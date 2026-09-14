De ce Arabia Saudită are opțiuni limitate în conflictul cu houthii. Toate semnalele indică acum „o posibilă ripostă saudită de amploare“

Avansul rapid al rebelilor sprijiniți de Iran în Yemen și atacurile asupra teritoriului saudit lasă regatul din Golf cu foarte puține variante de răspuns, toate cu costuri ridicate, relatează CNN.

Rebelii houthi se pregătesc de un război cu Arabia Saudită/FOTO:EPA/EFE

Mesajul transmis din Riad este că regatul nu își dorește un război total, susțin analiștii, însă comportamentul tot mai îndrăzneț al rebelilor houthi riscă să tragă Arabia Saudită într-un conflict mai amplu.

Toate semnalele indică acum „o posibilă ripostă saudită de amploare, iar această probabilitate crește pe zi ce trece", a declarat pentru CNN Mohammed Al-Basha, expert în problematica Yemenului și consultant de risc cu sediul la Washington. „În acest moment, nu prea au de ales", a spus el.

Săptămâna aceasta, gruparea rebelă yemenită a cucerit insula strategică Perim, situată la gura Mării Roșii, precum și orașul-port Mocha, în încercarea de a prelua controlul asupra strâmtorii Bab al-Mandeb, o rută energetică esențială.

La scurt timp după aceea, importanta conductă petrolieră est-vest a Arabiei Saudite a fost închisă, după ce a fost lovită de drone lansate din Irak. Nicio parte nu și-a asumat responsabilitatea, dar președintele american Donald Trump a acuzat Teheranul, ținând cont că gruparea proiraniene sunt cunoscute pentru activitatea lor pe teritoriul irakian.

Arabia Saudită a recurs tot mai mult la această conductă est-vest de când războiul cu Iranul a dus, practic, la blocarea Strâmtorii Ormuz, redirecționând circa 5 milioane de barili de petrol pe zi care ar fi trebuit să ajungă la petrolierele din Golful Persic.

Situația pare să confirme temerile exprimate de regat la începutul lunii trecute, când un oficial de rang înalt declarase pentru CNN că Arabia Saudită se pregătește pentru „atacuri coordonate multiple" din partea milițiilor irakiene care colaborează cu houthii sprijiniți de Iran.

Pe hârtie, pare o confruntare inegală: pe de o parte, o Arabie Saudită bogată, cu o armată modernă și bine echipată, iar pe de altă parte, o grupare rebelă dintr-un Yemen sărăcit. Dar houthii s-au dovedit extrem de greu de înlăturat.

Deseori priviți de Occident și de unele state din Golf drept o simplă miliție proiraniană „dezorganizată", houthii și-au perfecționat de-a lungul anilor tacticile militare și de luptă. Gruparea a câștigat popularitate în anumite zone ale Orientului Mijlociu după ce a lovit Israelul, în urma războiului din Gaza declanșat de atacul condus de Hamas la 7 octombrie.

Cerințele houthi rămân neschimbate: încetarea încercărilor saudite de a izola, printr-un blocaj economic și de circulație, vastele zone din nordul Yemenului aflate sub controlul lor. Deși sunt aliați cu Iranul, houthii au și o agendă proprie.

Nasr al-Din Amer, șeful agenției de presă controlate de houthi, Saba, a declarat vineri pentru CNN că gruparea va continua să „preseze" Arabia Saudită până când va „rupe asediul impus în mod nedrept de dușmanul saudit timp de 12 ani", un semnal clar al intenției de a continua escaladarea.

Yemenul a fost cufundat în haos în 2014, când houthii au cucerit capitala Sanaa și au forțat exilul guvernului recunoscut internațional. În anul următor, Arabia Saudită a condus o campanie militară pentru a înlătura rebelii și a continuat de atunci să sprijine guvernul recunoscut internațional, menținând totodată un blocaj sever asupra zonelor controlate de houthi. Între timp, Iranul a furnizat grupării arme și instrucție militară și exercită o anumită influență asupra deciziilor acesteia.

În ciuda pierderilor teritoriale, Arabia Saudită nu a răspuns încă cu forță deplină, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la următoarele sale mișcări. Acțiunile regatului din zilele următoare ar putea însemna o revenire la un război total — cu consecințe majore și asupra conflictului dintre SUA și Iran.

„Să meargă până la capăt"

Statul din Golf se confruntă cu o grupare sprijinită de Iran, hotărâtă să își extindă controlul teritorial în Yemen. Iar opțiunile saudite sunt puține.

„Arabia Saudită are, într-adevăr, opțiuni limitate în conflictul cu houthii", a declarat pentru CNN Cinzia Bianco, cercetătoare asociată la Consiliul European pentru Relații Externe.

