Țintă aeriană detectată în apropierea României. Două avioane F-18 au decolat de la Baza Kogălniceanu

O țintă aeriană a fost detectată în noaptea de duminică spre luni, 4 spre 5 octombrie, în apropierea frontierei României cu Ucraina. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a identificat obiectul în spațiul aerian ucrainean, la est de Vâlcove, în proximitatea graniței.

O țintă aeriană a fost detectată în noaptea de duminică spre luni aproape de frontieră. Foto: Shutterstock

Ca măsură de precauție, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă pentru Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea.

La ora 02.34, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert către populația din zona vizată.

Nu au fost detectate intrări în spațiul aerian al României

Ministerul Apărării Naționale precizează că, pe parcursul incidentului, nu au fost detectate pătrunderi ale țintei în spațiul aerian național.

Aeronavele spaniole au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației și pentru asigurarea măsurilor de protecție aeriană în zona de responsabilitate.

Alerta aeriană a fost menținută până la ora 03.23, când situația a revenit la normal.