reducere de 1.000 de soldaţi americani ar duce la colapsul Flancului Estic al NATO, acest lucru ar însemna că sunt „probleme mult mai mari decât retragerea americană”.

„Avem mai multe trupe în România decât oriunde altundeva, cu excepţia Poloniei şi Germaniei. Nu cred că e bine să suprareacţionăm la această decizie. România a făcut o treabă grozavă în efortul de a-şi îmbunătăţi propriile forţe de apărare. Aşa cum am spus şi la început, nu-mi place decizia şi nu-mi place felul în care a fost comunicată. Dar adevărul este că Armata Română e o armată foarte bună şi că trebuie să continuaţi exerciţiile, trebuie să continuaţi antrenamentele şi să continuaţi să lucraţi la apărarea aeriană şi anti-rachetă. Nu cred că s-a făcut suficient în România pentru protecţia faţă de lucrurile cu care Ucraina se confruntă în fiecare zi. Asta ar fi prioritatea numărul unu în România din punct de vedere militar”, a conchis generalul american.

Ben Hodges afirma încă de acum şase luni că Administraţia Trump este „imprevizibilă” şi că nu poate fi exclus scenariul în care SUA vor retrage mai multe trupe de pe teritoriul Europei. Tot atunci, generalul american avertiza România că, dacă Rusia va ataca NATO, va bombarda Portul Constanţa şi ţinte civile.

