 Trump avertizează că SUA ar putea ajunge ca Franța dacă democrații câștigă alegerile: „O națiune odată măreață, care este cucerită, jefuită și arsă” | adevarul.ro
search
Marți, 20 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Video Trump avertizează că SUA ar putea ajunge ca Franța dacă democrații câștigă alegerile: „O națiune odată măreață, care este cucerită, jefuită și arsă”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Președintele american Donald Trump a folosit situația din Franța pentru a avertiza asupra consecințelor unei eventuale victorii a democraților la alegerile din noiembrie. În timpul unui miting electoral organizat în Kansas, liderul de la Casa Albă a acuzat migranții și grupările extremiste că destabilizează societatea franceză.

Trump le-a promis susținătorilor săi că nu va permite ca SUA să ajungă într-o situație similară.
Trump le-a promis susținătorilor săi că nu va permite ca SUA să ajungă într-o situație similară. Foto: X/@NST_Online

În încercarea de a mobiliza electoratul republican, Trump a prezentat Franța drept un exemplu al riscurilor pe care, în opinia sa, le-ar implica politicile adversarilor săi politici.

„Dacă vreți să vedeți ce este în joc în aceste alegeri, uitați-vă pur și simplu la ce se întâmplă în Franța — o națiune odată măreață, care este cucerită, jefuită și arsă din temelii de migranți, jihadiști și comuniști care urăsc creștinismul și, sincer, urăsc însăși civilizația occidentală”, a declarat președintele american.

Trump le-a promis susținătorilor săi că nu va permite ca Statele Unite să ajungă într-o situație similară. De asemenea, el a criticat ceea ce a numit „politicienii de stânga globaliști” din Europa, pe care i-a făcut responsabili pentru afluxul de migranți și tulburările din Franța.

Protestatari, evacuați de la mitingul din Kansas

Discursul președintelui american a fost întrerupt de mai multe ori de protestatari. Participanții la miting au reacționat cu huiduieli, scandări și urale, încercând să acopere vocile celor care îl contestau pe liderul de la Casa Albă.

După una dintre primele întreruperi, Trump s-a adresat publicului întrebând: „Cât de minunat este să fii la un miting al lui Trump?”.

Potrivit unui reporter de televiziune prezent la eveniment, cel puțin cinci persoane au fost scoase din sală.

Declarațiile din Kansas fac parte din strategia electorală a lui Trump de a pune accent pe imigrație, securitatea publică și apărarea valorilor tradiționale, teme centrale în discursul său politic și în mobilizarea electoratului republican înaintea scrutinului din noiembrie.

Sondaje catastrofale pentru Donald Trump

Majoritatea republicană din Congresul SUA este în pericol înaintea alegerilor din 3 noiembrie 2026, pe fondul creșterii prețurilor la carburanți, al inflației și al nemulțumirilor provocate de războiul cu Iranul. Deși Donald Trump a promis prosperitate economică la începutul mandatului, sondajele arată că democrații au un avantaj la nivel național. Nici opoziția nu se bucură însă de o popularitate ridicată.

Potrivit mediilor sondajelor citate în analiză, democrații sunt preferați de aproximativ 49-50% dintre alegători, în timp ce republicanii se situează în jurul valorii de 42%. Deși aceste cifre nu se traduc automat în mandate, diferența reprezintă un semnal de alarmă pentru partidul lui Trump.

Forțele de ordine franceze au pierdut controlul în mai multe orașe

Franța se confruntă cu unele dintre cele mai grave violențe din ultimii ani, după ce protestele declanșate de nemulțumirile privind educația și costul vieții au degenerat în confruntări între manifestanți și forțele de ordine. Peste 2.000 de persoane au fost arestate, iar mai multe clădiri publice, magazine și mașini au fost incendiate sau vandalizate.

