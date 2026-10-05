 Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă. Iranul avertizează SUA: „Epoca cererilor unilaterale s-a încheiat” | adevarul.ro
search
Luni, 5 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă. Iranul avertizează SUA: „Epoca cererilor unilaterale s-a încheiat”

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Iranul anunță că nu va redeschide Strâmtoarea Ormuz până când Statele Unite nu vor accepta cele șapte condiții stabilite de Teheran. În timp ce Washingtonul insistă asupra negocierilor privind programul nuclear iranian, autoritățile de la Teheran susțin că principala lor preocupare este reluarea traficului și restabilirea stabilității în una dintre cele mai importante rute maritime ale lumii.

Mohammad Bagher Ghalibaf
Mohammad Bagher Ghalibaf Foto: X

„Strâmtoarea Ormuz nu va fi deschisă până când cele șapte condiții ale noastre, bazate pe memorandumul de la Islamabad, nu vor fi îndeplinite”, a declarat Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele Parlamentului iranian și principalul negociator al Teheranului, potrivit aljazzera.

Declarația vine după ce Statele Unite ar fi transmis Iranului „unele propuneri prin intermediul unui mediator”, la câteva zile după ce Washingtonul a răspuns propunerii diplomatice formulate de Teheran.

„Statele Unite trebuie să știe că epoca pierderii timpului și a impunerii unor cereri unilaterale s-a încheiat”, a transmis Ghalibaf, precizând că poziția Iranului rămâne „clară și fermă”.

Oficialul iranian a adoptat și un ton amenințător, afirmând că țara sa este „prezentă pe frontul militar ș va răspunde cu noi surprize”.

Ghalibaf a mai spus că Iranul nu este nici „entuziasmat”, nici „intimidat” de cele mai recente propuneri americane și că Teheranul este pregătit „atât să lupte, cât și să negocieze”.

Iranul cere diplomație, dar amenință cu represalii

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a transmis la rândul său că Teheranul este interesat de o soluție diplomatică, dar că este pregătit să răspundă în cazul unei noi acțiuni militare americane.

„Suntem serioși în ceea ce privește găsirea unor soluții diplomatice, la fel cum suntem serioși în ceea ce privește apărarea noastră”, a declarat Araghchi în cadrul unei întâlniri cu ambasadori și diplomați străini la Teheran.

Ministrul a spus că Iranul și-a prezentat clar condițiile pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz și speră că Washingtonul va alege diplomația și va accepta propunerea Teheranului.

În același timp, Araghchi a avertizat că, dacă SUA vor recurge din nou la acțiuni militare, Iranul este „mai pregătit decât înainte” și va lua „orice măsură necesară pentru a se apăra”.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, a subliniat că prioritățile celor două țări sunt în prezent diferite.

Potrivit acestuia, Statele Unite se concentrează în continuare asupra negocierilor privind programul nuclear iranian, în timp ce Teheranul consideră redeschiderea strâmtorii drept obiectivul principal.

„În această etapă, ne concentrăm în principal asupra strâmtorii, iar preocuparea noastră principală este să ajungem la o soluție și să restabilim pacea și stabilitatea în această cale maritimă”, a declarat Baghaei.

O rută esențială pentru economia mondială

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante artere maritime pentru transportul mondial de energie. În perioadele normale, prin această zonă trece aproximativ o cincime din petrolul și gazele naturale transportate la nivel global.

Traficul maritim prin strâmtoare a fost grav perturbat de mai bine de șapte luni, după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului, la 28 februarie.

Potrivit datelor citate de Al Jazeera, traficul prin Strâmtoarea Hormuz a scăzut cu aproximativ 95%, provocând una dintre cele mai grave perturbări ale transportului maritim internațional din ultimele decenii.

Președintele american Donald Trump a respins săptămâna trecută propunerea iraniană privind redeschiderea strâmtorii, la câteva ore după ce Teheranul prezentase o foaie de parcurs în acest sens.

