 Mișcare surprinzătoare a armatei SUA. Au fost retrase toate bombardierele de la baza britanică vizată de un atac terorist | adevarul.ro
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Mișcare surprinzătoare a armatei SUA. Au fost retrase toate bombardierele de la baza britanică vizată de un atac terorist

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Forțele Aeriene ale SUA și-au retras duminică, 4 octombrie, toate bombardierele de la baza britanică RAF Fairford, din comitatul Gloucestershire. Cu câteva zile înainte, baza a fost vizată de un presupus atac terorist.

Bombardier B-2
Bombardier B-2 Foto: Shutterstock

Potrivit Sky News, un oficial al Pentagonului a confirmat retragerea bombardierelor Forțelor Aeriene ale SUA, inclusiv a aeronavelor B-1, B-2 și B-52.

„Bombardierele Forțelor Aeriene ale SUA operează în mod regulat în întreaga lume pentru a susține pregătirea forțelor americane și cerințele operaționale.

Deși considerentele de securitate operațională ne-au împiedicat să confirmăm în timp real deplasarea aeronavelor și a forțelor noastre, putem confirma acum că toate bombardierele americane care fuseseră dislocate la RAF Fairford au fost retrimise la bazele lor din Statele Unite.

Militarii care operează forța de bombardiere a Americii, inclusiv B-1, B-2 și B-52, rămân pregătiți să asigure capabilități de lovire globală de precizie — inclusiv prin operațiuni în care aeronavele decolează și aterizează de pe teritoriul continental al Statelor Unite — oriunde și oricând.”

Baza aeriană din Gloucestershire a fost vizată de un presupus atac terorist pe 27 septembrie. Cinci cetățeni britanici, cu vârste de aproximativ 20 de ani, au fost arestați sub suspiciunea unor infracțiuni legate de explozibili și terorism, în apropierea bazei militare.

Ulterior, cei cinci au fost eliberați pe cauțiune. În aceeași situație se află și un cetățean britanico-iranian, arestat pe 1 octombrie sub suspiciunea de pregătire a unor acte teroriste.

Premierul britanic Andy Burnham a declarat miercuri, 30 septembrie, că există „indicii puternice că Iranul a avut un rol” în incident. Iranul a negat orice implicare.

Două surse din cadrul Pentagonului au declarat pentru NBC News că retragerea rapidă a bombardierelor a inclus mai multe aeronave care tocmai sosiseră la bază ca parte a unei rotații.

În luna iulie, Gardienii Revoluției din Iran au avertizat Marea Britanie să nu permită bombardierelor americane să opereze de la RAF Fairford. La acel moment, guvernul britanic a transmis că forțele armate sunt pregătite să protejeze Regatul Unit împotriva oricărui tip de atac.

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