Măcel în Yemen. Atac al rebelilor houti, cu rachete balistice şi drone, asupra unei tabere militare. Cel puţin 83 de morţi

Una dintre variante ar fi escaladarea, spune ea, însă aceasta ar presupune costuri considerabile pentru regat. Dacă Riadul ar decide „să meargă până la capăt", acest lucru ar putea degenera într-un conflict deschis, similar cu războiul civil devastator din Yemen - conflict care a transformat țara în cea mai gravă criză umanitară din lume, cu aproximativ 22 de milioane de oameni, aproape jumătate din populație, având nevoie de asistență umanitară.

Un război total între Arabia Saudită și houthi ar risca, de asemenea, să atragă Iranul, aflat în stare de conflict cu SUA din luna februarie. „Ar fi greu, în acel caz, ca situația să rămână limitată la Yemen și să nu devină un nou capitol al conflictului mai amplu dintre SUA și Iran, în care Arabia Saudită ar intra ca beligerant de partea Statelor Unite", a explicat Bianco.

În același timp, este puțin probabil ca SUA să intervină militar împotriva houthi, mai ales în contextul crizei din Strâmtoarea Ormuz, al apropiatelor alegeri parțiale și al dezbaterii interne privind implicarea resurselor americane în Orientul Mijlociu. Trump „nu este, în acest moment politic, în postura de a-și dubla angajamentul în regiune", a spus Bianco.

În culise, SUA au rezistat presiunilor saudite de a se implica în reluarea confruntărilor. Sâmbătă, președintele american a declarat că houthii au contactat administrația sa, transmițând că nu doresc o implicare directă a SUA în conflict. „Ar prefera cu mult să nu fim implicați și lasă majoritatea navelor să treacă. Există doar o singură țară cu care nu sunt tocmai mulțumiți, dar vom rezolva și asta", a spus Trump.

O sursă a declarat pentru CNN că prințul moștenitor saudit a discutat de două ori cu Trump joia trecută, îndemnându-l să lovească pozițiile houthi pe măsură ce aceștia înaintau spre Marea Roșie, însă Trump a refuzat. SUA au trimis, totuși, aproximativ 100 de consilieri militari în Arabia Saudită pentru a oferi asistență de informații în cadrul campaniei militare saudite împotriva rebelilor houthi, potrivit informațiilor CNN.

Nawaf Obaid, cercetător la Departamentul de Studii de Război al King's College London și fost consilier al guvernului saudit, a precizat pentru CNN că „solicitarea saudită nu a vizat niciodată lovituri aeriene americane", ci doar sprijin de informații. „Până acum, acest sprijin a fost limitat", a adăugat el.

„Am epuizat soluțiile politice"

O altă variantă ar fi căutarea unei ieșiri politice din conflict, însă e posibil să fie deja prea târziu pentru așa ceva. În ultimele luni, Arabia Saudită a dat dovadă de răbdare strategică, emițând repetate avertismente și condamnări atât la adresa houthi, cât și a Iranului, fără niciun rezultat.

Nava capturată de rebelii Houthi, pe care se află și un marinar român, deschisă publicului

Ca reacție la atacul asupra conductei Est-Vest, ministerul saudit de Externe a transmis că „regatul a ales să nu răspundă în această etapă și să susțină eforturile guvernului irakian", de pe teritoriul căruia a fost lansat atacul, dar că își „rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru a-și proteja suveranitatea".

Potrivit Bianco, Arabia Saudită „a epuizat soluțiile politice". Chiar dacă Riadul ar ajunge la o înțelegere cu houthii, aceasta ar veni cu un preț uriaș. Al-Basha a spus că un asemenea acord ar echivala, practic, cu o supunere totală la cerințele houthilor. „Iar aceasta ar fi o supunere foarte costisitoare. Practic, o capitulare", a afirmat el.

Nu se știe încă exact când va lansa Arabia Saudită următoarea sa ripostă, însă consecințele sunt așteptate să depășească granițele Yemenului sau ale Riadului. „Sprijinită de coaliția condusă de Arabia Saudită, campania militară a guvernului yemenit împotriva houthi este deja în desfășurare și mă aștept să se intensifice considerabil în zilele - poate chiar orele - următoare", a declarat pentru CNN Salman Al-Ansari, analist saudit de geopolitică, adăugând că „s-ar putea să vedem și surprize majore pe mai multe fronturi".

Totuși, saudiții nu vor declanșa un război total „fără un sprijin internațional ferm, susținut și lipsit de ambiguitate", a mai spus Al-Ansari. Comunitatea internațională a „comis o greșeală gravă ignorând avertismentele anterioare ale Arabiei Saudite și ale guvernului yemenit" cu privire la houthi, a adăugat el. „Riadul se așteaptă acum ca lumea să își corecteze poziția și să sprijine pe deplin eliberarea Yemenului de această miliție malefică."

Alte voci consideră că, dacă houthii continuă escaladarea, statul din Golf va fi nevoit să intre în război, cu sau fără sprijin internațional. „Saudiții sunt atacați, de houthi, de Rezistența Islamică irakiană, nu au de ales", a spus Al-Basha.