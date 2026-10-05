Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă. Iranul avertizează SUA: „Epoca cererilor unilaterale s-a încheiat”

Iranul anunță că nu va redeschide Strâmtoarea Ormuz până când Statele Unite nu vor accepta cele șapte condiții stabilite de Teheran. În timp ce Washingtonul insistă asupra negocierilor privind programul nuclear iranian, autoritățile de la Teheran susțin că principala lor preocupare este reluarea traficului și restabilirea stabilității în una dintre cele mai importante rute maritime ale lumii.

Mohammad Bagher Ghalibaf Foto: X

„Strâmtoarea Ormuz nu va fi deschisă până când cele șapte condiții ale noastre, bazate pe memorandumul de la Islamabad, nu vor fi îndeplinite”, a declarat Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele Parlamentului iranian și principalul negociator al Teheranului, potrivit aljazzera.

Declarația vine după ce Statele Unite ar fi transmis Iranului „unele propuneri prin intermediul unui mediator”, la câteva zile după ce Washingtonul a răspuns propunerii diplomatice formulate de Teheran.

„Statele Unite trebuie să știe că epoca pierderii timpului și a impunerii unor cereri unilaterale s-a încheiat”, a transmis Ghalibaf, precizând că poziția Iranului rămâne „clară și fermă”.

Oficialul iranian a adoptat și un ton amenințător, afirmând că țara sa este „prezentă pe frontul militar ș va răspunde cu noi surprize”.

Ghalibaf a mai spus că Iranul nu este nici „entuziasmat”, nici „intimidat” de cele mai recente propuneri americane și că Teheranul este pregătit „atât să lupte, cât și să negocieze”.

Iranul cere diplomație, dar amenință cu represalii

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a transmis la rândul său că Teheranul este interesat de o soluție diplomatică, dar că este pregătit să răspundă în cazul unei noi acțiuni militare americane.

„Suntem serioși în ceea ce privește găsirea unor soluții diplomatice, la fel cum suntem serioși în ceea ce privește apărarea noastră”, a declarat Araghchi în cadrul unei întâlniri cu ambasadori și diplomați străini la Teheran.

Ministrul a spus că Iranul și-a prezentat clar condițiile pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz și speră că Washingtonul va alege diplomația și va accepta propunerea Teheranului.

În același timp, Araghchi a avertizat că, dacă SUA vor recurge din nou la acțiuni militare, Iranul este „mai pregătit decât înainte” și va lua „orice măsură necesară pentru a se apăra”.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, a subliniat că prioritățile celor două țări sunt în prezent diferite.

Potrivit acestuia, Statele Unite se concentrează în continuare asupra negocierilor privind programul nuclear iranian, în timp ce Teheranul consideră redeschiderea strâmtorii drept obiectivul principal.

„În această etapă, ne concentrăm în principal asupra strâmtorii, iar preocuparea noastră principală este să ajungem la o soluție și să restabilim pacea și stabilitatea în această cale maritimă”, a declarat Baghaei.

O rută esențială pentru economia mondială

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante artere maritime pentru transportul mondial de energie. În perioadele normale, prin această zonă trece aproximativ o cincime din petrolul și gazele naturale transportate la nivel global.

Traficul maritim prin strâmtoare a fost grav perturbat de mai bine de șapte luni, după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului, la 28 februarie.

Potrivit datelor citate de Al Jazeera, traficul prin Strâmtoarea Hormuz a scăzut cu aproximativ 95%, provocând una dintre cele mai grave perturbări ale transportului maritim internațional din ultimele decenii.

Președintele american Donald Trump a respins săptămâna trecută propunerea iraniană privind redeschiderea strâmtorii, la câteva ore după ce Teheranul prezentase o foaie de parcurs în acest sens.

Luna trecută, Trump a amenințat că va „anihila” Iranul în discursul susținut la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite.