Trump cere ca întreaga lume să-i ramburseze costurile protejării Strâmtorii Ormuz

Președintele american Donald Trump a declarat că statele lumii ar trebui să compenseze Statele Unite pentru costurile legate de protejarea transporturilor de petrol prin Strâmtoarea Ormuz.

Nave în Strâmtoarea Ormuz/FOTO:Shutterstock

Potrivit acestuia, Washingtonul își asumă de ani de zile cea mai mare parte a poverii privind securitatea în această regiune, în timp ce alte state beneficiază de această protecție fără a oferi Statelor Unite vreun sprijin financiar sau militar. Trump a făcut aceste afirmații pe platforma sa de socializare, Truth Social.

„Petrolul curge prin Strâmtoarea Ormuz. Țările lumii care nu ne-au ajutat cu nimic trebuie și vor plăti Statelor Unite ale Americii pentru aceste costuri, odată ce această înșelătorie conflictuală se va încheia. Facem asta mult mai mult pentru alții decât pentru noi înșine, iar acest lucru se întâmplă de generații întregi!”, a scris Trump.

Declarația vine pe fondul escaladării conflictului naval din zona Strâmtorii Ormuz, care durează încă din august 2026. Statele Unite patrulează în această zonă și escortează petroliere pentru a asigura reluarea fără întreruperi a exporturilor de petrol prin această strâmtoare esențială pentru piața mondială.

Anterior, în august 2026, Trump ceruse despăgubiri direct din partea Iranului. De această dată, el s-a adresat celorlalte state din lume care consumă petrol din Orientul Mijlociu, dar care nu participă la operațiunea militară de protejare a navigației.

În aceeași postare, Trump a susținut că responsabilitatea pentru creșterea prețurilor în Statele Unite îi revine fostului președinte Joe Biden, nu lui. Potrivit lui Trump, în timpul administrației Biden prețurile petrolului erau mai ridicate decât în prezent. El a mai afirmat că, sub conducerea sa, Iranul nu a reușit să obțină arme nucleare.

„Cu excepția unei creșteri temporare a prețurilor la petrol, prețurile scad rapid, iar petrolul se va prăbuși de îndată ce conflictul militar cu Iranul se va încheia. Nu mai este mult de așteptat”, a adăugat Trump.

Nu este prima dată când Statele Unite susțin că alte state ar trebui să plătească pentru protejarea transporturilor de petrol prin Strâmtoarea Ormuz. Donald Trump a mai propus anterior introducerea unei taxe pentru escortarea navelor și a cerut ca o parte din costurile de securitate să fie preluată de statele care folosesc această rută.

Pentru Washington, protejarea navigației a devenit una dintre prioritățile principale ale operațiunii militare din regiune. Din cauza escaladării situației, traficul de petroliere prin strâmtoare s-a redus, iar atacurile asupra navelor și amenințările Iranului privind confiscarea unor încărcături au amplificat și mai mult riscurile pentru livrările de petrol.