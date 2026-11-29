O destinație turistică din Europa a ajuns într-un clasament controversat al celor mai proaste locuri de vacanță din lume, alături de orașe precum Damasc și Phenian. Includerea sa în top a provocat indignare în rândul autorităților locale, iar primarul a catalogat comparația drept „absolut jignitoare”.

Orașul Skegness are o plajă lungă Foto: Getty Images

Este vorba despre Skegness, un oraș de pe coasta de est a Angliei, în comitatul Lincolnshire, cunoscut pentru plaja sa întinsă cu nisip, debarcaderul emblematic, sălile de jocuri și parcurile de distracții. Localitatea este una dintre stațiunile tradiționale ale litoralului britanic, frecventată de generații întregi de turiști.

Controversa a pornit de la un clasament publicat de site-ul de turism Destination Tips, care a inclus Skegness pe locul al nouălea într-un top al celor mai proaste destinații de vacanță din lume. Orașul britanic a ajuns astfel pe aceeași listă cu locuri afectate de conflicte, instabilitate și probleme grave de securitate.

Cum a fost descris orașul britanic

Autorii clasamentului au folosit cuvinte dure la adresa localității, pe care au descris-o drept „o grămadă de mizerie” aflată pe țărmul Mării Nordului, cu un parc de distracții degradat.

„Cândva considerat un orășel pitoresc de pe litoralul nordului Angliei, Skegness este acum o grămadă de mizerie care mărginește Marea Nordului, cu un parc de distracții degradat, abandonat pe acest teren”, au scris reprezentanții site-ului.

Skegness, un oraș de pe coasta de est a Angliei Foto: Getty Images

Descrierea a stârnit reacții puternice în comunitatea locală, mai ales în condițiile în care orașul are o tradiție turistică îndelungată și continuă să atragă numeroși vizitatori.

Primarul a reacționat vehement: „Este absolut jignitor”

Dick Edginton, primarul orașului Skegness la momentul publicării clasamentului, a criticat dur evaluarea și a acuzat anumite persoane că încearcă în mod constant să denigreze stațiunile britanice de pe litoral.

Într-o declarație pentru publicația locală Skegness Standard, edilul a susținut că localitatea se numără printre cele mai bune destinații de pe litoralul britanic și că beneficiază de investiții importante.

„Există anumite persoane care par să nu facă altceva decât să denigreze stațiunile britanice de pe litoral. Skegness este una dintre cele mai bune stațiuni din țară, cu cel mai mare număr de vizitatori. În prezent, există niveluri record de investiții în stațiune, ceea ce demonstrează încrederea în mediul de afaceri, atât din partea companiilor locale, cât și a celor naționale”, a declarat acesta, potrivit Express.

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Primarul a criticat în special comparația cu regimul de la Phenian.

„Cum poate cineva să compare Skegness cu Coreea de Nord, unul dintre cele mai opresive regimuri? Este absolut jignitor. Aceste comentarii ar trebui tratate cu ridicol și dispreț”, a afirmat Dick Edginton.

Ce orașe au fost incluse în clasamentul controversat

Skegness a fost plasat pe locul al nouălea, într-un top în care primele poziții au fost ocupate de destinații din zone afectate de războaie și crize de securitate.

Capitala Ucrainei, Kiev, a ocupat primul loc, urmată de Port-au-Prince, capitala statului Haiti. Pe poziția a treia s-a situat Damasc, din Siria, iar Mogadishu, capitala Somaliei, a ocupat locul al patrulea. Phenian, capitala Coreei de Nord, s-a clasat pe poziția a cincea.

Clasamentul complet publicat de Destination Tips:

Kiev, Ucraina Port-au-Prince, Haiti Damasc, Siria Mogadishu, Somalia Phenian, Coreea de Nord Ciudad Juárez, Mexic Bogotá, Columbia Dhaka, Bangladesh Skegness, Lincolnshire, Anglia Port Moresby, Papua Noua Guinee

De la sat pescăresc la destinație turistică populară

Istoria turistică a orașului Skegness datează din secolul al XIX-lea, când localitatea era încă un mic sat pescăresc. Dezvoltarea căilor ferate a făcut posibilă sosirea turiștilor din marile centre industriale britanice, care căutau o alternativă la aglomerația și poluarea orașelor.

Treptat, Skegness s-a transformat într-o destinație importantă pentru vacanțele la mare. Astăzi, orașul este cunoscut pentru plajele sale cu nisip, debarcader, atracțiile de divertisment și parcurile de distracții.

Deși unii consideră că localitatea și-a depășit perioada de glorie, autoritățile locale au susținut că numărul vizitatorilor și investițiile în zonă demonstrează că Skegness continuă să aibă un rol important în turismul britanic.