Luna trecută, Trump a amenințat că va „anihila” Iranul în discursul susținut la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru care i se poate întâmpla”
digi24.ro
image
Selena Gomez, apariție spectaculoasă într-o ținută albă. Ce piese vestimentare au creat un look regal | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
După cinci luni de la demiterea lui Bolojan și trei încercări eșuate, Nicușor Dan începe astăzi consultările cu partidele pentru desemnarea unui nou premier. Care este programul și ce candidat susține fiecare partid
gandul.ro
image
„Lașitatea” se pedepsește cu moartea. Sentință pentru 27 de soldați
mediafax.ro
image
El este cel mai căutat român din lume pe Wikipedia! I-a bătut pe Hagi, Ceaușescu și Nadia Comăneci
fanatik.ro
image
Violul de la școala de vară AUR: Inculpații reclamă „scurgeri de informații” și acuză că victima ar fi susținută de un ONG afiliat USR
libertatea.ro
image
Un fost prezentator TV a devenit rege în Uganda, după o dispută aprinsă pentru tron în care un fotbalist din Anglia a refuzat coroana
digi24.ro
image
FRF, anunț oficial după dezastrul din Polonia: „Au părăsit azi cantonamentul României”
gsp.ro
image
"Nu știu românește!" Scene fără precedent la naționala României, înaintea meciului cu Suedia
digisport.ro
image
Ciumă în Siberia? Moartea unei femei provoacă panică în Rusia. Ce se știe până acum
click.ro
image
Abby a fost ucisă într-un mod înfiorător în Hong Kong. Suspecții au cumpărat mașină de tocat carne și fierăstrău înainte de crimă
antena3.ro
image
Misterul AnimaWings. Cum a ajuns o companie care plănuia să îşi dubleze veniturile în acest an la a-şi cere insolvenţa?
zf.ro
image
Calcul. Cât te costă, de fapt, să te muți singur în București. Chiria e doar începutul
observatornews.ro
image
Ella Vișan, desfigurată după un accident cumplit! La un pas de moarte, după ce a căzut 100 metri în gol
cancan.ro
image
Cum poți ieși la pensie la 60 de ani fără penalizare dacă ai și grupe de muncă? Cum faci calculul?
newsweek.ro
image
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
prosport.ro
image
Cine îți ia casa dacă mori fără moștenitori. Ce spune legea din România despre apartament, bani și mașină
playtech.ro
image
Dezvăluiri tulburătoare: „Aveam contract semnat cu Lecce pe 3 milioane pentru Hîldan și a murit! Șoc! Eram în Italia”
fanatik.ro
image
Submarine fără echipaj, noua armă a cartelurilor pentru a aduce cocaină în Europa
ziare.com
image
FRF a luat decizia în cazul lui Gică Hagi! Un singur nume de înlocuitor pe listă
digisport.ro
image
Ai obiceiul să citești în pat, pe întuneric? Cât de nociv este acest obicei pentru ochii tăi
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa de la Breaza a lui Cheloo. A renunțat la apartamentul din București și s-a mutat aici. Vila e din lemn, cu o curte imensă, iar peisajul din apropiere îți taie respirația / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Zi de foc la Cotroceni. Nicușor Dan se pregătește să desemneze un nou premier. Programul consultărilor cu partidele și posibilelel propuneri
mediaflux.ro
image
Momentul șocant care l-a făcut pe selecționer să plece de la naționala României: „10 jucători râdeau în hohote”
gsp.ro
image
VIDEO Ce s-a întâmplat cu rapperul Ian după ce a urinat pe scenă, în fața a mii de oameni
actualitate.net
image
Moment penibil la petrecerea Antena 1: mesaj vulgar afișat despre Pro TV
actualitate.net
image
Constantin Enceanu, mărturisire dureroasă despre fiica sa și regula impusă soției: „Mă despart de tine”
click.ro
image
Trapperul Ian, reținut pentru 24 de ore după incidentul de la Arenele Romane. Artistul s-a ales cu dosar penal
click.ro
image
De ce a plecat Claudia Ghițulescu din România: „Am avut o problemă gravă!” Ce promisiune a făcut artista în urmă cu doi ani
click.ro
FotoJet Lady Worsley jpg
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal
okmagazine.ro
Regina Mette Marit și Regele Haakon la nunta lor profimedia 0069160664 jpg
Bărbații-problemă din trecutul noii Regine a Norvegiei. Imagini nemaivăzute cu soția regelui pe când era rasă în cap și fumătoare
okmagazine.ro
Planta-parașută a înflorit pentru prima dată în Grădina Botanică din București
Planta-parașută a înflorit pentru prima dată în Grădina Botanică din București
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
„Mi-au furat cheia, au fugit cu banii!” Vica Blochina, țeapă de zile mari în timpul renovării
image
Constantin Enceanu, mărturisire dureroasă despre fiica sa și regula impusă soției: „Mă despart de tine”

OK! Magazine

image
Imagini nemaivăzute cu soția regelui norvegian, de când era rasă în cap și fumătoare