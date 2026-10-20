Președintele american Donald Trump a folosit situația din Franța pentru a avertiza asupra consecințelor unei eventuale victorii a democraților la alegerile din noiembrie. În timpul unui miting electoral organizat în Kansas, liderul de la Casa Albă a acuzat migranții și grupările extremiste că destabilizează societatea franceză.

Trump le-a promis susținătorilor săi că nu va permite ca SUA să ajungă într-o situație similară. Foto: X/@NST_Online

În încercarea de a mobiliza electoratul republican, Trump a prezentat Franța drept un exemplu al riscurilor pe care, în opinia sa, le-ar implica politicile adversarilor săi politici.

„Dacă vreți să vedeți ce este în joc în aceste alegeri, uitați-vă pur și simplu la ce se întâmplă în Franța — o națiune odată măreață, care este cucerită, jefuită și arsă din temelii de migranți, jihadiști și comuniști care urăsc creștinismul și, sincer, urăsc însăși civilizația occidentală”, a declarat președintele american.

Trump le-a promis susținătorilor săi că nu va permite ca Statele Unite să ajungă într-o situație similară. De asemenea, el a criticat ceea ce a numit „politicienii de stânga globaliști” din Europa, pe care i-a făcut responsabili pentru afluxul de migranți și tulburările din Franța.

Protestatari, evacuați de la mitingul din Kansas

Discursul președintelui american a fost întrerupt de mai multe ori de protestatari. Participanții la miting au reacționat cu huiduieli, scandări și urale, încercând să acopere vocile celor care îl contestau pe liderul de la Casa Albă.

După una dintre primele întreruperi, Trump s-a adresat publicului întrebând: „Cât de minunat este să fii la un miting al lui Trump?”.

Potrivit unui reporter de televiziune prezent la eveniment, cel puțin cinci persoane au fost scoase din sală.

Declarațiile din Kansas fac parte din strategia electorală a lui Trump de a pune accent pe imigrație, securitatea publică și apărarea valorilor tradiționale, teme centrale în discursul său politic și în mobilizarea electoratului republican înaintea scrutinului din noiembrie.

Sondaje catastrofale pentru Donald Trump

Majoritatea republicană din Congresul SUA este în pericol înaintea alegerilor din 3 noiembrie 2026, pe fondul creșterii prețurilor la carburanți, al inflației și al nemulțumirilor provocate de războiul cu Iranul. Deși Donald Trump a promis prosperitate economică la începutul mandatului, sondajele arată că democrații au un avantaj la nivel național. Nici opoziția nu se bucură însă de o popularitate ridicată.

Potrivit mediilor sondajelor citate în analiză, democrații sunt preferați de aproximativ 49-50% dintre alegători, în timp ce republicanii se situează în jurul valorii de 42%. Deși aceste cifre nu se traduc automat în mandate, diferența reprezintă un semnal de alarmă pentru partidul lui Trump.

Forțele de ordine franceze au pierdut controlul în mai multe orașe

Franța se confruntă cu unele dintre cele mai grave violențe din ultimii ani, după ce protestele declanșate de nemulțumirile privind educația și costul vieții au degenerat în confruntări între manifestanți și forțele de ordine. Peste 2.000 de persoane au fost arestate, iar mai multe clădiri publice, magazine și mașini au fost incendiate sau vandalizate.

Deși sute de mii de oameni au participat pașnic la manifestații, grupuri de persoane mascate au jefuit magazine și supermarketuri și au atacat sedii ale instituțiilor publice. Poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimile, iar în mai multe orașe au avut loc confruntări violente.