Deși sute de mii de oameni au participat pașnic la manifestații, grupuri de persoane mascate au jefuit magazine și supermarketuri și au atacat sedii ale instituțiilor publice. Poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimile, iar în mai multe orașe au avut loc confruntări violente.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O importantă cercetătoare în domeniul cancerului a murit din cauza bolii pe care încerca să o vindece. Care a fost primul ei simptom
digi24.ro
image
Doi copii au pornit un Mercedes electric de 82.000 de euro la Salonul Auto de la Paris și l-au izbit de un panou. Ce a urmat
stirileprotv.ro
image
Noi detalii din mega-dosarul pensiilor „umflate”. Ce au găsit procurorii în casa fostului candidat la Primăria Sectorului 3, arestat pentru că a falsificat peste 860 de dosare de pensii
gandul.ro
image
SURPRIZĂ! Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor. Când se decide soarta arestului la domiciliu
mediafax.ro
image
Au uitat de fotbal! Sportul-surpriză cu care guvernul Luca Niculescu vrea să facă România măreață din nou în Europa
fanatik.ro
image
Miniștrii cu probleme de integritate din Cabinetul Luca Niculescu: condamnatul penal, evazionistul, suspectul de plagiat și vitezomanul
libertatea.ro
image
De ce nu va ajunge la închisoare elevul care a înjunghiat o profesoară și un coleg? Explicațiile judecătorului Cristi Danileț
digi24.ro
image
Elina Svitolina și Gael Monfils s-au despărțit: „Cel mai dureros adevăr pe care a trebuit vreodată să-l înfrunt”
gsp.ro
image
”Sancțiune istorică” pentru Manchester City: doi ani în liga a doua!
digisport.ro
image
Magia Sărbătorilor se simte deja în magazine: „Este o strategie de marketing"
click.ro
image
Un charter plin cu români scoși din închisori a fost trimis din Dublin către București
antena3.ro
image
Ungaria a coborât inflaţia de la 26% la 1,6%. În România, preţurile cresc acum de patru ori mai repede
zf.ro
image
Harta României va fi schimbată. Dispar sute de localităţi, după referendum
observatornews.ro
image
'Profetul Apocalipsei', o nouă predicție BULVERSANTĂ, după ce a prezis pandemia Covid-19: 'Se va întâmpla în 2027'
cancan.ro
image
Casa de Pensii admite că un pensionar a muncit în condiții speciale. Vin bani în plus și pensionare anticipată
newsweek.ro
image
Marele campion a ajuns să vândă fier vechi: „Tai vagoane de tren abandonate”
prosport.ro
image
Radarul e-SIGUR te fotografiază, dar nu te oprește nimeni. În cât timp poți afla că ai fost prins
playtech.ro
image
Marcel Pușcaș, necruțător după ce FCSB s-a chinuit cu Voluntari: „Barosani la conturi, rapsozi la fotbal”
fanatik.ro
image
Rectorul Universității București transmite mesaj simbolic: „Dacă în continuare vom avea oameni foarte buni, dar mediocrii ajung să conducă, lucrurile nu vor fi în regulă”
ziare.com
image
Ministrul de Interne din Franța a făcut anunțul mult așteptat, după protestele violente de la Paris
digisport.ro
image
O zodie va avea lumea la picioare în luna noiembrie. Norocul îi surâde din plin și este gata să dea lovitura
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cutremur pe scena politică. Și-au dat demisia în urmă cu puțin timp
romaniatv.net
image
Decizia momentului privind pensiile. Sunt vizați toți pensionarii
mediaflux.ro
image
De 5 ori campion, astăzi taie și vinde fier: „Chiar acum mă ocup de niște vagoane de tren”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Mănânci la volan? Riști o amendă usturătoare dacă ești prins! Ce prevede legea
click.ro
image
Violeta Bănică a slăbit 7 kilograme într-un singur an. De ce nu s-a putut adapta la viața din New York
click.ro
image
Ada Dumitru și Marco Marques și-au spus adio! Fiica vitregă a lui Bebe Cotimanis, mărturisiri dureroase despre despărțire
click.ro
Elizabeth Chudleigh, Ducesă de Kingston, profimedia 0164775193 jpg
Ducesa desfrânată care a venit aproape goală la balul secolului! Și-a ascuns primul soț pentru a se mărita cu unul mult mai bogat
okmagazine.ro
Kate Middleton versus Meghan Markle getty images jpg
Ducesa cu mâna lungă și ridicolă? Meghan și umilința trăită în fața lui Kate, după ce i s-au cerut înapoi hainele de lux
okmagazine.ro
Satul Meria din Corsica
O casă veche de 1.600 de ani, descoperită la câțiva pași de un debarcader antic, pe coasta Corsicăi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Emilia Ghinescu, apariție de senzație alături de iubitul cu 20 de ani mai tânăr! Cum s-au afișat cei doi
image
Mănânci la volan? Riști o amendă usturătoare dacă ești prins! Ce prevede legea

OK! Magazine

image
Ducesa cu mâna lungă și ridicolă? Meghan și umilința trăită în fața lui Kate, după ce i s-au cerut înapoi hainele de lux