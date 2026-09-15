Rebelii Houthi, susținuți de Iran, au lansat noi atacuri cu rachete și drone asupra Arabiei Saudite, în timp ce statele din Golf au amânat discuțiile programate cu Teheranul privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Escaladarea conflictului pune presiune suplimentară asupra piețelor petroliere și asupra aprovizionării energetice globale.

Houthi au anunțat luni că au lansat zeci de rachete și drone asupra unei baze aeriene saudite din Khamis Mushait, în sudul țării, potrivit Reuters. Rebelii susțin că au vizat hangarele pentru avioane, sistemele radar, pistele și depozitele de muniție, în replică la bombardamentele efectuate de Arabia Saudită în Yemen.

Coaliția condusă de Arabia Saudită a anunțat că 13 civili au fost răniți în urma atacurilor. Autoritățile au emis alerte de urgență în Khamis Mushait și în alte trei orașe din sudul țării.

În același timp, forțele saudite și trupele guvernului yemenit recunoscut internațional și-au intensificat atacurile aeriene asupra pozițiilor Houthi, inclusiv în zona portului Mocha, la Marea Roșie. Potrivit unor oficiali yemeniți citați de Reuters, rebelii controlează în continuare cea mai mare parte a coastei vestice a Yemenului.

Houthi au lansat noi atacuri cu rachete și drone asupra Arabiei Saudite. Foto: EPA-EFE

Presiune asupra piețelor petroliere

Escaladarea conflictului are implicații importante pentru piețele petroliere. Houthi au ocupat recent insula Perim, situată la intrarea în Marea Roșie, iar conducta Est-Vest a Arabiei Saudite a fost scoasă din funcțiune în urma unui atac aerian produs săptămâna trecută. Riadul a acuzat miliții susținute de Iran din Irak.

Conducta, cu o lungime de aproximativ 1.200 de kilometri, transportă petrol din zona Golfului către porturile saudite de la Marea Roșie și permite Arabiei Saudite să evite Strâmtoarea Ormuz în perioade de criză.

Traderii estimează că o oprire prelungită a conductei ar putea afecta până la 4% din oferta mondială de petrol, într-un moment în care traficul prin Strâmtoarea Ormuz este deja grav perturbat. Prețul petrolului a crescut cu peste 4% luni, înainte ca avansul să se reducă la aproximativ 1% la închiderea ședinței.

SUA ezită să intervină direct

Conflictul pune administrația Trump într-o situație dificilă. Potrivit unor surse citate de presa internațională, Washingtonul a respins până acum solicitările Arabiei Saudite pentru o intervenție militară directă împotriva rebelilor Houthi și a oferit, în schimb, sprijin în domeniul informațiilor.

Președintele Donald Trump a declarat că a discutat cu prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman și că rebelii Houthi au contactat, la rândul lor, Washingtonul, cerând administrației americane să nu se implice în conflict.

Negocierile privind Strâmtoarea Ormuz, amânate

Escaladarea militară a afectat și eforturile diplomatice din regiune. Oman urma să găzduiască luni o întâlnire între Iran și statele din Golf, destinată negocierilor privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Reuniunea a fost însă amânată.

Iranul susține că amânarea a fost solicitată de Arabia Saudită și afirmă că nu va participa la negocieri până când condițiile sale nu vor fi acceptate.

Înaintea războiului, prin Strâmtoarea Ormuz treceau aproximativ 20 de procente din exporturile mondiale de petrol. O închidere prelungită a acestei rute reprezintă, astfel, una dintre principalele amenințări pentru aprovizionarea energetică globală.